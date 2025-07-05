https://ria.ru/20250705/bespilotnik-2027326340.html
В Ленинградской области сбили еще один беспилотник
В Ленинградской области сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 05.07.2025
В Ленинградской области сбили еще один беспилотник
Беспилотник сбит над Тосненским районом Ленинградской области, жертв и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T01:47:00+03:00
2025-07-05T01:47:00+03:00
2025-07-05T01:50:00+03:00
ленинградская область
тосненский район
специальная военная операция на украине
александр дрозденко
происшествия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Беспилотник сбит над Тосненским районом Ленинградской области, жертв и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале."Над Тосненским районом силами ПВО сбит беспилотник. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.
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ленинградская область, тосненский район, александр дрозденко, происшествия
Ленинградская область, Тосненский район, Специальная военная операция на Украине, Александр Дрозденко, Происшествия
В Ленинградской области сбили еще один беспилотник
Дрозденко: над Тосненским районом Ленобласти сбит беспилотник