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КПРФ на съезде утвердила смену официального наименования - РИА Новости, 05.07.2025
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22:44 05.07.2025 (обновлено: 22:45 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/kprf-2027423669.html
КПРФ на съезде утвердила смену официального наименования
КПРФ на съезде утвердила смену официального наименования - РИА Новости, 05.07.2025
КПРФ на съезде утвердила смену официального наименования
КПРФ на съезде партии утвердила смену официального названия на "КПРФ - политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации", сообщил депутат ГД от... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T22:44:00+03:00
2025-07-05T22:45:00+03:00
политика
истринский район
московская область (подмосковье)
дмитрий новиков
кпрф
госдума рф
политические партии
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РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 5 июл - РИА Новости. КПРФ на съезде партии утвердила смену официального названия на "КПРФ - политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации", сообщил депутат ГД от КПРФ Дмитрий Новиков. Девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ открылся в субботу. Съезд проходит в оздоровительном комплексе "Снегири" Истринского района Московской области. "Да", - ответил депутат на вопрос журналистов о том, утвердили ли новое наименование. Ранее источник рассказывал РИА Новости, что наименование партии решили поменять, чтобы избирателям было понятнее и удобнее при голосовании в бюллетенях. До этого КПРФ официально называлась "Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации". Также съезд постановил направить устав партии в новой редакции в Минюст для государственной регистрации.
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политика, истринский район, московская область (подмосковье), дмитрий новиков, кпрф, госдума рф, политические партии
Политика, Истринский район, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Новиков, КПРФ, Госдума РФ, Политические партии
КПРФ на съезде утвердила смену официального наименования

Депутат Госдумы Новиков: КПРФ утвердила смену официального названия

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСъезд КПРФ
Съезд КПРФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Съезд КПРФ. Архивное фото
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РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 5 июл - РИА Новости. КПРФ на съезде партии утвердила смену официального названия на "КПРФ - политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации", сообщил депутат ГД от КПРФ Дмитрий Новиков.
Девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ открылся в субботу. Съезд проходит в оздоровительном комплексе "Снегири" Истринского района Московской области.
"Да", - ответил депутат на вопрос журналистов о том, утвердили ли новое наименование.
Ранее источник рассказывал РИА Новости, что наименование партии решили поменять, чтобы избирателям было понятнее и удобнее при голосовании в бюллетенях.
До этого КПРФ официально называлась "Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Также съезд постановил направить устав партии в новой редакции в Минюст для государственной регистрации.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
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ПолитикаИстринский районМосковская область (Подмосковье)Дмитрий НовиковКПРФГосдума РФПолитические партии
 
 
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