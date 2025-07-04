На Казанском вокзале в Москве встретили "Поезд памяти"
В Москве на Казанском вокзале состоялась церемония встречи "Поезда памяти"
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВстреча "Поезда памяти 2025" на Казанском вокзале в Москве
Встреча "Поезда памяти 2025" на Казанском вокзале в Москве
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Торжественная церемония встречи "Поезда памяти" состоялась в пятницу на Казанском вокзале в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
На перроне организовали встречу поезда в стилистике 40-х годов XX века под песни военных лет в исполнении оркестра. В зале вокзала для участников состоялся концерт, с приветственным словом выступили сенатор Совета Федерации Федерального Собрания РФ Инна Святенко и министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин, прошла торжественная передача символа города Москвы участникам делегаций.
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"Сегодня мы встретили "Поезд памяти". Это знаковый проект, который проходит уже четвертый год. Финальная точка маршрута – это город-герой Москва, столица России, которая будет представлять для 200 ребят из 15 стран большую программу для того, чтобы они посмотрели современную столицу, поучаствовали в патриотических мероприятиях, посетили знаковые места нашего города. Ну и, конечно, мы надеемся, что это для ребят, которые особенно первый раз приехали в наш город, станет стартовой точкой для того, чтобы они впоследствии приезжали уже не в рамках проекта", - рассказал журналистам Фурсин.
Он подчеркнул, что проект имеет особое значение, так как позволяет обратить внимание на необходимость сохранения памяти о тех подвигах, которые были совершены бойцами и мирным населением.
"Проект "Поезд памяти" олицетворяет связь между народами, между потомками героев. Среди ребят во время этого проекта нет никаких границ, нет никаких разногласий", - добавил Фурсин.
В свою очередь Святенко отметила, что проект за четыре года объединил 800 человек.
"В этом году проект объединил потомков победителей – представителей народов 15 республик бывшего Советского Союза. Каждый из ребят преодолел большой путь, чтобы оказаться в числе тех, кому представилась возможность стать участником проекта. За четыре года проект объединил 800 человек", — сказала вице-спикер Совфеда.
Святенко подчеркнула, что посещение мест боевой славы играет большую роль в патриотическом воспитании и объединении молодежи.
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"Уверена, эта поездка стала для вас не только увлекательным путешествием, но и возможностью глубже понять свою историю, ощутить связь поколений и осознать свою ответственность за будущее. Проект "Поезд памяти" дал возможность подружиться, узнать культурные традиции друг друга и обычаи разных народов", — отметила парламентарий.
Культурно-образовательный проект "Поезд памяти" в 2025 году стартовал 21 июня в Бресте. Конечной точкой маршрут стала Москва. Пассажирами "Поезда памяти" стали 200 старшеклассников - потомки героев Великой Отечественной войны и представителей всех 15 республик бывшего Советского Союза, чьи народы внесли неоценимый вклад в общую Победу.
Проект инициирован главами верхних палат парламентов России и Беларуси Валентиной Матвиенко и Натальей Кочановой в 2021 году. Он проходит под эгидой Союзного государства и направлен на формирование уважительного отношения к исторической памяти, понимание значимости героических подвигов предков в годы Великой Отечественной войны, развитие молодежного диалога, знакомство с культурой и традициями друг друга.