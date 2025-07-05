https://ria.ru/20250705/bespilotnik-2027326340.html

В Ленинградской области сбили еще один беспилотник

В Ленинградской области сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 05.07.2025

В Ленинградской области сбили еще один беспилотник

Беспилотник сбит над Тосненским районом Ленинградской области, жертв и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T01:47:00+03:00

2025-07-05T01:47:00+03:00

2025-07-05T01:50:00+03:00

ленинградская область

тосненский район

специальная военная операция на украине

александр дрозденко

происшествия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Беспилотник сбит над Тосненским районом Ленинградской области, жертв и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале."Над Тосненским районом силами ПВО сбит беспилотник. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250705/bespilotniki-2027323132.html

ленинградская область

тосненский район

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2025

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ленинградская область, тосненский район, александр дрозденко, происшествия