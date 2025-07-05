Рейтинг@Mail.ru
В Шереметьево отменили 174 рейса - РИА Новости, 05.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:52 05.07.2025 (обновлено: 23:09 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/aeroport-2027420028.html
В Шереметьево отменили 174 рейса
В Шереметьево отменили 174 рейса - РИА Новости, 05.07.2025
В Шереметьево отменили 174 рейса
В аэропорту Шереметьево отменили 174 рейса, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T21:52:00+03:00
2025-07-05T23:09:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
общество
безопасность
туризм
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879212631_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e78f52b758ee4be3523fe633f7cc713.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В аэропорту Шереметьево отменили 174 рейса, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.&quot;По данным на 21:00 мск, в Шереметьево отменено 174 рейса на прилет и вылет (80 процентов приходится на рейсы авиакомпаний группы &quot;Аэрофлот&quot;), задержано на период более двух часов 47 рейсов&quot;, — сообщили в Росавиации.В Шереметьево дополнительно задействовали 70 сотрудников и 15 единиц техники для наземного обслуживания. Это позволит минимизировать последствия введенных до этого ограничений.Также в терминалах авиагавани увеличили число работников медпунктов и персонала для обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.В ведомстве также добавили, что московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский сейчас работают штатно, отправляя и принимая самолеты.Ситуация находится на особом контроле Минтранса и Росавиации.Сегодня в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Поволжья вводились временные ограничения на посадку и вылет самолетов.
https://ria.ru/20250705/aeroflot-2027409738.html
https://ria.ru/20250705/sochi-2027405431.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879212631_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_df073b45ae3fbde519362766addda4e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, общество, безопасность, туризм, новости - туризм
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Общество, Безопасность, Туризм, Новости - Туризм
В Шереметьево отменили 174 рейса

В Шереметьево отменили 174 рейса, еще 47 задержаны более чем на два часа

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
Люди в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Люди в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В аэропорту Шереметьево отменили 174 рейса, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
«

"По данным на 21:00 мск, в Шереметьево отменено 174 рейса на прилет и вылет (80 процентов приходится на рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот"), задержано на период более двух часов 47 рейсов", — сообщили в Росавиации.

Самолет - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
"Аэрофлот" напомнил пассажирам о возможности отказа от перевозки
Вчера, 20:17
В Шереметьево дополнительно задействовали 70 сотрудников и 15 единиц техники для наземного обслуживания. Это позволит минимизировать последствия введенных до этого ограничений.
Также в терминалах авиагавани увеличили число работников медпунктов и персонала для обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.
В ведомстве также добавили, что московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский сейчас работают штатно, отправляя и принимая самолеты.
Ситуация находится на особом контроле Минтранса и Росавиации.
Сегодня в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Поволжья вводились временные ограничения на посадку и вылет самолетов.
Самолеты в международном аэропорту Сочи в Адлере - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
В аэропорту Сочи задержали 25 рейсов
Вчера, 19:31
 
Шереметьево (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияОбществоБезопасностьТуризмНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала