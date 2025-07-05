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Задержанного главу Карабудахкентского района доставили из зоны СВО - РИА Новости, 05.07.2025
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17:53 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/dagestan-2027395246.html
Задержанного главу Карабудахкентского района доставили из зоны СВО
Задержанного главу Карабудахкентского района доставили из зоны СВО - РИА Новости, 05.07.2025
Задержанного главу Карабудахкентского района доставили из зоны СВО
Задержанный по подозрению в мошенничестве глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев был доставлен в республику из зоны специальной военной... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T17:53:00+03:00
2025-07-05T17:53:00+03:00
происшествия
республика дагестан
карабудахкентский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
общественная наблюдательная комиссия
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МАХАЧКАЛА, 5 июл - РИА Новости. Задержанный по подозрению в мошенничестве глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев был доставлен в республику из зоны специальной военной операции, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. Ранее в субботу в следственном управлении СК РФ по Дагестану сообщили о задержании главы Карабудахкентского района в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, чиновник предложил директору коммерческой организации заключить контракт за 20% от его стоимости на выполнение работ по строительству водопровода для водоснабжения сел Губден и Гурбуки. В результате было похищено более 56 миллионов рублей. "Амиралиев был доставлен в Дагестан из зоны специальной военной операции и процессуально задержан в Дагестане", - сказал собеседник агентства. Председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил в своем Telegram-канале, что Амиралиев три недели назад подписал контракт и уехал на СВО, попал в Запорожскую область.
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республика дагестан
карабудахкентский район
россия
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происшествия, республика дагестан, карабудахкентский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), общественная наблюдательная комиссия
Происшествия, Республика Дагестан, Карабудахкентский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общественная наблюдательная комиссия
Задержанного главу Карабудахкентского района доставили из зоны СВО

Задержанного главу Карабудахкентского района Амиралиева доставили из зоны СВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МАХАЧКАЛА, 5 июл - РИА Новости. Задержанный по подозрению в мошенничестве глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев был доставлен в республику из зоны специальной военной операции, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Ранее в субботу в следственном управлении СК РФ по Дагестану сообщили о задержании главы Карабудахкентского района в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, чиновник предложил директору коммерческой организации заключить контракт за 20% от его стоимости на выполнение работ по строительству водопровода для водоснабжения сел Губден и Гурбуки. В результате было похищено более 56 миллионов рублей.
"Амиралиев был доставлен в Дагестан из зоны специальной военной операции и процессуально задержан в Дагестане", - сказал собеседник агентства.
Председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил в своем Telegram-канале, что Амиралиев три недели назад подписал контракт и уехал на СВО, попал в Запорожскую область.
Айыллаан Винокуров - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Главу волонтерского штаба "Мы вместе" заподозрили в мошенничестве
27 июня, 14:33
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанКарабудахкентский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Общественная наблюдательная комиссия
 
 
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