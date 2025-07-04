https://ria.ru/20250704/pulkovo-2027320006.html

В Пулково ограничили полеты воздушных судов

В Пулково ограничили полеты воздушных судов - РИА Новости, 04.07.2025

В Пулково ограничили полеты воздушных судов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Санкт-Петербурга ("Пулково"), сообщила Росавиация. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T23:32:00+03:00

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пулково (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

санкт-петербург

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Санкт-Петербурга ("Пулково"), сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI)", - говорится в сообщении представител Росавиации.

https://ria.ru/20250704/rosaviaiya-2027315894.html

санкт-петербург

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), санкт-петербург, международная организация гражданской авиации