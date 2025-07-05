https://ria.ru/20250705/festival-2027428906.html

В Самарской области прошел Всероссийский фестиваль бардовской песни

В Самарской области прошел Всероссийский фестиваль бардовской песни - РИА Новости, 06.07.2025

В Самарской области прошел Всероссийский фестиваль бардовской песни

Всероссийский фестиваль бардовской песни собрал более 30 тысяч участников на Мастрюковских озерах в Самарской области, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-05T23:56:00+03:00

2025-07-05T23:56:00+03:00

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самарская область

чукотка

калининград

вячеслав федорищев

культура

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САМАРА, 5 июл - РИА Новости. Всероссийский фестиваль бардовской песни собрал более 30 тысяч участников на Мастрюковских озерах в Самарской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Фестиваль открылся накануне, в пятницу, а в субботу на главной сцене выступили лауреаты и гости фестиваля. "В субботу губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие во Всероссийском фестивале бардовской песни на Мастрюковских озерах. Масштабное событие объединило более 30 тысяч человек – любителей и мастеров авторской песни со всей страны: от Чукотки до Калининграда, а также гостей из Беларуси, Казахстана и других", - говорится в сообщении правительства области. Федорищев обратил внимание на уникальную атмосферу мероприятия, отметив его значимость для жителей Самарской области. "Я здесь впервые и восхищен атмосферой, которая царит сегодня. Идущие от самого сердца песни, теплые встречи, живописная природа. Неудивительно, что из года в год здесь собирается так много людей самых разных возрастов из разных уголков страны и даже из-за рубежа!" - сказал Вячеслав Федорищев. Возвращение фестиваля стало возможным благодаря совместной работе организаторов и региональных властей. Губернатор сообщил, что после его вступления в должность многие жители неоднократно интересовались причинами отмены мероприятия и просили возобновить его. "Вопросы безопасности, которые стояли, были очень серьезными. Но мы доработали, сделали все возможное, чтобы он состоялся", – объяснил Федорищев. Особую благодарность выразил Михаил Грушин, племянник основателя фестиваля Валерия Грушина. "Спасибо Вам за поддержку, что Вы не бросили фестиваль. Я надеюсь, что мы это продолжим", – сказал он. Глава Самарской области заверил участников, что фестиваль бардовской песни будет проводиться ежегодно. "Мы хотели бы, чтобы вам запомнился этот фестиваль, потому что он будет точно не последним. Каждый год, несмотря на то, как бы он назывался в этом году, я вас приглашаю на Грушинский фестиваль сюда. Мы будем его каждый год отмечать. Будет очень-очень много добрых поводов собраться вместе", – обратился к присутствующим Федорищев.

https://ria.ru/20250303/yarmarka-2002775091.html

https://ria.ru/20241115/pamyatniki-1983878052.html

https://ria.ru/20250620/festival-2024379070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

самарская область, чукотка, калининград, вячеслав федорищев, культура