Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в попытке оправдать преступников
Эрдоган: оппозиция пытается скрыть преступления с помощью уличных протестов
© AP Photo / Francisco SecoПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Francisco Seco
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в попытке "скрыть преступления и оправдать преступников", по его словам, оппозиция пытается "исказить ситуацию" с помощью уличных протестов.
Правоохранительные органы рано утром в субботу задержали мэров трех крупных турецких городов - Аданы, Антальи и Адыямана - в рамках расследования фактов коррупции в администрациях, руководимых представителями крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР). Лидер СНР созвал экстренное заседание исполнительного комитета партии после задержания мэров.
"Вместо того чтобы вносить вклад в политику страны, вместо того чтобы создавать проекты, руководство CHP ищет помощи в уличных протестах. Они пытаются скрыть свои преступления, пытаясь измотать наши судебные институты и оправдать преступников с помощью уличных протестов. Подождите, наберитесь терпения... Пусть наши независимые судебные органы вынесут свое решение, и рано или поздно правда будет раскрыта. Но поскольку они не могут доверять ни себе, ни своим мэрам, они пытаются исказить ситуацию с помощью уличных протестов. Вероятно, они видят себя в некоем синдроме сна", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Азербайджана.
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