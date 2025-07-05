https://ria.ru/20250705/istoriya-2027388971.html

Европа остервенело воюет против правды о войне, заявил Лукашенко

Европа остервенело воюет против правды о войне, заявил Лукашенко - РИА Новости, 05.07.2025

Европа остервенело воюет против правды о войне, заявил Лукашенко

Сохранение исторической правды важно во имя будущего, особенно когда против правды о Великой Отечественной войне остервенело воюют в Европе, где маршируют... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T16:38:00+03:00

2025-07-05T16:38:00+03:00

2025-07-05T16:38:00+03:00

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МИНСК, 5 июл - РИА Новости. Сохранение исторической правды важно во имя будущего, особенно когда против правды о Великой Отечественной войне остервенело воюют в Европе, где маршируют нацисты и лицемерно переписывают историю, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу на открытии музея Славы Могилевщины, его заявление опубликовала пресс-служба президента. Большое внимание в музее посвящено событиям Великой Отечественной войны. "И это правильно. Особенно сейчас, когда против правды о той войне остервенело воюют в "просвещенной" Европе: маршируют нацисты, сносятся мемориалы и памятники, лицемерно начали переписывать историю. Именно поэтому мы свято чтим память о подвиге ветеранов, о людях, которые восстанавливали города и села Могилевщины после освобождения и ковали трудовую славу все эти годы", - сказал Лукашенко. Президент напомнил, что в Великую Отечественную Советский Союз потерял около 30 миллионов человек, и чтобы этого не случилось вновь, важно помнить уроки истории, в том числе и поэтому возводятся подобные объекты. "Это не потому, что делать нам нечего и нечего больше строить. Мы хотим, чтобы вы приходили сюда. Еще есть поколение советских людей, которые чтят эту память о Великой Отечественной. И эти люди могут молодежи передать этот опыт. Чтобы они понимали, зачем мы это делаем", - сказал глава государства. Лукашенко констатировал, что в Белоруссии во многом переняли формы и методы этой работы еще с советских времен. "По сути все правильно мы делаем. Это надо сохранить. Но по форме мы подумаем, как это разнообразить. Мы, потеряв свои традиции, принципы, нравы, развалили великую страну. И сегодня каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда. Кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к этому единству. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие советские республики. Слишком большое расстояние после распада Союза между нами и ими", - сказал Лукашенко. Однако, по его словам, Союзное государство пытается приблизить их. "Мы боремся. Мы показываем примером. Экономически пытаемся привлечь, приблизить эти народы к нам. Потому что это наши народы, советские народы. Они также участвовали в этой войне и вместе с нами побеждали", - сказал президент. Лукашенко подчеркнул важность сохранения исторической правды. "Сейчас идет борьба за головы, за мозги наших людей. Проиграем эту борьбу - время наше будет сочтено. Поэтому мы вцепились в эту историческую память. И вообще, подвиг нашего советского народа, в том числе на белорусской земле, - это гордость для любого народа. Ни один бы народ от этого не отказался. Лучше под мирным светлым небом бороться за наше прошлое. Для чего? Во имя будущего. Лучше под мирным небом жить, чем воевать", - сказал Лукашенко. Возведение музея было начато в 2023 году и частично финансировалось за счет средств Союзного государства. Лукашенко признался, что когда ему предложили рассмотреть вопрос помощи в строительстве из бюджета Союзного государства, он долго колебался. "Меня настораживало то, что у нас столько памятников в стране. Думаю, нам бы содержать их, в порядке чтобы были. Но благодаря вам, когда губернатор (Могилевской области Анатолий) Исаченко мне доложил, что народ поднялся для того, чтобы построить этот музей и привести в порядок этот комплекс, думаю, ладно - раз народ инициирует это, значит, и в порядке будете содержать. Я на это очень надеюсь", - сказал президент.

https://ria.ru/20250630/natsizm-2026150333.html

https://ria.ru/20250506/lukashenko-2015371479.html

https://ria.ru/20250610/evropa-2021877367.html

https://ria.ru/20250505/pobeda-2014888552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белоруссия, европа, россия, александр лукашенко, традиционные ценности, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)