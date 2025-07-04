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Полянский оценил итоги инициативы о поставках удобрений бедным странам - РИА Новости, 04.07.2025
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03:56 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/polyanskiy-2027080558.html
Полянский оценил итоги инициативы о поставках удобрений бедным странам
Полянский оценил итоги инициативы о поставках удобрений бедным странам - РИА Новости, 04.07.2025
Полянский оценил итоги инициативы о поставках удобрений бедным странам
Инициатива России о передаче удобрений нуждающимся странам так и не реализована в полном объеме, сообщил РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T03:56:00+03:00
2025-07-04T03:56:00+03:00
экономика
россия
малави
кения
дмитрий полянский
оон
евросоюз
россельхозбанк
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ООН, 4 июл – РИА Новости. Инициатива России о передаче удобрений нуждающимся странам так и не реализована в полном объеме, сообщил РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Соответствующая инициатива была предложена РФ в рамках меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта почти в самом начале его действия. Меморандум, заключенный в 2022 году, истекает 22 июля. "Многие вопросы, даже, казалось бы, сугубо гуманитарного характера, по-прежнему решаются в режиме "ручного управления", и говорить о том, что они окончательно урегулированы, не приходится. Взять, к примеру, инициативу по безвозмездной передаче российских удобрений нуждающимся странам. Она до сих пор не реализована в полном объеме", – сказал Полянский. Он напомнил, что эти грузы были фактически украдены - "арестованы странами ЕС в портах под надуманными предлогами". "За три года с большим трудом удалось отправить часть удобрений в Малави, Кению, Зимбабве и на Шри-Ланку, при том, что значительный объем все еще остается заблокированным в Европе. Убеждены, что гуманитарная деятельность должна быть действительно независимой от политических условий и реализовываться оперативно - в силу самой своей природы и предназначения", – отметил он. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что киевский режим использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений к мировым рынкам.
https://ria.ru/20250704/polyanskiy-2027079325.html
https://ria.ru/20250509/rossija-2015908523.html
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экономика, россия, малави, кения, дмитрий полянский, оон, евросоюз, россельхозбанк
Экономика, Россия, Малави, Кения, Дмитрий Полянский, ООН, Евросоюз, Россельхозбанк
Полянский оценил итоги инициативы о поставках удобрений бедным странам

Полянский: инициатива о поставках удобрений бедным странам выполнена не целиком

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 4 июл – РИА Новости. Инициатива России о передаче удобрений нуждающимся странам так и не реализована в полном объеме, сообщил РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Соответствующая инициатива была предложена РФ в рамках меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта почти в самом начале его действия. Меморандум, заключенный в 2022 году, истекает 22 июля.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Полянский сообщил об отсутствии системных решений для российских аграриев
03:20
"Многие вопросы, даже, казалось бы, сугубо гуманитарного характера, по-прежнему решаются в режиме "ручного управления", и говорить о том, что они окончательно урегулированы, не приходится. Взять, к примеру, инициативу по безвозмездной передаче российских удобрений нуждающимся странам. Она до сих пор не реализована в полном объеме", – сказал Полянский.
Он напомнил, что эти грузы были фактически украдены - "арестованы странами ЕС в портах под надуманными предлогами".
"За три года с большим трудом удалось отправить часть удобрений в Малави, Кению, Зимбабве и на Шри-Ланку, при том, что значительный объем все еще остается заблокированным в Европе. Убеждены, что гуманитарная деятельность должна быть действительно независимой от политических условий и реализовываться оперативно - в силу самой своей природы и предназначения", – отметил он.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что киевский режим использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений к мировым рынкам.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Россия не обсуждает безопасность судоходства в Черном море с ООН
9 мая, 06:21
 
ЭкономикаРоссияМалавиКенияДмитрий ПолянскийООНЕвросоюзРоссельхозбанк
 
 
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