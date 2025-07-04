https://ria.ru/20250704/putin-2027118928.html

Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина

Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина - РИА Новости, 04.07.2025

Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина

Большинство (78,5%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 75,3% граждан РФ одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T10:49:00+03:00

2025-07-04T10:49:00+03:00

2025-07-04T11:18:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Большинство (78,5%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 75,3% граждан РФ одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ. Путину доверяют 78,5% опрошенных россиян, недоверие главе государства выразили 17,2% респондентов. Кроме того, 75,3% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют - 14,8%. Работу правительства России одобряют 48,9% россиян, не одобряют - 19,6%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 59,3% респондентов, 20,4% сказали, что не доверяют ему, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ. На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 34,3% россиян назвали "Единую Россию", 11,2% - ЛДПР, 9,7% - КПРФ, 6,4% - партию "Новые люди", 3,5% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 10,6% опрошенных россиян указали непарламентские партии. Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 23-29 июня 2025 года среди 1600 россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20250704/opros-2027109769.html

https://ria.ru/20250615/putin-2022950163.html

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вциом, госдума рф, единая россия, михаил мишустин, владимир путин, россия, общество