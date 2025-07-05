https://ria.ru/20250705/bespilotnik-2027324951.html

В Ленинградской области уничтожили беспилотник

В Ленинградской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 05.07.2025

В Ленинградской области уничтожили беспилотник

Беспилотник уничтожен в Гатчинском округе Ленинградской области, сообщает губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T01:01:00+03:00

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2025-07-05T01:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

ленинградская область

александр дрозденко

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Беспилотник уничтожен в Гатчинском округе Ленинградской области, сообщает губернатор Александр Дрозденко."Силы ПВО отражают атаку БПЛА над Ленинградской областью. Беспилотник уничтожен в Гатчинском округе. Без жертв и разрушений", - говорится в сообщении.Также он отметил, что воздушная опасность сохраняется в регионе.

https://ria.ru/20250705/bespilotniki-2027323132.html

ленинградская область

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ленинградская область, александр дрозденко