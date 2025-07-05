https://ria.ru/20250705/ataka-2027396805.html
В Ленинградской области отразили попытку атаки беспилотников
В Ленинградской области отразили попытку атаки беспилотников - РИА Новости, 05.07.2025
В Ленинградской области отразили попытку атаки беспилотников
Попытка атаки беспилотников отражена средствами РЭБ в Тосненском районе Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T18:20:00+03:00
2025-07-05T18:20:00+03:00
2025-07-05T18:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
тосненский район
ленинградская область
александр дрозденко
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Попытка атаки беспилотников отражена средствами РЭБ в Тосненском районе Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко. "Попытка атаки беспилотников отражена средствами РЭБ в Тосненском районе", - написал он в своем Telegram-канале. Губернатор также сообщил, что в регионе отменен режим воздушной опасности.
https://ria.ru/20250308/ataka-2003768151.html
тосненский район
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тосненский район, ленинградская область, александр дрозденко
Специальная военная операция на Украине, Тосненский район, Ленинградская область, Александр Дрозденко
В Ленинградской области отразили попытку атаки беспилотников
Дрозденко: средства РЭБ отразили попытку атаки беспилотников в Тосненском районе