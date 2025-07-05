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Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в попытке оправдать преступников - РИА Новости, 05.07.2025
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16:20 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/erdogan-2027387111.html
Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в попытке оправдать преступников
Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в попытке оправдать преступников - РИА Новости, 05.07.2025
Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в попытке оправдать преступников
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в попытке "скрыть преступления и оправдать преступников", по его словам, оппозиция пытается... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T16:20:00+03:00
2025-07-05T16:20:00+03:00
в мире
турция
адана (провинция)
анталья (провинция)
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в попытке "скрыть преступления и оправдать преступников", по его словам, оппозиция пытается "исказить ситуацию" с помощью уличных протестов. Правоохранительные органы рано утром в субботу задержали мэров трех крупных турецких городов - Аданы, Антальи и Адыямана - в рамках расследования фактов коррупции в администрациях, руководимых представителями крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР). Лидер СНР созвал экстренное заседание исполнительного комитета партии после задержания мэров. "Вместо того чтобы вносить вклад в политику страны, вместо того чтобы создавать проекты, руководство CHP ищет помощи в уличных протестах. Они пытаются скрыть свои преступления, пытаясь измотать наши судебные институты и оправдать преступников с помощью уличных протестов. Подождите, наберитесь терпения... Пусть наши независимые судебные органы вынесут свое решение, и рано или поздно правда будет раскрыта. Но поскольку они не могут доверять ни себе, ни своим мэрам, они пытаются исказить ситуацию с помощью уличных протестов. Вероятно, они видят себя в некоем синдроме сна", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Азербайджана.
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в мире, турция, адана (провинция), анталья (провинция), реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Адана (провинция), Анталья (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в попытке оправдать преступников

Эрдоган: оппозиция пытается скрыть преступления с помощью уличных протестов

© AP Photo / Francisco SecoПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в попытке "скрыть преступления и оправдать преступников", по его словам, оппозиция пытается "исказить ситуацию" с помощью уличных протестов.
Правоохранительные органы рано утром в субботу задержали мэров трех крупных турецких городов - Аданы, Антальи и Адыямана - в рамках расследования фактов коррупции в администрациях, руководимых представителями крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР). Лидер СНР созвал экстренное заседание исполнительного комитета партии после задержания мэров.
"Вместо того чтобы вносить вклад в политику страны, вместо того чтобы создавать проекты, руководство CHP ищет помощи в уличных протестах. Они пытаются скрыть свои преступления, пытаясь измотать наши судебные институты и оправдать преступников с помощью уличных протестов. Подождите, наберитесь терпения... Пусть наши независимые судебные органы вынесут свое решение, и рано или поздно правда будет раскрыта. Но поскольку они не могут доверять ни себе, ни своим мэрам, они пытаются исказить ситуацию с помощью уличных протестов. Вероятно, они видят себя в некоем синдроме сна", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Азербайджана.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Эрдоган прокомментировал акции протеста в Турции
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В миреТурцияАдана (провинция)Анталья (провинция)Реджеп Тайип Эрдоган
 
 
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