https://ria.ru/20250705/medvedev-2027422949.html

Медведев прокомментировал слова Рютте о якобы угрозе России и Китая

Медведев прокомментировал слова Рютте о якобы угрозе России и Китая - РИА Новости, 05.07.2025

Медведев прокомментировал слова Рютте о якобы угрозе России и Китая

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал размышления генсека НАТО Марка Рютте о якобы угрозе России и Китая, заявив,... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T22:37:00+03:00

2025-07-05T22:37:00+03:00

2025-07-05T22:37:00+03:00

россия

китай

тайвань

марк рютте

дмитрий медведев

си цзиньпин

нато

евросоюз

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал размышления генсека НАТО Марка Рютте о якобы угрозе России и Китая, заявив, что тот прав лишь в одном - ему следует выучить русский язык. В субботу Рютте расписал газете New York Times, как, по его мнению, будет выглядеть план военного сотрудничества России и Китая, если председатель КНР Си Цзиньпин решит "напасть на Тайвань". Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что отношения РФ и Китая не направлены против кого-либо. "Генеральный секретарь Рютте явно перебрал волшебных грибов, которые любят голландцы. Он видит сговор между Китаем и Россией по поводу Тайваня, а затем - атаку России на Европу. Но он прав в одном: ему следует выучить русский язык. Он может пригодиться в сибирском лагере", - написал Медведев в соцсети Х. Ранее Рютте также вновь попытался пошутить про главу МИД РФ Сергея Лаврова и припугнул страны ЕС перспективой "учить русский", если они окажутся не готовы вкладываться в свою оборону. В январе Рютте, выступая в Европарламенте, уже грозил европейцам, что, если они не поддержат траты на оборону, через несколько лет им придется учить русский язык. Захарова тогда с иронией рекомендовала жителям стран Европейского союза и НАТО учить русский язык уже сейчас, поскольку он прекрасен.

https://ria.ru/20250705/nato-2027413024.html

https://ria.ru/20250705/gensek-2027406562.html

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