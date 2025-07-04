https://ria.ru/20250704/pogoda-2027117115.html

В Петербурге продлили желтый уровень погодной опасности до 5 июля

В Петербурге продлили желтый уровень погодной опасности до 5 июля - РИА Новости, 04.07.2025

В Петербурге продлили желтый уровень погодной опасности до 5 июля

"Желтый" уровень погодной опасности в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра продлен до 5 июля, сообщила пресс-служба администрации губернатора. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T10:44:00+03:00

2025-07-04T10:44:00+03:00

2025-07-04T10:44:00+03:00

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общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра продлен до 5 июля, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "По информации Рocгидрометцeнтрa, до 1 часа 5 июля на территории Санкт-Петербурга сохраняется "желтый" уровень погодной опасности. Порывы западного, юго-западного ветра могут достигать 15-20 метров в секунду, а в прибрежных районах – 24 метра в секунду", - говорится в сообщении. Власти просят жителей проявлять особую осторожность. Ранее сообщалось, что, по прогнозу синоптиков, в Петербурге 4 июля усилится ветер. В четверг вечером для предотвращения морского нагонного наводнения были закрыты створы Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.

https://ria.ru/20250704/peterburg-2027112060.html

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