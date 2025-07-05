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Более десяти туристов в Дагестане отравились едой - РИА Новости, 05.07.2025
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21:36 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/dagestan-2027418847.html
Более десяти туристов в Дагестане отравились едой
Более десяти туристов в Дагестане отравились едой - РИА Новости, 05.07.2025
Более десяти туристов в Дагестане отравились едой
Более 10 человек отравились едой из заведений общественного питания во время двухдневного тура по Гунибскому району Дагестана, сообщает пресс-служба управления... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T21:36:00+03:00
2025-07-05T21:36:00+03:00
происшествия
республика дагестан
гунибский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
еда
еда - туризм
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МАХАЧКАЛА, 5 июл - РИА Новости. Более 10 человек отравились едой из заведений общественного питания во время двухдневного тура по Гунибскому району Дагестана, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике. "В Дагестане расследуется пищевое отравление среди населения. После регистрации случаев пищевого отравления группы людей из 11 человек, находившихся в двухдневном туре по Гунибскому району, Роспотребнадзор провел внеплановые проверки трех предприятий общественного питания и выявил грубые нарушения санитарного законодательства", – говорится в сообщении. Работа двух заведений на сегодня приостановлена. Для установления конкретных факторов передачи инфекции проводятся лабораторные исследования отобранных в кафе проб пищи, смывов с предметов внешней среды и питьевой воды, добавили в управлении.
https://ria.ru/20250703/otravlenie-2027060378.html
республика дагестан
гунибский район
россия
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происшествия, республика дагестан, гунибский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, еда, еда - туризм
Происшествия, Республика Дагестан, Гунибский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Еда, Еда - Туризм
Более десяти туристов в Дагестане отравились едой

В туре по Гунибскому району Дагестана 11 человек отравились едой в общепите

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкРаботник медучреждения в коридоре
Работник медучреждения в коридоре - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Работник медучреждения в коридоре. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 5 июл - РИА Новости. Более 10 человек отравились едой из заведений общественного питания во время двухдневного тура по Гунибскому району Дагестана, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.
Дагестане расследуется пищевое отравление среди населения. После регистрации случаев пищевого отравления группы людей из 11 человек, находившихся в двухдневном туре по Гунибскому району, Роспотребнадзор провел внеплановые проверки трех предприятий общественного питания и выявил грубые нарушения санитарного законодательства", – говорится в сообщении.
Работа двух заведений на сегодня приостановлена. Для установления конкретных факторов передачи инфекции проводятся лабораторные исследования отобранных в кафе проб пищи, смывов с предметов внешней среды и питьевой воды, добавили в управлении.
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ПроисшествияРеспублика ДагестанГунибский районФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияЕдаЕда - Туризм
 
 
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