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Трамп высказал недовольство положением дел в урегулировании на Украине - РИА Новости, 04.07.2025
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01:00 04.07.2025 (обновлено: 07:56 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/tramp-2027073034.html
Трамп высказал недовольство положением дел в урегулировании на Украине
Трамп высказал недовольство положением дел в урегулировании на Украине - РИА Новости, 04.07.2025
Трамп высказал недовольство положением дел в урегулировании на Украине
Президент США Дональд Трамп высказал недовольство положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с российским лидером... РИА Новости, 04.07.2025
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в мире
украина
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 4 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высказал недовольство положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным не смог достичь прогресса.&quot;Это был довольно долгий звонок. Мы говорили о многом, включая Иран, и мы также говорили о, как вы знаете, войне с Украиной, я этим недоволен... Нет, я не добился никакого прогресса с ним сегодня&quot;, — заявил Трамп журналистам.Американский лидер добавил, что США продолжают поставлять оружие Киеву, несмотря на истощение американских запасов.Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся в четверг. Как сообщил помощник Путина Юрий Ушаков:Предыдущий разговор лидеров России и США состоялся 14 июня. Он продлился 50 минут, собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта. Кроме того, Путин поздравил Трампа с днем рождения, 250-летием Сухопутных войск США и Днем американского флага.
https://ria.ru/20250703/slutskiy-2027053231.html
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Полный комментарий Трампа по итогам разговора с Путиным
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в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир путин
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин

Трамп высказал недовольство положением дел в урегулировании на Украине

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ВАШИНГТОН, 4 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высказал недовольство положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным не смог достичь прогресса.
«

"Это был довольно долгий звонок. Мы говорили о многом, включая Иран, и мы также говорили о, как вы знаете, войне с Украиной, я этим недоволен... Нет, я не добился никакого прогресса с ним сегодня", — заявил Трамп журналистам.

Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Слуцкий прокомментировал разговор президентов России и США
Вчера, 21:13
Американский лидер добавил, что США продолжают поставлять оружие Киеву, несмотря на истощение американских запасов.
Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся в четверг.
Как сообщил помощник Путина Юрий Ушаков:
  • Лидеры России и США общались почти час.
  • Собеседники обменялись мнениями по ситуации на Украине.
  • Путин подтвердил готовность российской стороны продолжать переговоры.
  • Он проинформировал американского коллегу о реализации стамбульских договоренностей.
  • Конкретно содержание возможного третьего раунда переговоров в Стамбуле не обсуждалось, но Россия готова к нему.
  • Трамп вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий.
  • Российский лидер отметил, что Москва будет добиваться целей, поставленных в ходе СВО, и не отступится от них.
  • Тему частичной остановки поставок американского оружия на Украину собеседники не затрагивали.
  • Путин и Трамп также обсудили ситуацию вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом.
  • Президенты подтвердили заинтересованность в совместных экономических проектах.
  • Российский лидер поздравил хозяина Белого дома Днем независимости США, который отмечается 4 июля.
  • Президенты продолжат общение в ближайшее время.
Предыдущий разговор лидеров России и США состоялся 14 июня. Он продлился 50 минут, собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта. Кроме того, Путин поздравил Трампа с днем рождения, 250-летием Сухопутных войск США и Днем американского флага.
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