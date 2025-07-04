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Российские войска ударили по производству топлива для ракет и аэродрому ВСУ - РИА Новости, 04.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:30 04.07.2025 (обновлено: 21:34 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/udary-2027308540.html
Российские войска ударили по производству топлива для ракет и аэродрому ВСУ
Российские войска ударили по производству топлива для ракет и аэродрому ВСУ - РИА Новости, 04.07.2025
Российские войска ударили по производству топлива для ракет и аэродрому ВСУ
Российские войска нанесли удары по месту производства топлива для ракет в Днепропетровской области, аэродрому в Николаевской и штабу подразделения ВСУ в... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T21:30:00+03:00
2025-07-04T21:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
кривой рог
сергей лебедев
вооруженные силы украины
николаевская область
херсонская область
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по месту производства топлива для ракет в Днепропетровской области, аэродрому в Николаевской и штабу подразделения ВСУ в Херсоне, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.&quot;Днепропетровская область — шесть ударов. &lt;…&gt; Павлоград. &lt;…&gt; По производству, где делали твердое топливо для ракет&quot;, — рассказал он.Среди других пораженных целей:"В ВСУ нервничают, так как на аэродром приехала шишка", — добавил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250704/udary-2027247351.html
https://ria.ru/20250704/vsu-2027147890.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
кривой рог
николаевская область
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в мире, днепропетровская область, кривой рог, сергей лебедев, вооруженные силы украины, николаевская область, херсонская область , вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Кривой Рог, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Николаевская область, Херсонская область , Вооруженные силы РФ

Российские войска ударили по производству топлива для ракет и аэродрому ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по месту производства топлива для ракет в Днепропетровской области, аэродрому в Николаевской и штабу подразделения ВСУ в Херсоне, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«

"Днепропетровская область — шесть ударов. <…> Павлоград. <…> По производству, где делали твердое топливо для ракет", — рассказал он.

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Среди других пораженных целей:
  • железнодорожный узел в Кривом Роге — поражен эшелон, который за несколько часов до этого доукомплектовали в Долинской четырьмя вагонами с личным составом;
  • склад ВСУ и место производства ракет для РСЗО в Новомосковске;
  • одна из систем ПВО, расположенных в Днепропетровской области;
  • штаб прибывшего из Баштанки подразделения в Херсоне;
  • Мартыновский аэродром в Вознесенске Николаевской области, где размещались четыре самолета и склад с дальнобойными и неуправляемыми ракетами для вертолетов.
«
"В ВСУ нервничают, так как на аэродром приехала шишка", — добавил Лебедев.
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В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьКривой РогСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныНиколаевская областьХерсонская областьВооруженные силы РФ
 
 
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