https://ria.ru/20250704/predmet-2027077674.html

Россияне назвали свой самый любимый школьный предмет

Россияне назвали свой самый любимый школьный предмет - РИА Новости, 04.07.2025

Россияне назвали свой самый любимый школьный предмет

Математика у бывших школьников в России среди любимых предметов оказалась на первом месте, а меньше всего изучать жителям страны нравилось химию, выяснили для... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T02:35:00+03:00

2025-07-04T02:35:00+03:00

2025-07-04T02:36:00+03:00

общество

россия

superjob

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Математика у бывших школьников в России среди любимых предметов оказалась на первом месте, а меньше всего изучать жителям страны нравилось химию, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob. "Царица наук — математика — оказалась на первом месте среди любимых школьных предметов у россиян — ее выбрали 29% респондентов (впрочем, математика вошла и в топ-3 нелюбимых дисциплин с 15% голосов). Второе место в рейтинге любимых предметов заняла история (24%), третье разделили литература и физкультура (по 20%). У русского языка 18% голосов", - показало исследование на основе опроса 3000 россиян старше 18 лет. В топ-5 оказались информатика и иностранный язык — их назвали любимыми по 17% бывших школьников. Антирейтинг школьных предметов возглавила химия — ее не любили 27% опрошенных. В тройку сложных дисциплин также вошли физика (22%) и математика (15%). Рисование ненавидел каждый восьмой, физкультуру — каждый девятый. А 29% участников исследования заявили, что у них не было нелюбимых предметов, отметив: "Каждый предмет был интересен, хотя с некоторыми бывали сложности". Аналитики выяснили также, что школьная математика была интересна в равной степени для обоих полов (по 29%) и ненавидевших ее в школе также поровну (по 15%). Историю, физкультуру, информатику и географию чаще предпочитали мужчины. Не любили представители сильного пола чаще иностранный язык, музыку, русский и литературу, биологию. Женщины же, напротив, чаще обожали эти предметы, а вот физику, физкультуру и историю недолюбливали. Среди самых любимых предметов в школе у россиян до 35 лет были языки и обществознание, у старшего поколения — математика и история. Молодежь чаще признается, что в школе не любила химию, физику, математику, историю. Респонденты старше 45 лет в 1,5 чаще опрошенных до 35 лет утверждали, что у них не было нелюбимых школьных дисциплин. Респонденты с заработком от 100 тысяч рублей в месяц чаще тех, чей доход меньше, увлекались математикой, физикой, химией и физкультурой. При этом среди них больше тех, кому не давалась музыка, рассказали авторы исследования.

https://ria.ru/20250704/oge-2027074264.html

https://ria.ru/20250605/gosduma-2020998336.html

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общество, россия, superjob