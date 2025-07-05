https://ria.ru/20250705/erdogan-2027387111.html

Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в попытке оправдать преступников

Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в попытке оправдать преступников - РИА Новости, 05.07.2025

Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в попытке оправдать преступников

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в попытке "скрыть преступления и оправдать преступников", по его словам, оппозиция пытается... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T16:20:00+03:00

2025-07-05T16:20:00+03:00

2025-07-05T16:20:00+03:00

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АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в попытке "скрыть преступления и оправдать преступников", по его словам, оппозиция пытается "исказить ситуацию" с помощью уличных протестов. Правоохранительные органы рано утром в субботу задержали мэров трех крупных турецких городов - Аданы, Антальи и Адыямана - в рамках расследования фактов коррупции в администрациях, руководимых представителями крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР). Лидер СНР созвал экстренное заседание исполнительного комитета партии после задержания мэров. "Вместо того чтобы вносить вклад в политику страны, вместо того чтобы создавать проекты, руководство CHP ищет помощи в уличных протестах. Они пытаются скрыть свои преступления, пытаясь измотать наши судебные институты и оправдать преступников с помощью уличных протестов. Подождите, наберитесь терпения... Пусть наши независимые судебные органы вынесут свое решение, и рано или поздно правда будет раскрыта. Но поскольку они не могут доверять ни себе, ни своим мэрам, они пытаются исказить ситуацию с помощью уличных протестов. Вероятно, они видят себя в некоем синдроме сна", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Азербайджана.

https://ria.ru/20250322/erdogan-2006712882.html

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в мире, турция, адана (провинция), анталья (провинция), реджеп тайип эрдоган