https://ria.ru/20250704/zoopark-2027140469.html

В Петербурге закрыли Ленинградский зоопарк из-за сильного ветра

В Петербурге закрыли Ленинградский зоопарк из-за сильного ветра - РИА Новости, 04.07.2025

В Петербурге закрыли Ленинградский зоопарк из-за сильного ветра

Ленинградский зоопарк в Санкт-Петербурге временно закрыли из-за сильного ветра, сообщил зоопарк. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T11:53:00+03:00

2025-07-04T11:53:00+03:00

2025-07-04T12:07:00+03:00

санкт-петербург

россия

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ленинградский зоопарк

угроза наводнения в петербурге (2025)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Ленинградский зоопарк в Санкт-Петербурге временно закрыли из-за сильного ветра, сообщил зоопарк. "Из-за очень сильного ветра и возможного падения деревьев зоопарк временно закрывается для посетителей во избежание несчастных случаев. Дальнейшее решение о работе учреждения будет приниматься исходя из погодных условий", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что "желтый" уровень погодной опасности в Петербурге из-за сильного ветра продлен до 5 июля. Порывы западного, юго-западного ветра могут достигать 15-20 метров в секунду, а в прибрежных районах – 24 метра в секунду. Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.

https://ria.ru/20250704/peterburg-2027112060.html

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Угроза наводнения: в Санкт-Петербурге закрыли дамбу Дамба в Петербурге, защищающая от наводнения, остается закрытой – вода с внешней ее стороны поднялась более чем на 180 см. Об этом сообщает Дирекция Комплекса защитных сооружений. Главный синоптик города Колесов оценивал, что максимум подъема воды составит 170-190 см. Положение "закрыто" все затворы заняли еще вчера вечером. Доступ воды со стороны Финского залива к городу остановлен, движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено. 2025-07-04T11:53 true PT0M42S

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санкт-петербург, россия, ленинград, ленинградский зоопарк, угроза наводнения в петербурге (2025)