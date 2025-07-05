https://ria.ru/20250705/armeniya-2027428045.html

Ереван сдержанно отреагировал на слова Эрдогана о Зангезурском коридоре

Ереван сдержанно отреагировал на слова Эрдогана о Зангезурском коридоре - РИА Новости, 05.07.2025

Ереван сдержанно отреагировал на слова Эрдогана о Зангезурском коридоре

Пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян в ответ на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о гибкой позиции Еревана в вопросе открытия... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T23:48:00+03:00

2025-07-05T23:48:00+03:00

2025-07-05T23:48:00+03:00

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ЕРЕВАН, 5 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян в ответ на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о гибкой позиции Еревана в вопросе открытия Зангезурского коридора заявила, что видение Армении в вопросе разблокирования транспортных путей основано на принципах национальной юрисдикции над коммуникациями, что "не предполагает иной логики". Ранее Эрдоган заявил, что Зангезурский коридор рассматривается Турцией как часть геополитической и геоэкономической революции, а его открытие станет "стратегическим" событием. По его словам, хотя Армения изначально выступала против Зангезурского коридора, сейчас она придерживается более гибкого подхода к экономической интеграции. На прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора настаивает Азербайджан, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В ответ на запрос госагентства "Арменпресс" Бадалян заявила, что Армения была и остается заинтересованной в расширении региональной взаимосвязанности и экономическом развитии. Она добавила, что именно с этим пониманием Армения выступила с инициативой "Перекресток мира" и соответствующими ей отдельными идеями, решениями, конструктивными предложениями. "По нашему мнению, они (предложения - ред.) могут обеспечить взаимовыгодные результаты как для стран региона, так и для партнеров, заинтересованных в развитии сети коммуникаций с более широкой географией. Как и прежде, так и сейчас видение Армении по разблокированию транспортных инфраструктур в регионе основано на основополагающих принципах - суверенитете, национальной юрисдикции над коммуникациями, и, как известно, не предполагает иной логики. Обсуждения с заинтересованными партнерами продолжаются", - отметила Бадалян.

https://ria.ru/20250705/armenii--2027378716.html

https://ria.ru/20250703/armeniya-2026947908.html

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в мире, армения, турция, реджеп тайип эрдоган