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Командира батальона ВСУ обвинили в организации незаконных выплат - РИА Новости, 04.07.2025
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15:53 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/vsu-2027221657.html
Командира батальона ВСУ обвинили в организации незаконных выплат
Командира батальона ВСУ обвинили в организации незаконных выплат - РИА Новости, 04.07.2025
Командира батальона ВСУ обвинили в организации незаконных выплат
Командира батальона ВСУ обвиняют в организации незаконных выплат боевых надбавок его подчиненной - находясь все время в тылу, она таким образом "заработала"... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T15:53:00+03:00
2025-07-04T15:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
украина
донецкая народная республика
днепропетровская область
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Командира батальона ВСУ обвиняют в организации незаконных выплат боевых надбавок его подчиненной - находясь все время в тылу, она таким образом "заработала" более 1,7 миллиона гривен (40 тысяч долларов) почти за два года, сообщает государственное бюро расследований Украины. "(Комбат) организовал незаконное начисление дополнительных выплат своей подчиненной, которая фактически не находилась в районе боевых действий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. По материалам дела, с января 2023 года по ноябрь 2024 года командир оформлял документы об участии военнослужащей в боевых действиях в подконтрольной ВСУ части ДНР. Подчиненная все это время она находилась в Днепропетровской области и не выполняла служебных обязанностей по должности. Следователи установили, что ей незаконно было начислено более 1,7 миллиона гривен (40 тысяч долларов) "боевых надбавок". Сообщения о коррупции на Украине звучат регулярно. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк приравнял украинских коррупционеров к мародерам. Он 26 июня опубликовал данные опроса центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания "Барометр общественных настроений", согласно которому 48,5% граждан Украины считают, что высокий уровень коррупции наиболее негативно влияет на ситуацию в стране. Кроме того, 65% опрошенных назвали главной ошибкой украинских властей коррупцию и хищение бюджета.
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украина
донецкая народная республика
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в мире, жкх, украина, донецкая народная республика, днепропетровская область, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Украина, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Командира батальона ВСУ обвинили в организации незаконных выплат

Комбата ВСУ обвинили в организации незаконных выплат своей подчиненной

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Командира батальона ВСУ обвиняют в организации незаконных выплат боевых надбавок его подчиненной - находясь все время в тылу, она таким образом "заработала" более 1,7 миллиона гривен (40 тысяч долларов) почти за два года, сообщает государственное бюро расследований Украины.
"(Комбат) организовал незаконное начисление дополнительных выплат своей подчиненной, которая фактически не находилась в районе боевых действий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
По материалам дела, с января 2023 года по ноябрь 2024 года командир оформлял документы об участии военнослужащей в боевых действиях в подконтрольной ВСУ части ДНР. Подчиненная все это время она находилась в Днепропетровской области и не выполняла служебных обязанностей по должности. Следователи установили, что ей незаконно было начислено более 1,7 миллиона гривен (40 тысяч долларов) "боевых надбавок".
Сообщения о коррупции на Украине звучат регулярно. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк приравнял украинских коррупционеров к мародерам. Он 26 июня опубликовал данные опроса центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания "Барометр общественных настроений", согласно которому 48,5% граждан Украины считают, что высокий уровень коррупции наиболее негативно влияет на ситуацию в стране. Кроме того, 65% опрошенных назвали главной ошибкой украинских властей коррупцию и хищение бюджета.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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