https://ria.ru/20250705/dagestan-2027371362.html

Источник сообщил о задержании в Дагестане главы Карабудахкентского района

Источник сообщил о задержании в Дагестане главы Карабудахкентского района - РИА Новости, 05.07.2025

Источник сообщил о задержании в Дагестане главы Карабудахкентского района

Глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев задержан по подозрению в земельных аферах, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T14:15:00+03:00

2025-07-05T14:15:00+03:00

2025-07-05T14:30:00+03:00

происшествия

республика дагестан

карабудахкентский район

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МАХАЧКАЛА, 5 июл - РИА Новости. Глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев задержан по подозрению в земельных аферах, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах республики."Махмуда Амиралиева задержали, его подозревают в земельных аферах", – сказал собеседник агентства.По его словам, Амиралиев – родственник бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, который был освобождён от должности на этой неделе.

https://ria.ru/20250629/kvartiry-2026094684.html

республика дагестан

карабудахкентский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика дагестан, карабудахкентский район