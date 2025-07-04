https://ria.ru/20250704/zaschita-2027077950.html

Защита просила перевести экс-главу Рязанской области под домашний арест

Защита просила перевести экс-главу Рязанской области под домашний арест - РИА Новости, 04.07.2025

Защита просила перевести экс-главу Рязанской области под домашний арест

Защита обвиняемого во взяточничестве бывшего губернатора Рязанской области, экс-сенатора от этого региона Николая Любимова просила перевести его из СИЗО под... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T02:43:00+03:00

2025-07-04T02:43:00+03:00

2025-07-04T02:43:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Защита обвиняемого во взяточничестве бывшего губернатора Рязанской области, экс-сенатора от этого региона Николая Любимова просила перевести его из СИЗО под домашний арест в Москве, где у него есть постоянное место жительства, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Адвокат полагает, что судом не были реально учтены данные, характеризующие Любимова, который ранее не судим, трудоустроен, имеет постоянное место жительства в Москве, его положительные характеристики... Просит отменить постановление суда, отказав в удовлетворении ходатайства следствия, применив к Любимову домашний арест или запрет определенных действий", - сказано в документе. Тем не менее, суд оставил его в СИЗО до 11 августа, посчитав, что при более мягкой мере пресечения тот "может скрыться от органов предварительного следствия и суда, угрожать участникам судопроизводства, уничтожить доказательства, иным путем воспрепятствовать производству по делу". Срок расследования в настоящее время продлен до 11 сентября. Суд при этом не усмотрел в деле волокиты. "Сама по себе длительность предварительного следствия и количество проведенных следственных действий с обвиняемым не является свидетельством нарушения, поскольку в данном случае связаны с характером и фактическими обстоятельствами расследуемого преступного деяния, давностью его совершения и производством необходимых процессуальных действий. При этом суд апелляционной инстанции также принимает во внимание, что уголовно-процессуальным законом на досудебной стадии производства по делу предусмотрено проведение различных следственных и процессуальных действий, в которых обвиняемый не участвует", - сказано в решении суда. Как ранее заявили агентству в правоохранительных органах, Любимов обвиняется в трех эпизодах получения взятки в особо крупном размере в период губернаторства, показания на него дал ранее арестованный бывший вице-губернатор области Игорь Греков, месяц назад получивший 17 лет за мошенничество и взяточничество. Басманный суд Москвы в середине декабря прошлого года арестовал Любимова на два месяца. Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, Любимов "получил взятку в виде денег, иного имущества в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом". Любимов в 2017-2022 годах был губернатором Рязанской области, позднее он стал сенатором от региона. Совет Федерации за день до ареста принял решение о досрочном прекращении полномочий Любимова на основании его заявления.

https://ria.ru/20250703/zaschita-2026920104.html

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происшествия, жилье, москва, россия, рязанская область, николай любимов, совет федерации рф