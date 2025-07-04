Путин обсудил с Совбезом борьбу с незаконным оборотом наркотиков
Путин предложил членам Совбеза обсудить борьбу с незаконным оборотом наркотиков
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин предложил Совету безопасности России обсудить работу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
"Одно из важнейших направлений правоохранительной деятельности — это борьба с незаконным оборотом наркотиков", — сказал он, открывая оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
Глава государства напомнил, что в России действует стратегия борьбы с наркоугрозой до 2030-го.
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"Давайте проанализируем сегодня, как идет эта работа, и поговорим о том, что нужно было бы сделать дополнительно на основе анализа того, что происходит в этой сфере и что сделано в рамках реализации этой стратегии", — добавил он.
В ноябре 2020 года Путин утвердил стратегию государственной антинаркотической политики на период до 2030-го. Согласно документу, к этому времени:
- Россия должна перейти в оценке наркоситуации от "напряженной" к "нейтральной";
- число смертей от употребления наркотиков должно снизиться с трех до 2,4 случая на 100 тысяч человек.
В России пресекли деятельность нарколаборатории
2 июля, 09:39
В марте на расширенном заседании коллегии МВД президент призвал силовиков:
- активнее выявлять наркодилеров;
- пресекать наркотрафик, в том числе трансграничный;
- совершенствовать механизмы борьбы с агрессивной рекламой и площадками по продаже наркотиков в интернете.
По данным МВД, с 2021 по 2024 год в России изъяли из незаконного оборота порядка 150 тонн наркотических и психотропных средств, а также сильнодействующих веществ. Только в 2024 году объем изъятых наркотиков составил 42 тонны. За четыре года в стране ликвидировали 1013 нарколабораторий.
За первое полугодие 2025-го таможенники изъяли 358,7 килограмма наркотиков, 600,4 килограмма психотропных веществ, 922 килограмма сильнодействующих веществ и 7,6 тонны прекурсоров.