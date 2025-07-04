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Группировка "Центр" освободила два населенных пункта в ДНР за неделю
Группировка "Центр" освободила два населенных пункта в ДНР за неделю - РИА Новости, 04.07.2025
Группировка "Центр" освободила два населенных пункта в ДНР за неделю
Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области, ВСУ потеряли до 3180... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:39:00+03:00
2025-07-04T12:39:00+03:00
2025-07-04T12:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сша
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области, ВСУ потеряли до 3180 военнослужащих, 17 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобождены населенные пункты Новоукраинка и Разино Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, украинские войска потеряли за этот период в зоне действия "Центра" до 3180 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113, два бронеавтомобиля HMMWV и три бронемашины MaxxPro производства США, 45 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, сша, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, США, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" освободила два населенных пункта в ДНР за неделю
МО РФ: ВСУ потеряли до 3180 военных в зоне действий "Центра" за неделю