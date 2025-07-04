https://ria.ru/20250704/sovfed-2027077821.html
Названы самые дешевые блюда в столовой Совета Федерации
Названы самые дешевые блюда в столовой Совета Федерации - РИА Новости, 04.07.2025
Названы самые дешевые блюда в столовой Совета Федерации
Средняя цена первого блюда в столовой Совета Федерации составляет около 150 рублей, вторые блюда обойдутся в около 250 рублей, выяснил корреспондент РИА... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T02:41:00+03:00
2025-07-04T02:41:00+03:00
2025-07-04T02:41:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Средняя цена первого блюда в столовой Совета Федерации составляет около 150 рублей, вторые блюда обойдутся в около 250 рублей, выяснил корреспондент РИА Новости. Согласно меню обеденного зала Совфеда, "уха ростовская с судаком" обойдется в 190 рублей, "щи из квашеной капусты" стоят 140 рублей, а "бульон куриный с яйцом" - 120 рублей. Вторые блюда в меню представлены "свининой, запеченной по-французски" за 250 рублей, "азу по-татарски" за 295 рублей, "жареной курицей по-испански" за 235 рублей и другими позициями. На гарнир можно приобрести 130 граммов картофельного пюре за 115 рублей, 150 граммов перлотто с овощами за 125 рублей и 130 граммов отварного риса за 105 рублей. Также в меню доступны различные салаты: в частности, "салат Нептун из кальмаров с крабовыми палочками" обойдется в 155 рублей, "салат из морской и пекинской капусты" - в 135 рублей, а "салат из кальмаров по-каталонски" - 155 рублей за 100 граммов. Пакетик чая в столовой Совфеда стоит 15 рублей, 200 миллилитров латте или капучино можно приобрести за 125 рублей, а 40 миллилитров эспрессо - 90 рублей.
https://ria.ru/20250613/gosduma-2022579665.html
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совет федерации рф
Названы самые дешевые блюда в столовой Совета Федерации
Самое дешевое блюдо в столовой Совета Федерации стоит 105 рублей
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Средняя цена первого блюда в столовой Совета Федерации составляет около 150 рублей, вторые блюда обойдутся в около 250 рублей, выяснил корреспондент РИА Новости.
Согласно меню обеденного зала Совфеда
, "уха ростовская с судаком" обойдется в 190 рублей, "щи из квашеной капусты" стоят 140 рублей, а "бульон куриный с яйцом" - 120 рублей.
Вторые блюда в меню представлены "свининой, запеченной по-французски" за 250 рублей, "азу по-татарски" за 295 рублей, "жареной курицей по-испански" за 235 рублей и другими позициями.
На гарнир можно приобрести 130 граммов картофельного пюре за 115 рублей, 150 граммов перлотто с овощами за 125 рублей и 130 граммов отварного риса за 105 рублей.
Также в меню доступны различные салаты: в частности, "салат Нептун из кальмаров с крабовыми палочками" обойдется в 155 рублей, "салат из морской и пекинской капусты" - в 135 рублей, а "салат из кальмаров по-каталонски" - 155 рублей за 100 граммов.
Пакетик чая в столовой Совфеда стоит 15 рублей, 200 миллилитров латте или капучино можно приобрести за 125 рублей, а 40 миллилитров эспрессо - 90 рублей.