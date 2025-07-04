Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге продлили желтый уровень погодной опасности до 5 июля - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:44 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/pogoda-2027117115.html
В Петербурге продлили желтый уровень погодной опасности до 5 июля
В Петербурге продлили желтый уровень погодной опасности до 5 июля - РИА Новости, 04.07.2025
В Петербурге продлили желтый уровень погодной опасности до 5 июля
"Желтый" уровень погодной опасности в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра продлен до 5 июля, сообщила пресс-служба администрации губернатора. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T10:44:00+03:00
2025-07-04T10:44:00+03:00
санкт-петербург
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874500071_101:0:2595:1403_1920x0_80_0_0_ea4f2ce628b91e5bef2f9b1a05da2e02.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра продлен до 5 июля, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "По информации Рocгидрометцeнтрa, до 1 часа 5 июля на территории Санкт-Петербурга сохраняется "желтый" уровень погодной опасности. Порывы западного, юго-западного ветра могут достигать 15-20 метров в секунду, а в прибрежных районах – 24 метра в секунду", - говорится в сообщении. Власти просят жителей проявлять особую осторожность. Ранее сообщалось, что, по прогнозу синоптиков, в Петербурге 4 июля усилится ветер. В четверг вечером для предотвращения морского нагонного наводнения были закрыты створы Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.
https://ria.ru/20250704/peterburg-2027112060.html
https://ria.ru/20250702/putin-2026819997.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874500071_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_29c6a9281d82cbc8145a3faef9035985.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, общество
Санкт-Петербург, Общество
В Петербурге продлили желтый уровень погодной опасности до 5 июля

Желтый уровень погодной опасности в Петербурге из-за ветра продлили до 5 июля

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Санкт-Петербург. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра продлен до 5 июля, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
"По информации Рocгидрометцeнтрa, до 1 часа 5 июля на территории Санкт-Петербурга сохраняется "желтый" уровень погодной опасности. Порывы западного, юго-западного ветра могут достигать 15-20 метров в секунду, а в прибрежных районах – 24 метра в секунду", - говорится в сообщении.
Угроза наводнения: в Санкт-Петербурге закрыли дамбу - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Петербург готовится к масштабному наводнению
Вчера, 10:26
Власти просят жителей проявлять особую осторожность.
Ранее сообщалось, что, по прогнозу синоптиков, в Петербурге 4 июля усилится ветер. В четверг вечером для предотвращения морского нагонного наводнения были закрыты створы Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Путин пошутил, что зима, судя по погоде, может скоро наступить
2 июля, 20:29
 
Санкт-ПетербургОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала