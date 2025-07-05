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Источник сообщил о задержании в Дагестане главы Карабудахкентского района
Источник сообщил о задержании в Дагестане главы Карабудахкентского района - РИА Новости, 05.07.2025
Источник сообщил о задержании в Дагестане главы Карабудахкентского района
Глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев задержан по подозрению в земельных аферах, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T14:15:00+03:00
2025-07-05T14:15:00+03:00
2025-07-05T14:30:00+03:00
происшествия
республика дагестан
карабудахкентский район
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МАХАЧКАЛА, 5 июл - РИА Новости. Глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев задержан по подозрению в земельных аферах, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах республики."Махмуда Амиралиева задержали, его подозревают в земельных аферах", – сказал собеседник агентства.По его словам, Амиралиев – родственник бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, который был освобождён от должности на этой неделе.
https://ria.ru/20250629/kvartiry-2026094684.html
республика дагестан
карабудахкентский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан, карабудахкентский район
Происшествия, Республика Дагестан, Карабудахкентский район
Источник сообщил о задержании в Дагестане главы Карабудахкентского района
Родственника экс-госсекретаря Дагестана Магомедова заподозрили в аферах с землей