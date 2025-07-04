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Марочко сообщил об активизации ВС России на границе с Харьковской областью - РИА Новости, 04.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:06 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/vs-2027085634.html
Марочко сообщил об активизации ВС России на границе с Харьковской областью
Марочко сообщил об активизации ВС России на границе с Харьковской областью - РИА Новости, 04.07.2025
Марочко сообщил об активизации ВС России на границе с Харьковской областью
Российские войска активизировали новый участок фронта на границе с Харьковской областью, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T06:06:00+03:00
2025-07-04T06:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
белгородская область
андрей марочко
владимир путин
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ЛУГАНСК, 4 июл – РИА Новости. Российские войска активизировали новый участок фронта на границе с Харьковской областью, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "На участке государственной границы шириной в 20 километров между Белгородской и Харьковской областями пришла в движение ЛБС (линия боевого соприкосновения - ред.). Отмечается активизация наших войск от Старого Хутора Белгородской области и до района Бологовки Харьковской области", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники. Он добавил, что до недавнего времени этот участок был в статичном состоянии и боестолкновения были крайне редким явлением. Исходя из оперативно-тактической обстановки, можно предположить, что в данном районе началась операция ВС РФ по формированию буферной зоны, считает Марочко. Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные в настоящее время решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
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харьковская область, россия, белгородская область, андрей марочко, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Белгородская область, Андрей Марочко, Владимир Путин
Марочко сообщил об активизации ВС России на границе с Харьковской областью

Марочко: на границе с Харьковской областью активизировался новый участок фронта

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЛУГАНСК, 4 июл – РИА Новости. Российские войска активизировали новый участок фронта на границе с Харьковской областью, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"На участке государственной границы шириной в 20 километров между Белгородской и Харьковской областями пришла в движение ЛБС (линия боевого соприкосновения - ред.). Отмечается активизация наших войск от Старого Хутора Белгородской области и до района Бологовки Харьковской области", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники.
Он добавил, что до недавнего времени этот участок был в статичном состоянии и боестолкновения были крайне редким явлением. Исходя из оперативно-тактической обстановки, можно предположить, что в данном районе началась операция ВС РФ по формированию буферной зоны, считает Марочко.
Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные в настоящее время решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Киев направил под Харьков подразделение нового рода войск, сообщил Марочко
Вчера, 10:21
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияБелгородская областьАндрей МарочкоВладимир Путин
 
 
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