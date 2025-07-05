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Медведев прокомментировал слова Рютте о якобы угрозе России и Китая - РИА Новости, 05.07.2025
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22:37 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/medvedev-2027422949.html
Медведев прокомментировал слова Рютте о якобы угрозе России и Китая
Медведев прокомментировал слова Рютте о якобы угрозе России и Китая - РИА Новости, 05.07.2025
Медведев прокомментировал слова Рютте о якобы угрозе России и Китая
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал размышления генсека НАТО Марка Рютте о якобы угрозе России и Китая, заявив,... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T22:37:00+03:00
2025-07-05T22:37:00+03:00
россия
китай
тайвань
марк рютте
дмитрий медведев
си цзиньпин
нато
евросоюз
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал размышления генсека НАТО Марка Рютте о якобы угрозе России и Китая, заявив, что тот прав лишь в одном - ему следует выучить русский язык. В субботу Рютте расписал газете New York Times, как, по его мнению, будет выглядеть план военного сотрудничества России и Китая, если председатель КНР Си Цзиньпин решит "напасть на Тайвань". Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что отношения РФ и Китая не направлены против кого-либо. "Генеральный секретарь Рютте явно перебрал волшебных грибов, которые любят голландцы. Он видит сговор между Китаем и Россией по поводу Тайваня, а затем - атаку России на Европу. Но он прав в одном: ему следует выучить русский язык. Он может пригодиться в сибирском лагере", - написал Медведев в соцсети Х. Ранее Рютте также вновь попытался пошутить про главу МИД РФ Сергея Лаврова и припугнул страны ЕС перспективой "учить русский", если они окажутся не готовы вкладываться в свою оборону. В январе Рютте, выступая в Европарламенте, уже грозил европейцам, что, если они не поддержат траты на оборону, через несколько лет им придется учить русский язык. Захарова тогда с иронией рекомендовала жителям стран Европейского союза и НАТО учить русский язык уже сейчас, поскольку он прекрасен.
https://ria.ru/20250705/nato-2027413024.html
https://ria.ru/20250705/gensek-2027406562.html
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россия, китай, тайвань, марк рютте, дмитрий медведев, си цзиньпин, нато, евросоюз, европарламент, в мире
Россия, Китай, Тайвань, Марк Рютте, Дмитрий Медведев, Си Цзиньпин, НАТО, Евросоюз, Европарламент, В мире
Медведев прокомментировал слова Рютте о якобы угрозе России и Китая

Медведев: Рютте прав лишь в одном, ему следует выучить русский язык

© РИА Новости / Юлия Зырянова | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал размышления генсека НАТО Марка Рютте о якобы угрозе России и Китая, заявив, что тот прав лишь в одном - ему следует выучить русский язык.
В субботу Рютте расписал газете New York Times, как, по его мнению, будет выглядеть план военного сотрудничества России и Китая, если председатель КНР Си Цзиньпин решит "напасть на Тайвань". Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что отношения РФ и Китая не направлены против кого-либо.
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"Генеральный секретарь Рютте явно перебрал волшебных грибов, которые любят голландцы. Он видит сговор между Китаем и Россией по поводу Тайваня, а затем - атаку России на Европу. Но он прав в одном: ему следует выучить русский язык. Он может пригодиться в сибирском лагере", - написал Медведев в соцсети Х.
Ранее Рютте также вновь попытался пошутить про главу МИД РФ Сергея Лаврова и припугнул страны ЕС перспективой "учить русский", если они окажутся не готовы вкладываться в свою оборону.
В январе Рютте, выступая в Европарламенте, уже грозил европейцам, что, если они не поддержат траты на оборону, через несколько лет им придется учить русский язык. Захарова тогда с иронией рекомендовала жителям стран Европейского союза и НАТО учить русский язык уже сейчас, поскольку он прекрасен.
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РоссияКитайТайваньМарк РюттеДмитрий МедведевСи ЦзиньпинНАТОЕвросоюзЕвропарламентВ мире
 
 
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