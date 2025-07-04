https://ria.ru/20250704/tsentr-2027152170.html

Группировка "Центр" освободила два населенных пункта в ДНР за неделю

Группировка "Центр" освободила два населенных пункта в ДНР за неделю - РИА Новости, 04.07.2025

Группировка "Центр" освободила два населенных пункта в ДНР за неделю

Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области, ВСУ потеряли до 3180... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T12:39:00+03:00

2025-07-04T12:39:00+03:00

2025-07-04T12:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сша

днепропетровская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области, ВСУ потеряли до 3180 военнослужащих, 17 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобождены населенные пункты Новоукраинка и Разино Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, украинские войска потеряли за этот период в зоне действия "Центра" до 3180 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113, два бронеавтомобиля HMMWV и три бронемашины MaxxPro производства США, 45 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

сша

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донецкая народная республика, сша, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)