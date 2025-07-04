https://ria.ru/20250704/pulkovo-2027320006.html
В Пулково ограничили полеты воздушных судов
В Пулково ограничили полеты воздушных судов - РИА Новости, 04.07.2025
В Пулково ограничили полеты воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Санкт-Петербурга ("Пулково"), сообщила Росавиация. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T23:32:00+03:00
2025-07-04T23:32:00+03:00
2025-07-04T23:33:00+03:00
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
санкт-петербург
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Санкт-Петербурга ("Пулково"), сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI)", - говорится в сообщении представител Росавиации.
https://ria.ru/20250704/rosaviaiya-2027315894.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), санкт-петербург, международная организация гражданской авиации
Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Санкт-Петербург, Международная организация гражданской авиации
В Пулково ограничили полеты воздушных судов
Росавиация: в аэропорту Пулково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов