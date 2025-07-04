Полянский оценил итоги инициативы о поставках удобрений бедным странам
Полянский: инициатива о поставках удобрений бедным странам выполнена не целиком
© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 4 июл – РИА Новости. Инициатива России о передаче удобрений нуждающимся странам так и не реализована в полном объеме, сообщил РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Многие вопросы, даже, казалось бы, сугубо гуманитарного характера, по-прежнему решаются в режиме "ручного управления", и говорить о том, что они окончательно урегулированы, не приходится. Взять, к примеру, инициативу по безвозмездной передаче российских удобрений нуждающимся странам. Она до сих пор не реализована в полном объеме", – сказал Полянский.
Он напомнил, что эти грузы были фактически украдены - "арестованы странами ЕС в портах под надуманными предлогами".
"За три года с большим трудом удалось отправить часть удобрений в Малави, Кению, Зимбабве и на Шри-Ланку, при том, что значительный объем все еще остается заблокированным в Европе. Убеждены, что гуманитарная деятельность должна быть действительно независимой от политических условий и реализовываться оперативно - в силу самой своей природы и предназначения", – отметил он.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что киевский режим использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений к мировым рынкам.