https://ria.ru/20250704/svoboda-2027165138.html

В ООН выразили обеспокоенность ситуацией со свободой прессы в Азербайджане

В ООН выразили обеспокоенность ситуацией со свободой прессы в Азербайджане - РИА Новости, 04.07.2025

В ООН выразили обеспокоенность ситуацией со свободой прессы в Азербайджане

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обеспокоено ситуацией со свободой прессы в Азербайджане, ответила на вопрос корреспондента РИА... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T13:30:00+03:00

2025-07-04T13:30:00+03:00

2025-07-04T13:30:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 4 июл - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обеспокоено ситуацией со свободой прессы в Азербайджане, ответила на вопрос корреспондента РИА Новости на брифинге ООН в Женеве официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдасани. "Верховный комиссар Фолькер Турк неоднократно заявлял, что в целом обеспокоен ситуацией со свободой прессы в Азербайджане и задержаниями журналистов", - сказала она. Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями. Как заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости об аресте в Баку журналистов Sputnik, в организации надеются, что свобода работы представителей СМИ будет гарантирована.

https://ria.ru/20250703/but-2026922344.html

https://ria.ru/20250703/analitik-2026857113.html

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