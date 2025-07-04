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Лут высказалась на тему возможного завоза жирафов в Россию
Лут высказалась на тему возможного завоза жирафов в Россию - РИА Новости, 04.07.2025
Лут высказалась на тему возможного завоза жирафов в Россию
Ввоз жирафов из Южно-Африканской Республики (ЮАР) для зоопарков РФ возможен при условии проведения всех необходимых карантинных мероприятий на месте с участием... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T22:58:00+03:00
2025-07-04T22:58:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 4 июл - РИА Новости. Ввоз жирафов из Южно-Африканской Республики (ЮАР) для зоопарков РФ возможен при условии проведения всех необходимых карантинных мероприятий на месте с участием российских экспертов, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут во время выступления на "Всероссийском дне поля-2025". Одной из тем обсуждения на форуме стала проблема поставки жирафов, ее озвучил представитель Ассоциации зоопарков и аквариумов во время общения с министром. Он отметил, что сложности с поставками возникают из-за того, что представители ЮАР не могут соблюдать требования ветеринарной сертификации, предъявляемые в России. "Это проблема понятная, надо просто наших коллег из ЮАР убедить, что должны нас понять, показать, где содержатся эти жирафы… мы проведем карантинные мероприятия, и дальше, я надеюсь, мы не найдем ящура или каких-то особо опасных болезней, мы их завезем. Осталось только это реализовать", - сказала Лут, отвечая на вопрос о возможных поставках жирафов в РФ. По ее словам, для организации контактов с коллегами из ЮАР привлечены представители министерства иностранных дел РФ. "Я надеюсь, общими усилиями эту чудесную задачу для того, чтобы дети могли смотреть на жирафов... мы справимся как-то с ней", - добавила Лут.
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россия, юар, оксана лут, в мире
Россия, ЮАР, Оксана Лут, В мире
Лут высказалась на тему возможного завоза жирафов в Россию
Лут: ввоз жирафов из ЮАР возможен при проведении карантинных мероприятий