https://ria.ru/20250704/tramp-2027073034.html

Трамп высказал недовольство положением дел в урегулировании на Украине

Трамп высказал недовольство положением дел в урегулировании на Украине - РИА Новости, 04.07.2025

Трамп высказал недовольство положением дел в урегулировании на Украине

Президент США Дональд Трамп высказал недовольство положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с российским лидером... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T01:00:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 4 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высказал недовольство положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным не смог достичь прогресса."Это был довольно долгий звонок. Мы говорили о многом, включая Иран, и мы также говорили о, как вы знаете, войне с Украиной, я этим недоволен... Нет, я не добился никакого прогресса с ним сегодня", — заявил Трамп журналистам.Американский лидер добавил, что США продолжают поставлять оружие Киеву, несмотря на истощение американских запасов.Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся в четверг. Как сообщил помощник Путина Юрий Ушаков:Предыдущий разговор лидеров России и США состоялся 14 июня. Он продлился 50 минут, собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта. Кроме того, Путин поздравил Трампа с днем рождения, 250-летием Сухопутных войск США и Днем американского флага.

https://ria.ru/20250703/slutskiy-2027053231.html

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Полный комментарий Трампа по итогам разговора с Путиным =d89dd Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-07-04T01:00 true PT0M15S

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в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир путин