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Онлайн-площадки и торговые сети объединились против Wildberries и Ozon - РИА Новости, 04.07.2025
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09:43 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/wildberries-2027100836.html
Онлайн-площадки и торговые сети объединились против Wildberries и Ozon
Онлайн-площадки и торговые сети объединились против Wildberries и Ozon - РИА Новости, 04.07.2025
Онлайн-площадки и торговые сети объединились против Wildberries и Ozon
Интернет-площадки и торговые сети потребовали ограничить инвестиции маркетплейсов в скидки, сообщила РБК. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T09:43:00+03:00
2025-07-04T09:43:00+03:00
wildberries
максим орешкин
михаил мишустин
вячеслав володин
госдума рф
экономика
общество
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Интернет-площадки и торговые сети потребовали ограничить инвестиции маркетплейсов в скидки, сообщила РБК."Ключевая просьба в обращении — ограничить общий объем средств, который компания может инвестировать в скидки в течение года, — не более десяти процентов общего оборота товаров площадки за прошлый год", — говорится в сообщении.Отмечается, что представителей розницы и онлайн-платформ не устраивают слишком низкие цены на маркетплейсах. По их мнению, это может привести к монополизации рынка, уходу с него производителей, а также к росту цен.Инициаторы обращения направили замруководителя администрации президента Максиму Орешкину, главе правительства Михаилу Мишустину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и спикеру Совфеда Валентине Матвиенко письма с просьбой внести корректировки в финальную версию законопроекта о платформенной экономике. Отмечается, что держать ценовую конкуренцию с крупнейшими маркетплейсами Wildberries и Ozon становится все труднее.Уточняется, что документ подписали главы торговых сетей X5 Retail Group, "Магнит", "Лента", Mercury Retail Holding (владеет сетями "Бристоль" и "Красное &amp; Белое"), "М.Видео-Эльдорадо", ДНС и "Детский мир". "Яндекс Маркет", Lamoda, "ВсеИнструменты.ру", "Купер" (ранее "СберМаркет") также поддержали инициативу в лице онлайн-игроков.
https://ria.ru/20250627/wildberries-2025735882.html
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wildberries, максим орешкин, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф, экономика, общество
Wildberries, Максим Орешкин, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Экономика, Общество
Онлайн-площадки и торговые сети объединились против Wildberries и Ozon

Онлайн-площадки и торговые сети объединились против скидок на Wildberries и Ozon

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Ирина Алтухова
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Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Интернет-площадки и торговые сети потребовали ограничить инвестиции маркетплейсов в скидки, сообщила РБК.
"Ключевая просьба в обращении — ограничить общий объем средств, который компания может инвестировать в скидки в течение года, — не более десяти процентов общего оборота товаров площадки за прошлый год", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что представителей розницы и онлайн-платформ не устраивают слишком низкие цены на маркетплейсах. По их мнению, это может привести к монополизации рынка, уходу с него производителей, а также к росту цен.
Инициаторы обращения направили замруководителя администрации президента Максиму Орешкину, главе правительства Михаилу Мишустину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и спикеру Совфеда Валентине Матвиенко письма с просьбой внести корректировки в финальную версию законопроекта о платформенной экономике. Отмечается, что держать ценовую конкуренцию с крупнейшими маркетплейсами Wildberries и Ozon становится все труднее.
Уточняется, что документ подписали главы торговых сетей X5 Retail Group, "Магнит", "Лента", Mercury Retail Holding (владеет сетями "Бристоль" и "Красное & Белое"), "М.Видео-Эльдорадо", ДНС и "Детский мир". "Яндекс Маркет", Lamoda, "ВсеИнструменты.ру", "Купер" (ранее "СберМаркет") также поддержали инициативу в лице онлайн-игроков.
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