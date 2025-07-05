https://ria.ru/20250705/nato-2027400361.html

Генсек НАТО описал план военного сотрудничества России и Китая

Генсек НАТО описал план военного сотрудничества России и Китая - РИА Новости, 05.07.2025

Генсек НАТО описал план военного сотрудничества России и Китая

Генсек НАТО Марк Рютте описал, как, по его мнению, будет выглядеть план военного сотрудничества России и Китая, если председатель КНР Си Цзиньпин решит "напасть РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T19:05:00+03:00

2025-07-05T19:05:00+03:00

2025-07-05T19:05:00+03:00

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте описал, как, по его мнению, будет выглядеть план военного сотрудничества России и Китая, если председатель КНР Си Цзиньпин решит "напасть на Тайвань". Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что отношения РФ и Китая не направлены против кого-либо. "Растет понимание, и давайте не будем наивными на этот счет: если Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, он первым делом позаботится о том, чтобы позвонить... Владимиру Владимировичу Путину в Москве и сказать ему: "Эй, я собираюсь сделать это, и мне нужно, чтобы ты отвлек (США - ред.) в Европе, напав на территорию НАТО". Скорее всего, все так и будет", - заявил Рютте в интервью газете New York Times. По его словам, чтобы этого избежать, нужно укреплять НАТО и одновременно работать в индо-тихоокеанском направлении. Генсек также отметил, что у альянса есть планы на случай якобы нападения России на Эстонию и что россияне об этом знают. Рютте подчеркнул, что реакция НАТО будет "разрушительной", но не стал раскрывать дополнительных подробностей. Он указал, что для того, чтобы планы поддержки Эстонии были осуществимы, альянсу необходимо увеличение расходов. Рютте добавил, не приводя доказательств, что в противном случае РФ якобы может напасть на Эстонию через пять-семь лет. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП). Китайские власти считают Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости острова соблюдают, в частности, и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайванем тесные контакты в разных сферах и поставляют ему оружие.

https://ria.ru/20250609/rossija-2021888714.html

https://ria.ru/20250326/nato-2007459974.html

https://ria.ru/20250630/sanktsii-2026232379.html

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