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В Самарской области прошел Всероссийский фестиваль бардовской песни - РИА Новости, 06.07.2025
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23:56 05.07.2025 (обновлено: 00:09 06.07.2025)
https://ria.ru/20250705/festival-2027428906.html
В Самарской области прошел Всероссийский фестиваль бардовской песни
В Самарской области прошел Всероссийский фестиваль бардовской песни - РИА Новости, 06.07.2025
В Самарской области прошел Всероссийский фестиваль бардовской песни
Всероссийский фестиваль бардовской песни собрал более 30 тысяч участников на Мастрюковских озерах в Самарской области, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-05T23:56:00+03:00
2025-07-06T00:09:00+03:00
самарская область
чукотка
калининград
вячеслав федорищев
культура
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САМАРА, 5 июл - РИА Новости. Всероссийский фестиваль бардовской песни собрал более 30 тысяч участников на Мастрюковских озерах в Самарской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Фестиваль открылся накануне, в пятницу, а в субботу на главной сцене выступили лауреаты и гости фестиваля. "В субботу губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие во Всероссийском фестивале бардовской песни на Мастрюковских озерах. Масштабное событие объединило более 30 тысяч человек – любителей и мастеров авторской песни со всей страны: от Чукотки до Калининграда, а также гостей из Беларуси, Казахстана и других", - говорится в сообщении правительства области. Федорищев обратил внимание на уникальную атмосферу мероприятия, отметив его значимость для жителей Самарской области. "Я здесь впервые и восхищен атмосферой, которая царит сегодня. Идущие от самого сердца песни, теплые встречи, живописная природа. Неудивительно, что из года в год здесь собирается так много людей самых разных возрастов из разных уголков страны и даже из-за рубежа!" - сказал Вячеслав Федорищев. Возвращение фестиваля стало возможным благодаря совместной работе организаторов и региональных властей. Губернатор сообщил, что после его вступления в должность многие жители неоднократно интересовались причинами отмены мероприятия и просили возобновить его. "Вопросы безопасности, которые стояли, были очень серьезными. Но мы доработали, сделали все возможное, чтобы он состоялся", – объяснил Федорищев. Особую благодарность выразил Михаил Грушин, племянник основателя фестиваля Валерия Грушина. "Спасибо Вам за поддержку, что Вы не бросили фестиваль. Я надеюсь, что мы это продолжим", – сказал он. Глава Самарской области заверил участников, что фестиваль бардовской песни будет проводиться ежегодно. "Мы хотели бы, чтобы вам запомнился этот фестиваль, потому что он будет точно не последним. Каждый год, несмотря на то, как бы он назывался в этом году, я вас приглашаю на Грушинский фестиваль сюда. Мы будем его каждый год отмечать. Будет очень-очень много добрых поводов собраться вместе", – обратился к присутствующим Федорищев.
https://ria.ru/20250303/yarmarka-2002775091.html
https://ria.ru/20241115/pamyatniki-1983878052.html
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самарская область, чукотка, калининград, вячеслав федорищев, культура
Самарская область, Чукотка, Калининград, Вячеслав Федорищев, Культура
В Самарской области прошел Всероссийский фестиваль бардовской песни

На Мастрюковских озерах в Самарской области прошел фестиваль бардовской песни

© Pixabay / Pixabay/ PexelsМужчина играет на гитаре
Мужчина играет на гитаре - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Pixabay / Pixabay/ Pexels
Мужчина играет на гитаре. Архивное фото
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САМАРА, 5 июл - РИА Новости. Всероссийский фестиваль бардовской песни собрал более 30 тысяч участников на Мастрюковских озерах в Самарской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Фестиваль открылся накануне, в пятницу, а в субботу на главной сцене выступили лауреаты и гости фестиваля.
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"В субботу губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие во Всероссийском фестивале бардовской песни на Мастрюковских озерах. Масштабное событие объединило более 30 тысяч человек – любителей и мастеров авторской песни со всей страны: от Чукотки до Калининграда, а также гостей из Беларуси, Казахстана и других", - говорится в сообщении правительства области.
Федорищев обратил внимание на уникальную атмосферу мероприятия, отметив его значимость для жителей Самарской области. "Я здесь впервые и восхищен атмосферой, которая царит сегодня. Идущие от самого сердца песни, теплые встречи, живописная природа. Неудивительно, что из года в год здесь собирается так много людей самых разных возрастов из разных уголков страны и даже из-за рубежа!" - сказал Вячеслав Федорищев.
Возвращение фестиваля стало возможным благодаря совместной работе организаторов и региональных властей. Губернатор сообщил, что после его вступления в должность многие жители неоднократно интересовались причинами отмены мероприятия и просили возобновить его. "Вопросы безопасности, которые стояли, были очень серьезными. Но мы доработали, сделали все возможное, чтобы он состоялся", – объяснил Федорищев.
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Особую благодарность выразил Михаил Грушин, племянник основателя фестиваля Валерия Грушина. "Спасибо Вам за поддержку, что Вы не бросили фестиваль. Я надеюсь, что мы это продолжим", – сказал он.
Глава Самарской области заверил участников, что фестиваль бардовской песни будет проводиться ежегодно.
"Мы хотели бы, чтобы вам запомнился этот фестиваль, потому что он будет точно не последним. Каждый год, несмотря на то, как бы он назывался в этом году, я вас приглашаю на Грушинский фестиваль сюда. Мы будем его каждый год отмечать. Будет очень-очень много добрых поводов собраться вместе", – обратился к присутствующим Федорищев.
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Самарская областьЧукоткаКалининградВячеслав ФедорищевКультура
 
 
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