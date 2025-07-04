Российские войска ударили по производству топлива для ракет и аэродрому ВСУ
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по месту производства топлива для ракет в Днепропетровской области, аэродрому в Николаевской и штабу подразделения ВСУ в Херсоне, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
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"Днепропетровская область — шесть ударов. <…> Павлоград. <…> По производству, где делали твердое топливо для ракет", — рассказал он.
Среди других пораженных целей:
- железнодорожный узел в Кривом Роге — поражен эшелон, который за несколько часов до этого доукомплектовали в Долинской четырьмя вагонами с личным составом;
- склад ВСУ и место производства ракет для РСЗО в Новомосковске;
- одна из систем ПВО, расположенных в Днепропетровской области;
- штаб прибывшего из Баштанки подразделения в Херсоне;
- Мартыновский аэродром в Вознесенске Николаевской области, где размещались четыре самолета и склад с дальнобойными и неуправляемыми ракетами для вертолетов.
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"В ВСУ нервничают, так как на аэродром приехала шишка", — добавил Лебедев.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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