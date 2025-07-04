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Путин обсудил с Совбезом борьбу с незаконным оборотом наркотиков - РИА Новости, 05.07.2025
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14:13 04.07.2025 (обновлено: 08:59 05.07.2025)
https://ria.ru/20250704/putin-2027178762.html
Путин обсудил с Совбезом борьбу с незаконным оборотом наркотиков
Путин обсудил с Совбезом борьбу с незаконным оборотом наркотиков - РИА Новости, 05.07.2025
Путин обсудил с Совбезом борьбу с незаконным оборотом наркотиков
Президент Владимир Путин предложил Совету безопасности России обсудить работу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-04T14:13:00+03:00
2025-07-05T08:59:00+03:00
владимир путин
россия
совет безопасности рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин предложил Совету безопасности России обсудить работу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков."Одно из важнейших направлений правоохранительной деятельности — это борьба с незаконным оборотом наркотиков", — сказал он, открывая оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.Глава государства напомнил, что в России действует стратегия борьбы с наркоугрозой до 2030-го. &quot;Давайте проанализируем сегодня, как идет эта работа, и поговорим о том, что нужно было бы сделать дополнительно на основе анализа того, что происходит в этой сфере и что сделано в рамках реализации этой стратегии&quot;, — добавил он.В ноябре 2020 года Путин утвердил стратегию государственной антинаркотической политики на период до 2030-го. Согласно документу, к этому времени:В марте на расширенном заседании коллегии МВД президент призвал силовиков:За первое полугодие 2025-го таможенники изъяли 358,7 килограмма наркотиков, 600,4 килограмма психотропных веществ, 922 килограмма сильнодействующих веществ и 7,6 тонны прекурсоров.
https://ria.ru/20250627/gosduma-2025692464.html
https://ria.ru/20250702/narkolaboratoriya-2026662154.html
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Путин на совещании с постоянными членами Совбеза
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владимир путин, россия, совет безопасности рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Владимир Путин, Россия, Совет Безопасности РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Путин обсудил с Совбезом борьбу с незаконным оборотом наркотиков

Путин предложил членам Совбеза обсудить борьбу с незаконным оборотом наркотиков

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин предложил Совету безопасности России обсудить работу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
"Одно из важнейших направлений правоохранительной деятельности — это борьба с незаконным оборотом наркотиков", — сказал он, открывая оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
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Глава государства напомнил, что в России действует стратегия борьбы с наркоугрозой до 2030-го.
«

"Давайте проанализируем сегодня, как идет эта работа, и поговорим о том, что нужно было бы сделать дополнительно на основе анализа того, что происходит в этой сфере и что сделано в рамках реализации этой стратегии", — добавил он.

В ноябре 2020 года Путин утвердил стратегию государственной антинаркотической политики на период до 2030-го. Согласно документу, к этому времени:
  • Россия должна перейти в оценке наркоситуации от "напряженной" к "нейтральной";
  • число смертей от употребления наркотиков должно снизиться с трех до 2,4 случая на 100 тысяч человек.
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В России пресекли деятельность нарколаборатории
2 июля, 09:39
В марте на расширенном заседании коллегии МВД президент призвал силовиков:
  • активнее выявлять наркодилеров;
  • пресекать наркотрафик, в том числе трансграничный;
  • совершенствовать механизмы борьбы с агрессивной рекламой и площадками по продаже наркотиков в интернете.

По данным МВД, с 2021 по 2024 год в России изъяли из незаконного оборота порядка 150 тонн наркотических и психотропных средств, а также сильнодействующих веществ. Только в 2024 году объем изъятых наркотиков составил 42 тонны. За четыре года в стране ликвидировали 1013 нарколабораторий.

За первое полугодие 2025-го таможенники изъяли 358,7 килограмма наркотиков, 600,4 килограмма психотропных веществ, 922 килограмма сильнодействующих веществ и 7,6 тонны прекурсоров.
В России пресекли деятельность маркетплейса, торговавшего наркотиками - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
В России пресекли деятельность маркетплейса, торговавшего наркотиками
20 мая, 11:48
 
Владимир ПутинРоссияСовет Безопасности РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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