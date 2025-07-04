Онлайн-площадки и торговые сети объединились против Wildberries и Ozon
Онлайн-площадки и торговые сети объединились против скидок на Wildberries и Ozon
© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Интернет-площадки и торговые сети потребовали ограничить инвестиции маркетплейсов в скидки, сообщила РБК.
"Ключевая просьба в обращении — ограничить общий объем средств, который компания может инвестировать в скидки в течение года, — не более десяти процентов общего оборота товаров площадки за прошлый год", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что представителей розницы и онлайн-платформ не устраивают слишком низкие цены на маркетплейсах. По их мнению, это может привести к монополизации рынка, уходу с него производителей, а также к росту цен.
Инициаторы обращения направили замруководителя администрации президента Максиму Орешкину, главе правительства Михаилу Мишустину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и спикеру Совфеда Валентине Матвиенко письма с просьбой внести корректировки в финальную версию законопроекта о платформенной экономике. Отмечается, что держать ценовую конкуренцию с крупнейшими маркетплейсами Wildberries и Ozon становится все труднее.
Уточняется, что документ подписали главы торговых сетей X5 Retail Group, "Магнит", "Лента", Mercury Retail Holding (владеет сетями "Бристоль" и "Красное & Белое"), "М.Видео-Эльдорадо", ДНС и "Детский мир". "Яндекс Маркет", Lamoda, "ВсеИнструменты.ру", "Купер" (ранее "СберМаркет") также поддержали инициативу в лице онлайн-игроков.