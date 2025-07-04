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"Смогут выбраться". В Китае внезапно высказались о России и США - РИА Новости, 04.07.2025
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18:55 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/rossiya-2027276906.html
"Смогут выбраться". В Китае внезапно высказались о России и США
"Смогут выбраться". В Китае внезапно высказались о России и США - РИА Новости, 04.07.2025
"Смогут выбраться". В Китае внезапно высказались о России и США
Читатели китайского издания Гуаньча неожиданно отреагировали на недавний разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T18:55:00+03:00
2025-07-04T18:55:00+03:00
в мире
россия
сша
китай
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Читатели китайского издания Гуаньча неожиданно отреагировали на недавний разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом."Полагаю, США хотят покупать российский природный газ", — поделился мнением пользователь."Похоже, что Трамп не отказывается от попыток сдружиться с Россией против Китая. США используют Украину как разменную монету, Путин это должен понимать", — высказался читатель."Трамп пускает слюни на российскую энергетику", — написал другой комментатор."Русские вот-вот победят, и США наконец-то смогут выбраться из украинской трясины", — заключил еще один читатель.Очередной телефонный разговор президентов двух стран состоялся в четверг. Как сообщил Юрий Ушаков, лидеры обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250704/putin-2027233289.html
https://ria.ru/20250704/tramp-2027157419.html
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в мире, россия, сша, китай, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
В мире, Россия, США, Китай, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков

"Смогут выбраться". В Китае внезапно высказались о России и США

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Читатели китайского издания Гуаньча неожиданно отреагировали на недавний разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.
"Полагаю, США хотят покупать российский природный газ", — поделился мнением пользователь.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
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"Похоже, что Трамп не отказывается от попыток сдружиться с Россией против Китая. США используют Украину как разменную монету, Путин это должен понимать", — высказался читатель.
"Трамп пускает слюни на российскую энергетику", — написал другой комментатор.
"Русские вот-вот победят, и США наконец-то смогут выбраться из украинской трясины", — заключил еще один читатель.
Очередной телефонный разговор президентов двух стран состоялся в четверг. Как сообщил Юрий Ушаков, лидеры обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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