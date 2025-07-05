https://ria.ru/20250705/ataka-2027396805.html

В Ленинградской области отразили попытку атаки беспилотников

В Ленинградской области отразили попытку атаки беспилотников - РИА Новости, 05.07.2025

В Ленинградской области отразили попытку атаки беспилотников

Попытка атаки беспилотников отражена средствами РЭБ в Тосненском районе Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T18:20:00+03:00

2025-07-05T18:20:00+03:00

2025-07-05T18:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

тосненский район

ленинградская область

александр дрозденко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Попытка атаки беспилотников отражена средствами РЭБ в Тосненском районе Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко. "Попытка атаки беспилотников отражена средствами РЭБ в Тосненском районе", - написал он в своем Telegram-канале. Губернатор также сообщил, что в регионе отменен режим воздушной опасности.

https://ria.ru/20250308/ataka-2003768151.html

тосненский район

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тосненский район, ленинградская область, александр дрозденко