https://ria.ru/20250705/dagestan-2027426908.html

В Дагестане избили охранника больницы

В Дагестане избили охранника больницы - РИА Новости, 05.07.2025

В Дагестане избили охранника больницы

Житель дагестанского Хасавюрта избил охранника местной больницы из-за запрета на въезд на территорию медучреждения, потерпевший госпитализирован с открытым... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T23:29:00+03:00

2025-07-05T23:29:00+03:00

2025-07-05T23:29:00+03:00

происшествия

хасавюрт

республика дагестан

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МАХАЧКАЛА, 5 июл - РИА Новости. Житель дагестанского Хасавюрта избил охранника местной больницы из-за запрета на въезд на территорию медучреждения, потерпевший госпитализирован с открытым переломом скуловой кости, сообщили в субботу в пресс-службе МВД республики. "Первого июля на территории одной из больниц в Хасавюрте 30-летний местный житель в ходе возникшего скандала нанес телесные повреждения 34-летнему охраннику медучреждения, в результате чего последнего госпитализировали с открытым переломом скуловой кости со смещением. В тот же день по горячим следам полицейские задержали подозреваемого и доставили его в отдел. Также в полицию был доставлен его друг, принимавший участие в потасовке", – говорится в сообщении. В отделе мужчины рассказали, что на машине приехали в больницу за родными. Несмотря на запрет, они проехали на территорию учреждения, из-за чего у водителя случился конфликт с охранником, переросший в драку. Как рассказали в МВД, во время потасовки подозреваемый достал из машины металлическую ложку для обуви и стал ею размахивать. Однако сам задержанный заявил, чти ложкой он никого не бил, а лишь хотел припугнуть. "Разбирательство продолжается. Назначена экспертиза на установление степени вреда, причиненного здоровью пострадавшего", – добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250626/advokat-2025576943.html

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хасавюрт

республика дагестан

россия

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происшествия, хасавюрт, республика дагестан, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)