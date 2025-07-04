Трамп высказал недовольство положением дел в урегулировании на Украине
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ВАШИНГТОН, 4 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высказал недовольство положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным не смог достичь прогресса.
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"Это был довольно долгий звонок. Мы говорили о многом, включая Иран, и мы также говорили о, как вы знаете, войне с Украиной, я этим недоволен... Нет, я не добился никакого прогресса с ним сегодня", — заявил Трамп журналистам.
Американский лидер добавил, что США продолжают поставлять оружие Киеву, несмотря на истощение американских запасов.
Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся в четверг.
Как сообщил помощник Путина Юрий Ушаков:
- Лидеры России и США общались почти час.
- Собеседники обменялись мнениями по ситуации на Украине.
- Путин подтвердил готовность российской стороны продолжать переговоры.
- Он проинформировал американского коллегу о реализации стамбульских договоренностей.
- Конкретно содержание возможного третьего раунда переговоров в Стамбуле не обсуждалось, но Россия готова к нему.
- Трамп вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий.
- Российский лидер отметил, что Москва будет добиваться целей, поставленных в ходе СВО, и не отступится от них.
- Тему частичной остановки поставок американского оружия на Украину собеседники не затрагивали.
- Путин и Трамп также обсудили ситуацию вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом.
- Президенты подтвердили заинтересованность в совместных экономических проектах.
- Российский лидер поздравил хозяина Белого дома Днем независимости США, который отмечается 4 июля.
- Президенты продолжат общение в ближайшее время.
Предыдущий разговор лидеров России и США состоялся 14 июня. Он продлился 50 минут, собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта. Кроме того, Путин поздравил Трампа с днем рождения, 250-летием Сухопутных войск США и Днем американского флага.