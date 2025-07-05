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В Воронежской области ночью уничтожили более 25 беспилотников - РИА Новости, 05.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:50 05.07.2025 (обновлено: 07:55 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/bespilotniki-2027338226.html
В Воронежской области ночью уничтожили более 25 беспилотников
В Воронежской области ночью уничтожили более 25 беспилотников - РИА Новости, 05.07.2025
В Воронежской области ночью уничтожили более 25 беспилотников
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Ночью на территории четырех муниципалитетов Воронежской области было обнаружено и уничтожено более 25 беспилотников, информация о... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T07:50:00+03:00
2025-07-05T07:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
происшествия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Ночью на территории четырех муниципалитетов Воронежской области было обнаружено и уничтожено более 25 беспилотников, информация о пострадавших не поступала, сообщил губернатор Александр Гусев."Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории четырех муниципалитетов Воронежской области было обнаружено и уничтожено более 25 беспилотников. Информация о пострадавших не поступала", - написал он в Telegram-канале.Гусев уточнил, что, по предварительным данным, в одном из муниципалитетов из-за падения обломков БПЛА произошел обрыв ЛЭП, энергоснабжение оперативно восстановлено. Также повреждена кровля частного дома и гаража.Кроме того, как отметил губернатор, опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
https://ria.ru/20250705/bespilotniki-2027335998.html
воронежская область
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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
В Воронежской области ночью уничтожили более 25 беспилотников

Гусев: в Воронежской области ночью уничтожили более 25 беспилотников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Тор в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Тор" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Ночью на территории четырех муниципалитетов Воронежской области было обнаружено и уничтожено более 25 беспилотников, информация о пострадавших не поступала, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории четырех муниципалитетов Воронежской области было обнаружено и уничтожено более 25 беспилотников. Информация о пострадавших не поступала", - написал он в Telegram-канале.
Гусев уточнил, что, по предварительным данным, в одном из муниципалитетов из-за падения обломков БПЛА произошел обрыв ЛЭП, энергоснабжение оперативно восстановлено. Также повреждена кровля частного дома и гаража.
Кроме того, как отметил губернатор, опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)Происшествия
 
 
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