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В Воронежской области ночью уничтожили более 25 беспилотников
В Воронежской области ночью уничтожили более 25 беспилотников - РИА Новости, 05.07.2025
В Воронежской области ночью уничтожили более 25 беспилотников
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Ночью на территории четырех муниципалитетов Воронежской области было обнаружено и уничтожено более 25 беспилотников, информация о... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T07:50:00+03:00
2025-07-05T07:50:00+03:00
2025-07-05T07:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
происшествия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Ночью на территории четырех муниципалитетов Воронежской области было обнаружено и уничтожено более 25 беспилотников, информация о пострадавших не поступала, сообщил губернатор Александр Гусев."Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории четырех муниципалитетов Воронежской области было обнаружено и уничтожено более 25 беспилотников. Информация о пострадавших не поступала", - написал он в Telegram-канале.Гусев уточнил, что, по предварительным данным, в одном из муниципалитетов из-за падения обломков БПЛА произошел обрыв ЛЭП, энергоснабжение оперативно восстановлено. Также повреждена кровля частного дома и гаража.Кроме того, как отметил губернатор, опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
https://ria.ru/20250705/bespilotniki-2027335998.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
В Воронежской области ночью уничтожили более 25 беспилотников
Гусев: в Воронежской области ночью уничтожили более 25 беспилотников