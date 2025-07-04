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В Кишиневе проходит пикет противников саммита Молдавия — ЕС - РИА Новости, 04.07.2025
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18:52 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/politsija-2027278515.html
В Кишиневе проходит пикет противников саммита Молдавия — ЕС
В Кишиневе проходит пикет противников саммита Молдавия — ЕС - РИА Новости, 04.07.2025
В Кишиневе проходит пикет противников саммита Молдавия — ЕС
Молдавская полиция не пустила противников проходящего в Кишиневе саммита Молдавия-ЕС к зданию госрезиденции президента, они проводят пикет против вмешательства... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T18:52:00+03:00
2025-07-04T18:52:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
россия
майя санду
урсула фон дер ляйен
антониу кошта
евросоюз
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КИШИНЕВ, 4 июл — РИА Новости. Молдавская полиция не пустила противников проходящего в Кишиневе саммита Молдавия-ЕС к зданию госрезиденции президента, они проводят пикет против вмешательства ЕС во внутренние дела республики и милитаризации страны в ближайшем переулке, сообщает "Канал 5". Ранее администрация президента Молдавии Майя Санду сообщила, что 4 июля состоится саммит Молдавия — Евросоюз. Со стороны ЕС в саммите примут участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта. По данным администрации президента, лидеры также обсудят расширение экономических связей и сотрудничества в таких областях, как инфраструктура, энергетика, цифровизация и региональное развитие. В пятницу член входящей в оппозиционный блок "Победа" партии "Возрождение" Юрий Витнянский сообщил, что молдавская полиция проводит массовые задержания несогласных с проведением евросаммита. "Полиция и сотрудники спецназа оттеснили людей, которые пришли организовать пикет у резиденции президента. Протестующих не допустили ближе к зданию, ссылаясь на безопасность и действующий порядок. Полицейские буквально отогнали протестующих в переулок. Подальше от глаз высоких гостей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телевидения. Участники пикета вышли с плакатами, на которых было написано: "Здесь нет марионеток", "Ваш саммит — наше страдание", "Хватит лицемерия". "Участники пикета против саммита, который сейчас проходит в Кишиневе, выразили протест против милитаризации страны и вмешательства внешних сил в дела Молдовы", - отмечается в сообщении телеканала. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
https://ria.ru/20250703/sandu--2026867860.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду, урсула фон дер ляйен, антониу кошта, евросоюз, еврокомиссия, евросовет
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Майя Санду, Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет
В Кишиневе проходит пикет противников саммита Молдавия — ЕС

Полиция не пустила протестующих против саммита Молдавия — ЕС к резиденции Санду

© SputnikПикет противников саммита "Молдова–ЕС". Кадр видео
Пикет противников саммита Молдова–ЕС. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Sputnik
Пикет противников саммита "Молдова–ЕС". Кадр видео
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КИШИНЕВ, 4 июл — РИА Новости. Молдавская полиция не пустила противников проходящего в Кишиневе саммита Молдавия-ЕС к зданию госрезиденции президента, они проводят пикет против вмешательства ЕС во внутренние дела республики и милитаризации страны в ближайшем переулке, сообщает "Канал 5".
Ранее администрация президента Молдавии Майя Санду сообщила, что 4 июля состоится саммит Молдавия — Евросоюз. Со стороны ЕС в саммите примут участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта. По данным администрации президента, лидеры также обсудят расширение экономических связей и сотрудничества в таких областях, как инфраструктура, энергетика, цифровизация и региональное развитие. В пятницу член входящей в оппозиционный блок "Победа" партии "Возрождение" Юрий Витнянский сообщил, что молдавская полиция проводит массовые задержания несогласных с проведением евросаммита.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В Молдавии обвинили Санду в милитаризации под предлогом внешних угроз
3 июля, 09:18
"Полиция и сотрудники спецназа оттеснили людей, которые пришли организовать пикет у резиденции президента. Протестующих не допустили ближе к зданию, ссылаясь на безопасность и действующий порядок. Полицейские буквально отогнали протестующих в переулок. Подальше от глаз высоких гостей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телевидения.
Участники пикета вышли с плакатами, на которых было написано: "Здесь нет марионеток", "Ваш саммит — наше страдание", "Хватит лицемерия". "Участники пикета против саммита, который сейчас проходит в Кишиневе, выразили протест против милитаризации страны и вмешательства внешних сил в дела Молдовы", - отмечается в сообщении телеканала.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В Молдавии прокомментировали слова Санду о миротворцах в Приднестровье
23 июня, 16:54
 
В миреМолдавияКишиневРоссияМайя СандуУрсула фон дер ЛяйенАнтониу КоштаЕвросоюзЕврокомиссияЕвросовет
 
 
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