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Подполье сообщило об ударе по месту производства топлива для ракет ВСУ

Подполье сообщило об ударе по месту производства топлива для ракет ВСУ - РИА Новости, 04.07.2025

Подполье сообщило об ударе по месту производства топлива для ракет ВСУ

Удары нанесены по эшелону ВСУ и месту производства твердого топлива для ракет в Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T21:03:00+03:00

2025-07-04T21:03:00+03:00

2025-07-04T21:20:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Удары нанесены по эшелону ВСУ и месту производства твердого топлива для ракет в Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Днепропетровская область — шесть ударов. <...> Кривой Рог. <...> Один из ударов по железнодорожному узлу, прилетело в эшелон, прошедший за несколько часов Долинскую, где его доукомплектовали четырьмя вагонами с личным составом. <...> Павлоград. <...> По производству, где делали твердое топливо для ракет", — рассказал собеседник агентства.Кроме того, по его информации, предположительно был прилет по складу ВСУ и месту производства ракет для РСЗО в Новомосковске. Также Лебедев сообщил о попадании по одной из систем ПВО, расположенных в области. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250704/komandir-2027277065.html

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в мире, россия, днепропетровская область, украина, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины