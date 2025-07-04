https://ria.ru/20250704/rossiya-2027317406.html

Лут высказалась на тему возможного завоза жирафов в Россию

Лут высказалась на тему возможного завоза жирафов в Россию - РИА Новости, 04.07.2025

Лут высказалась на тему возможного завоза жирафов в Россию

Ввоз жирафов из Южно-Африканской Республики (ЮАР) для зоопарков РФ возможен при условии проведения всех необходимых карантинных мероприятий на месте с участием... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T22:58:00+03:00

2025-07-04T22:58:00+03:00

2025-07-04T22:58:00+03:00

россия

юар

оксана лут

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150986/52/1509865245_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_1a52c7b69c68f0a86cc039fd165dd8c0.jpg

ВОЛГОГРАД, 4 июл - РИА Новости. Ввоз жирафов из Южно-Африканской Республики (ЮАР) для зоопарков РФ возможен при условии проведения всех необходимых карантинных мероприятий на месте с участием российских экспертов, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут во время выступления на "Всероссийском дне поля-2025". Одной из тем обсуждения на форуме стала проблема поставки жирафов, ее озвучил представитель Ассоциации зоопарков и аквариумов во время общения с министром. Он отметил, что сложности с поставками возникают из-за того, что представители ЮАР не могут соблюдать требования ветеринарной сертификации, предъявляемые в России. "Это проблема понятная, надо просто наших коллег из ЮАР убедить, что должны нас понять, показать, где содержатся эти жирафы… мы проведем карантинные мероприятия, и дальше, я надеюсь, мы не найдем ящура или каких-то особо опасных болезней, мы их завезем. Осталось только это реализовать", - сказала Лут, отвечая на вопрос о возможных поставках жирафов в РФ. По ее словам, для организации контактов с коллегами из ЮАР привлечены представители министерства иностранных дел РФ. "Я надеюсь, общими усилиями эту чудесную задачу для того, чтобы дети могли смотреть на жирафов... мы справимся как-то с ней", - добавила Лут.

https://ria.ru/20250630/zoopark-2026375691.html

россия

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, юар, оксана лут, в мире