https://ria.ru/20250705/kprf-2027423669.html

КПРФ на съезде утвердила смену официального наименования

КПРФ на съезде утвердила смену официального наименования - РИА Новости, 05.07.2025

КПРФ на съезде утвердила смену официального наименования

КПРФ на съезде партии утвердила смену официального названия на "КПРФ - политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации", сообщил депутат ГД от... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T22:44:00+03:00

2025-07-05T22:44:00+03:00

2025-07-05T22:45:00+03:00

политика

истринский район

московская область (подмосковье)

дмитрий новиков

кпрф

госдума рф

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РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 5 июл - РИА Новости. КПРФ на съезде партии утвердила смену официального названия на "КПРФ - политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации", сообщил депутат ГД от КПРФ Дмитрий Новиков. Девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ открылся в субботу. Съезд проходит в оздоровительном комплексе "Снегири" Истринского района Московской области. "Да", - ответил депутат на вопрос журналистов о том, утвердили ли новое наименование. Ранее источник рассказывал РИА Новости, что наименование партии решили поменять, чтобы избирателям было понятнее и удобнее при голосовании в бюллетенях. До этого КПРФ официально называлась "Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации". Также съезд постановил направить устав партии в новой редакции в Минюст для государственной регистрации.

https://ria.ru/20250705/zyuganov-2027411531.html

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политика, истринский район, московская область (подмосковье), дмитрий новиков, кпрф, госдума рф, политические партии