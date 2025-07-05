https://ria.ru/20250705/dagestan-2027395246.html

Задержанного главу Карабудахкентского района доставили из зоны СВО

Задержанного главу Карабудахкентского района доставили из зоны СВО - РИА Новости, 05.07.2025

Задержанного главу Карабудахкентского района доставили из зоны СВО

Задержанный по подозрению в мошенничестве глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев был доставлен в республику из зоны специальной военной... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T17:53:00+03:00

2025-07-05T17:53:00+03:00

2025-07-05T17:53:00+03:00

происшествия

республика дагестан

карабудахкентский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

общественная наблюдательная комиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001766521_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_18dcfa111cccca6d85e040acc37175bf.jpg

МАХАЧКАЛА, 5 июл - РИА Новости. Задержанный по подозрению в мошенничестве глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев был доставлен в республику из зоны специальной военной операции, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. Ранее в субботу в следственном управлении СК РФ по Дагестану сообщили о задержании главы Карабудахкентского района в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, чиновник предложил директору коммерческой организации заключить контракт за 20% от его стоимости на выполнение работ по строительству водопровода для водоснабжения сел Губден и Гурбуки. В результате было похищено более 56 миллионов рублей. "Амиралиев был доставлен в Дагестан из зоны специальной военной операции и процессуально задержан в Дагестане", - сказал собеседник агентства. Председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил в своем Telegram-канале, что Амиралиев три недели назад подписал контракт и уехал на СВО, попал в Запорожскую область.

https://ria.ru/20250627/yakutiya-2025828380.html

республика дагестан

карабудахкентский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика дагестан, карабудахкентский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), общественная наблюдательная комиссия