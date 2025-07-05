https://ria.ru/20250705/dagestan-2027418847.html

Более десяти туристов в Дагестане отравились едой

Более десяти туристов в Дагестане отравились едой - РИА Новости, 05.07.2025

Более десяти туристов в Дагестане отравились едой

Более 10 человек отравились едой из заведений общественного питания во время двухдневного тура по Гунибскому району Дагестана, сообщает пресс-служба управления... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T21:36:00+03:00

2025-07-05T21:36:00+03:00

2025-07-05T21:36:00+03:00

происшествия

республика дагестан

гунибский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

еда

еда - туризм

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МАХАЧКАЛА, 5 июл - РИА Новости. Более 10 человек отравились едой из заведений общественного питания во время двухдневного тура по Гунибскому району Дагестана, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике. "В Дагестане расследуется пищевое отравление среди населения. После регистрации случаев пищевого отравления группы людей из 11 человек, находившихся в двухдневном туре по Гунибскому району, Роспотребнадзор провел внеплановые проверки трех предприятий общественного питания и выявил грубые нарушения санитарного законодательства", – говорится в сообщении. Работа двух заведений на сегодня приостановлена. Для установления конкретных факторов передачи инфекции проводятся лабораторные исследования отобранных в кафе проб пищи, смывов с предметов внешней среды и питьевой воды, добавили в управлении.

https://ria.ru/20250703/otravlenie-2027060378.html

республика дагестан

гунибский район

россия

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происшествия, республика дагестан, гунибский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, еда, еда - туризм