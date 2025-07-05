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Источник сообщил о задержании в Дагестане главы Карабудахкентского района - РИА Новости, 05.07.2025
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14:15 05.07.2025 (обновлено: 14:30 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/dagestan-2027371362.html
Источник сообщил о задержании в Дагестане главы Карабудахкентского района
Источник сообщил о задержании в Дагестане главы Карабудахкентского района - РИА Новости, 05.07.2025
Источник сообщил о задержании в Дагестане главы Карабудахкентского района
Глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев задержан по подозрению в земельных аферах, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T14:15:00+03:00
2025-07-05T14:30:00+03:00
происшествия
республика дагестан
карабудахкентский район
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МАХАЧКАЛА, 5 июл - РИА Новости. Глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев задержан по подозрению в земельных аферах, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах республики."Махмуда Амиралиева задержали, его подозревают в земельных аферах", – сказал собеседник агентства.По его словам, Амиралиев – родственник бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, который был освобождён от должности на этой неделе.
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республика дагестан
карабудахкентский район
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происшествия, республика дагестан, карабудахкентский район
Происшествия, Республика Дагестан, Карабудахкентский район
Источник сообщил о задержании в Дагестане главы Карабудахкентского района

Родственника экс-госсекретаря Дагестана Магомедова заподозрили в аферах с землей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль со спецсигналом
Автомобиль со спецсигналом - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МАХАЧКАЛА, 5 июл - РИА Новости. Глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев задержан по подозрению в земельных аферах, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах республики.
"Махмуда Амиралиева задержали, его подозревают в земельных аферах", – сказал собеседник агентства.
По его словам, Амиралиев – родственник бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, который был освобождён от должности на этой неделе.
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ПроисшествияРеспублика ДагестанКарабудахкентский район
 
 
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