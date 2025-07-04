https://ria.ru/20250704/poezd-2027265451.html

На Казанском вокзале в Москве встретили "Поезд памяти"

На Казанском вокзале в Москве встретили "Поезд памяти" - РИА Новости, 04.07.2025

На Казанском вокзале в Москве встретили "Поезд памяти"

Торжественная церемония встречи "Поезда памяти" состоялась в пятницу на Казанском вокзале в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T18:10:00+03:00

2025-07-04T18:10:00+03:00

2025-07-04T18:10:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

москва

россия

брест

инна святенко

алексей фурсин (руководитель департамента культуры города москвы)

валентина матвиенко

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Торжественная церемония встречи "Поезда памяти" состоялась в пятницу на Казанском вокзале в Москве, передает корреспондент РИА Новости. На перроне организовали встречу поезда в стилистике 40-х годов XX века под песни военных лет в исполнении оркестра. В зале вокзала для участников состоялся концерт, с приветственным словом выступили сенатор Совета Федерации Федерального Собрания РФ Инна Святенко и министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин, прошла торжественная передача символа города Москвы участникам делегаций. "Сегодня мы встретили "Поезд памяти". Это знаковый проект, который проходит уже четвертый год. Финальная точка маршрута – это город-герой Москва, столица России, которая будет представлять для 200 ребят из 15 стран большую программу для того, чтобы они посмотрели современную столицу, поучаствовали в патриотических мероприятиях, посетили знаковые места нашего города. Ну и, конечно, мы надеемся, что это для ребят, которые особенно первый раз приехали в наш город, станет стартовой точкой для того, чтобы они впоследствии приезжали уже не в рамках проекта", - рассказал журналистам Фурсин.Он подчеркнул, что проект имеет особое значение, так как позволяет обратить внимание на необходимость сохранения памяти о тех подвигах, которые были совершены бойцами и мирным населением. "Проект "Поезд памяти" олицетворяет связь между народами, между потомками героев. Среди ребят во время этого проекта нет никаких границ, нет никаких разногласий", - добавил Фурсин. В свою очередь Святенко отметила, что проект за четыре года объединил 800 человек. "В этом году проект объединил потомков победителей – представителей народов 15 республик бывшего Советского Союза. Каждый из ребят преодолел большой путь, чтобы оказаться в числе тех, кому представилась возможность стать участником проекта. За четыре года проект объединил 800 человек", — сказала вице-спикер Совфеда. Святенко подчеркнула, что посещение мест боевой славы играет большую роль в патриотическом воспитании и объединении молодежи. "Уверена, эта поездка стала для вас не только увлекательным путешествием, но и возможностью глубже понять свою историю, ощутить связь поколений и осознать свою ответственность за будущее. Проект "Поезд памяти" дал возможность подружиться, узнать культурные традиции друг друга и обычаи разных народов", — отметила парламентарий.Культурно-образовательный проект "Поезд памяти" в 2025 году стартовал 21 июня в Бресте. Конечной точкой маршрут стала Москва. Пассажирами "Поезда памяти" стали 200 старшеклассников - потомки героев Великой Отечественной войны и представителей всех 15 республик бывшего Советского Союза, чьи народы внесли неоценимый вклад в общую Победу. Проект инициирован главами верхних палат парламентов России и Беларуси Валентиной Матвиенко и Натальей Кочановой в 2021 году. Он проходит под эгидой Союзного государства и направлен на формирование уважительного отношения к исторической памяти, понимание значимости героических подвигов предков в годы Великой Отечественной войны, развитие молодежного диалога, знакомство с культурой и традициями друг друга.

https://ria.ru/20250627/podvig-2025788297.html

https://ria.ru/20250627/lukashenko-2025836542.html

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москва

россия

брест

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, россия, брест, инна святенко, алексей фурсин (руководитель департамента культуры города москвы), валентина матвиенко, совет федерации рф, 80-летие победы в великой отечественной войне