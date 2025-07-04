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Трамп вновь приписал США победу в мировых войнах - РИА Новости, 04.07.2025
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04:22 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/tramp-2027081534.html
Трамп вновь приписал США победу в мировых войнах
Трамп вновь приписал США победу в мировых войнах - РИА Новости, 04.07.2025
Трамп вновь приписал США победу в мировых войнах
США победили в Первой и Второй мировых войнах, в очередной раз заявил президент страны Дональд Трамп, не упомянув о роли союзнических войск. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T04:22:00+03:00
2025-07-04T04:22:00+03:00
в мире
сша
айова
дональд трамп
валентина матвиенко
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НЬЮ-ЙОРК, 4 июл – РИА Новости. США победили в Первой и Второй мировых войнах, в очередной раз заявил президент страны Дональд Трамп, не упомянув о роли союзнических войск. "Мы выиграли Вторую мировую войну. Мы выиграли Первую мировую войну. Мы выиграли другие войны", – сказал американский президент в ходе митинга в штате Айова, кадры транслировали СМИ. Ранее в мае президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сделал больше, чем любая другая страна, для обеспечения победы во Второй мировой войне. Он также предложил отмечать День Победы во Второй мировой войне 8 мая. В ответ председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала высказывания Трампа "глубоко ошибочными" и популистскими.
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в мире, сша, айова, дональд трамп, валентина матвиенко, совет федерации рф
В мире, США, Айова, Дональд Трамп, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Трамп вновь приписал США победу в мировых войнах

Трамп вновь заявил, что США победили в мировых войнах

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 4 июл – РИА Новости. США победили в Первой и Второй мировых войнах, в очередной раз заявил президент страны Дональд Трамп, не упомянув о роли союзнических войск.
"Мы выиграли Вторую мировую войну. Мы выиграли Первую мировую войну. Мы выиграли другие войны", – сказал американский президент в ходе митинга в штате Айова, кадры транслировали СМИ.
Ранее в мае президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сделал больше, чем любая другая страна, для обеспечения победы во Второй мировой войне. Он также предложил отмечать День Победы во Второй мировой войне 8 мая.
В ответ председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала высказывания Трампа "глубоко ошибочными" и популистскими.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Трамп назвал свой бюджетный законопроект "лучшим подарком" для США
03:59
 
В миреСШААйоваДональд ТрампВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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