https://ria.ru/20250704/veter-2027220136.html

В Петербурге сильный ветер повалил 137 деревьев

В Петербурге сильный ветер повалил 137 деревьев - РИА Новости, 04.07.2025

В Петербурге сильный ветер повалил 137 деревьев

Сильный ветер в Санкт-Петербурге повалил 137 деревьев в садах и скверах, сообщил председатель городского комитета по благоустройству Сергей Петриченко. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T15:46:00+03:00

2025-07-04T15:46:00+03:00

2025-07-04T18:54:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

угроза наводнения в петербурге (2025)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Сильный ветер в Санкт-Петербурге повалил 137 деревьев в садах и скверах, сообщил председатель городского комитета по благоустройству Сергей Петриченко. "Шквалистый ветер нанес ущерб и зеленым насаждениям нашего города. Всего за минувшую ночь и утро непогоду не пережили 137 деревьев в садах и скверах Петербурга. В настоящее время специалисты продолжают устранять последствия разгула стихии", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что сильный ветер в Петербурге в пятницу не стихает, по прогнозам синоптиков, он будет достигать 15-20 метров в секунду, а в прибрежных районах – 24 метра в секунду. "Желтый" уровень погодной опасности в Петербурге продлен до 5 июля. В четверг вечером затворы Комплекса защитных сооружений Петербурга закрыли для предотвращения морского нагонного наводнения.

https://ria.ru/20250704/peterburg-2027230783.html

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происшествия, санкт-петербург, угроза наводнения в петербурге (2025)