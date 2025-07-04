https://ria.ru/20250704/udary-2027308540.html

Российские войска ударили по производству топлива для ракет и аэродрому ВСУ

Российские войска ударили по производству топлива для ракет и аэродрому ВСУ - РИА Новости, 04.07.2025

Российские войска ударили по производству топлива для ракет и аэродрому ВСУ

Российские войска нанесли удары по месту производства топлива для ракет в Днепропетровской области, аэродрому в Николаевской и штабу подразделения ВСУ в... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T21:30:00+03:00

2025-07-04T21:30:00+03:00

2025-07-04T21:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

кривой рог

сергей лебедев

вооруженные силы украины

николаевская область

херсонская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_1a3f4ae2952de6534b34f15c15cd7504.jpg

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по месту производства топлива для ракет в Днепропетровской области, аэродрому в Николаевской и штабу подразделения ВСУ в Херсоне, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев."Днепропетровская область — шесть ударов. <…> Павлоград. <…> По производству, где делали твердое топливо для ракет", — рассказал он.Среди других пораженных целей:"В ВСУ нервничают, так как на аэродром приехала шишка", — добавил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250704/udary-2027247351.html

https://ria.ru/20250704/vsu-2027147890.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

кривой рог

николаевская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Тузова

Ольга Тузова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

в мире, днепропетровская область, кривой рог, сергей лебедев, вооруженные силы украины, николаевская область, херсонская область , вооруженные силы рф