https://ria.ru/20250705/aeroport-2027420028.html

В Шереметьево отменили 174 рейса

В Шереметьево отменили 174 рейса - РИА Новости, 05.07.2025

В Шереметьево отменили 174 рейса

В аэропорту Шереметьево отменили 174 рейса, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2025

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В аэропорту Шереметьево отменили 174 рейса, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."По данным на 21:00 мск, в Шереметьево отменено 174 рейса на прилет и вылет (80 процентов приходится на рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот"), задержано на период более двух часов 47 рейсов", — сообщили в Росавиации.В Шереметьево дополнительно задействовали 70 сотрудников и 15 единиц техники для наземного обслуживания. Это позволит минимизировать последствия введенных до этого ограничений.Также в терминалах авиагавани увеличили число работников медпунктов и персонала для обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.В ведомстве также добавили, что московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский сейчас работают штатно, отправляя и принимая самолеты.Ситуация находится на особом контроле Минтранса и Росавиации.Сегодня в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Поволжья вводились временные ограничения на посадку и вылет самолетов.

https://ria.ru/20250705/aeroflot-2027409738.html

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шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, общество, безопасность, туризм, новости - туризм