https://ria.ru/20250704/wildberries-2027100836.html

Онлайн-площадки и торговые сети объединились против Wildberries и Ozon

Онлайн-площадки и торговые сети объединились против Wildberries и Ozon - РИА Новости, 04.07.2025

Онлайн-площадки и торговые сети объединились против Wildberries и Ozon

Интернет-площадки и торговые сети потребовали ограничить инвестиции маркетплейсов в скидки, сообщила РБК. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T09:43:00+03:00

2025-07-04T09:43:00+03:00

2025-07-04T09:43:00+03:00

wildberries

максим орешкин

михаил мишустин

вячеслав володин

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экономика

общество

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Интернет-площадки и торговые сети потребовали ограничить инвестиции маркетплейсов в скидки, сообщила РБК."Ключевая просьба в обращении — ограничить общий объем средств, который компания может инвестировать в скидки в течение года, — не более десяти процентов общего оборота товаров площадки за прошлый год", — говорится в сообщении.Отмечается, что представителей розницы и онлайн-платформ не устраивают слишком низкие цены на маркетплейсах. По их мнению, это может привести к монополизации рынка, уходу с него производителей, а также к росту цен.Инициаторы обращения направили замруководителя администрации президента Максиму Орешкину, главе правительства Михаилу Мишустину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и спикеру Совфеда Валентине Матвиенко письма с просьбой внести корректировки в финальную версию законопроекта о платформенной экономике. Отмечается, что держать ценовую конкуренцию с крупнейшими маркетплейсами Wildberries и Ozon становится все труднее.Уточняется, что документ подписали главы торговых сетей X5 Retail Group, "Магнит", "Лента", Mercury Retail Holding (владеет сетями "Бристоль" и "Красное & Белое"), "М.Видео-Эльдорадо", ДНС и "Детский мир". "Яндекс Маркет", Lamoda, "ВсеИнструменты.ру", "Купер" (ранее "СберМаркет") также поддержали инициативу в лице онлайн-игроков.

https://ria.ru/20250627/wildberries-2025735882.html

https://ria.ru/20250703/mishustin-2026945757.html

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wildberries, максим орешкин, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф, экономика, общество