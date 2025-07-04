Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция назвала саммит Молдавия — ЕС неуважением к воле жителей страны - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/sammit-2027245545.html
Оппозиция назвала саммит Молдавия — ЕС неуважением к воле жителей страны
Оппозиция назвала саммит Молдавия — ЕС неуважением к воле жителей страны - РИА Новости, 04.07.2025
Оппозиция назвала саммит Молдавия — ЕС неуважением к воле жителей страны
Молдавский оппозиционный блок "Победа" выразил категорический протест против проведения в Кишиневе саммита Молдавия — Евросоюз, считая это неуважением к воле... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T17:14:00+03:00
2025-07-04T17:14:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
россия
майя санду
урсула фон дер ляйен
антониу кошта
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 4 июл — РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок "Победа" выразил категорический протест против проведения в Кишиневе саммита Молдавия — Евросоюз, считая это неуважением к воле жителей республики, большинство которых высказались против вступления в ЕС. Ранее администрация президента Молдавии Майя Санду сообщила, что 4 июля состоится саммит Молдавия — Евросоюз. Со стороны Евросоюза в саммите примут участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта. Мероприятие начнется вечером в пятницу в президентской резиденции в Кишиневе. По данным администрации президента, лидеры также обсудят расширение экономических связей и сотрудничества в таких областях, как инфраструктура, энергетика, цифровизация и региональное развитие. &quot;Блок &quot;Победа&quot; выражает категорический протест против саммита Молдова–ЕС. Проводить саммит в стране, где большинство людей высказались против вступления в ЕС, — это прямое неуважение к воле народа. Партия ПДС (правящая партия &quot;Действие и солидарность&quot; - ред.) под лозунгами евроинтеграции довела Молдову до бедности и диктатуры. Нас лишают конституционного права на нейтралитет, ЕС направляет сотни миллионов евро на милитаризацию. А вся &quot;помощь&quot; якобы на развитие оказывается кредитами, которые предстоит отдавать нашим детям и внукам&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока.В политсиле указали, что другая цена "европейского будущего" от ПДС - это цензура, давление на оппозицию, преследования и аресты несогласных. "Европе не нужна сильная и независимая Молдова. Им нужна наша земля — ресурс, который невозможно восполнить. Нужен еще один послушный вассал, не имеющий своего мнения. Мы против порабощения нашей Родины", - подчеркивается в сообщении. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
https://ria.ru/20250703/sammit-2027000555.html
https://ria.ru/20250630/sandu-2026398138.html
молдавия
кишинев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду, урсула фон дер ляйен, антониу кошта, евросоюз, еврокомиссия, евросовет
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Майя Санду, Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет
Оппозиция назвала саммит Молдавия — ЕС неуважением к воле жителей страны

Оппозиция Молдавии выступила против проведения саммита Молдавия — Евросоюз

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 4 июл — РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок "Победа" выразил категорический протест против проведения в Кишиневе саммита Молдавия — Евросоюз, считая это неуважением к воле жителей республики, большинство которых высказались против вступления в ЕС.
Ранее администрация президента Молдавии Майя Санду сообщила, что 4 июля состоится саммит Молдавия — Евросоюз. Со стороны Евросоюза в саммите примут участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта. Мероприятие начнется вечером в пятницу в президентской резиденции в Кишиневе. По данным администрации президента, лидеры также обсудят расширение экономических связей и сотрудничества в таких областях, как инфраструктура, энергетика, цифровизация и региональное развитие.
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Эксперт назвал саммит Молдавия — ЕС дорогостоящей пропагандистской акцией
3 июля, 17:25
«

"Блок "Победа" выражает категорический протест против саммита Молдова–ЕС. Проводить саммит в стране, где большинство людей высказались против вступления в ЕС, — это прямое неуважение к воле народа. Партия ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) под лозунгами евроинтеграции довела Молдову до бедности и диктатуры. Нас лишают конституционного права на нейтралитет, ЕС направляет сотни миллионов евро на милитаризацию. А вся "помощь" якобы на развитие оказывается кредитами, которые предстоит отдавать нашим детям и внукам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока.

В политсиле указали, что другая цена "европейского будущего" от ПДС - это цензура, давление на оппозицию, преследования и аресты несогласных. "Европе не нужна сильная и независимая Молдова. Им нужна наша земля — ресурс, который невозможно восполнить. Нужен еще один послушный вассал, не имеющий своего мнения. Мы против порабощения нашей Родины", - подчеркивается в сообщении.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Саммит ЕС — Молдавия проводится в интересах Санду, заявил экс-премьер
30 июня, 22:10
 
В миреМолдавияКишиневРоссияМайя СандуУрсула фон дер ЛяйенАнтониу КоштаЕвросоюзЕврокомиссияЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала