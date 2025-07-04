https://ria.ru/20250704/putin-2027178762.html

Путин обсудил с Совбезом борьбу с незаконным оборотом наркотиков

Путин обсудил с Совбезом борьбу с незаконным оборотом наркотиков - РИА Новости, 05.07.2025

Путин обсудил с Совбезом борьбу с незаконным оборотом наркотиков

Президент Владимир Путин предложил Совету безопасности России обсудить работу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-04T14:13:00+03:00

2025-07-04T14:13:00+03:00

2025-07-05T08:59:00+03:00

владимир путин

россия

совет безопасности рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин предложил Совету безопасности России обсудить работу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков."Одно из важнейших направлений правоохранительной деятельности — это борьба с незаконным оборотом наркотиков", — сказал он, открывая оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.Глава государства напомнил, что в России действует стратегия борьбы с наркоугрозой до 2030-го. "Давайте проанализируем сегодня, как идет эта работа, и поговорим о том, что нужно было бы сделать дополнительно на основе анализа того, что происходит в этой сфере и что сделано в рамках реализации этой стратегии", — добавил он.В ноябре 2020 года Путин утвердил стратегию государственной антинаркотической политики на период до 2030-го. Согласно документу, к этому времени:В марте на расширенном заседании коллегии МВД президент призвал силовиков:За первое полугодие 2025-го таможенники изъяли 358,7 килограмма наркотиков, 600,4 килограмма психотропных веществ, 922 килограмма сильнодействующих веществ и 7,6 тонны прекурсоров.

https://ria.ru/20250627/gosduma-2025692464.html

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https://ria.ru/20250520/rossija-2018019299.html

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Путин на совещании с постоянными членами Совбеза Путин на совещании с постоянными членами Совбеза 2025-07-04T14:13 true PT1M24S

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владимир путин, россия, совет безопасности рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)