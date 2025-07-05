https://ria.ru/20250705/bespilotnik-2027324951.html
В Ленинградской области уничтожили беспилотник
В Ленинградской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 05.07.2025
В Ленинградской области уничтожили беспилотник
Беспилотник уничтожен в Гатчинском округе Ленинградской области, сообщает губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T01:01:00+03:00
2025-07-05T01:01:00+03:00
2025-07-05T01:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
ленинградская область
александр дрозденко
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Беспилотник уничтожен в Гатчинском округе Ленинградской области, сообщает губернатор Александр Дрозденко."Силы ПВО отражают атаку БПЛА над Ленинградской областью. Беспилотник уничтожен в Гатчинском округе. Без жертв и разрушений", - говорится в сообщении.Также он отметил, что воздушная опасность сохраняется в регионе.
https://ria.ru/20250705/bespilotniki-2027323132.html
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ленинградская область, александр дрозденко
Специальная военная операция на Украине, Ленинградская область, Александр Дрозденко
В Ленинградской области уничтожили беспилотник
Дрозденко: в Гатчинском округе Ленобласти уничтожили беспилотник