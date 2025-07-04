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В ООН выразили обеспокоенность ситуацией со свободой прессы в Азербайджане - РИА Новости, 04.07.2025
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13:30 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/svoboda-2027165138.html
В ООН выразили обеспокоенность ситуацией со свободой прессы в Азербайджане
В ООН выразили обеспокоенность ситуацией со свободой прессы в Азербайджане - РИА Новости, 04.07.2025
В ООН выразили обеспокоенность ситуацией со свободой прессы в Азербайджане
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обеспокоено ситуацией со свободой прессы в Азербайджане, ответила на вопрос корреспондента РИА... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T13:30:00+03:00
2025-07-04T13:30:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 4 июл - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обеспокоено ситуацией со свободой прессы в Азербайджане, ответила на вопрос корреспондента РИА Новости на брифинге ООН в Женеве официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдасани. "Верховный комиссар Фолькер Турк неоднократно заявлял, что в целом обеспокоен ситуацией со свободой прессы в Азербайджане и задержаниями журналистов", - сказала она. Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями. Как заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости об аресте в Баку журналистов Sputnik, в организации надеются, что свобода работы представителей СМИ будет гарантирована.
https://ria.ru/20250703/but-2026922344.html
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в мире, азербайджан, россия, баку, здоровье - общество, дмитрий киселев, равина шамдасани, дмитрий песков, оон, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
В мире, Азербайджан, Россия, Баку, Здоровье - Общество, Дмитрий Киселев, Равина Шамдасани, Дмитрий Песков, ООН, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
В ООН выразили обеспокоенность ситуацией со свободой прессы в Азербайджане

Шамдасани: УВКПЧ ООН обеспокоено ситуацией со свободой прессы в Азербайджане

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкФлаг Азербайджана в Баку
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
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ЖЕНЕВА, 4 июл - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обеспокоено ситуацией со свободой прессы в Азербайджане, ответила на вопрос корреспондента РИА Новости на брифинге ООН в Женеве официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдасани.
"Верховный комиссар Фолькер Турк неоднократно заявлял, что в целом обеспокоен ситуацией со свободой прессы в Азербайджане и задержаниями журналистов", - сказала она.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Бут удивился отношению к задержанным в Баку журналистам Sputnik Азербайджан
3 июля, 13:12
Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца.
Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями.
Как заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости об аресте в Баку журналистов Sputnik, в организации надеются, что свобода работы представителей СМИ будет гарантирована.
Национальные флаги России и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Аналитик рассказал, кто пытается разжечь напряженность между Баку и Москвой
3 июля, 06:07
 
В миреАзербайджанРоссияБакуЗдоровье - ОбществоДмитрий КиселевРавина ШамдасаниДмитрий ПесковООНРейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
 
 
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