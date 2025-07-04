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Подполье сообщило об ударе по месту производства топлива для ракет ВСУ - РИА Новости, 04.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:03 04.07.2025 (обновлено: 21:20 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/vsu-2027305603.html
Подполье сообщило об ударе по месту производства топлива для ракет ВСУ
Подполье сообщило об ударе по месту производства топлива для ракет ВСУ - РИА Новости, 04.07.2025
Подполье сообщило об ударе по месту производства топлива для ракет ВСУ
Удары нанесены по эшелону ВСУ и месту производства твердого топлива для ракет в Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T21:03:00+03:00
2025-07-04T21:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
днепропетровская область
украина
сергей лебедев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Удары нанесены по эшелону ВСУ и месту производства твердого топлива для ракет в Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Днепропетровская область — шесть ударов. &lt;...&gt; Кривой Рог. &lt;...&gt; Один из ударов по железнодорожному узлу, прилетело в эшелон, прошедший за несколько часов Долинскую, где его доукомплектовали четырьмя вагонами с личным составом. &lt;...&gt; Павлоград. &lt;...&gt; По производству, где делали твердое топливо для ракет", — рассказал собеседник агентства.Кроме того, по его информации, предположительно был прилет по складу ВСУ и месту производства ракет для РСЗО в Новомосковске. Также Лебедев сообщил о попадании по одной из систем ПВО, расположенных в области. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, россия, днепропетровская область, украина, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Днепропетровская область, Украина, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе по месту производства топлива для ракет ВСУ

Подполье сообщило об ударе по эшелону ВСУ в Днепропетровской области

© AP Photo / Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Удары нанесены по эшелону ВСУ и месту производства твердого топлива для ракет в Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Днепропетровская область — шесть ударов. <...> Кривой Рог. <...> Один из ударов по железнодорожному узлу, прилетело в эшелон, прошедший за несколько часов Долинскую, где его доукомплектовали четырьмя вагонами с личным составом. <...> Павлоград. <...> По производству, где делали твердое топливо для ракет", — рассказал собеседник агентства.
Кроме того, по его информации, предположительно был прилет по складу ВСУ и месту производства ракет для РСЗО в Новомосковске. Также Лебедев сообщил о попадании по одной из систем ПВО, расположенных в области.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДнепропетровская областьУкраинаСергей ЛебедевДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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