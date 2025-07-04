В Петербурге сильный ветер валит деревья
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге сильный ветер валит деревья, сады и скверы в центре города временно закрыли, говорится в сообщении комитета по благоустройству.
По прогнозам синоптиков, в пятницу порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, а в прибрежных районах — 24.
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Поваленные деревья, мешающие проходу, оперативно сдвигают с пути, распиливают и вывозят.
В дежурную службу комитета продолжают поступать звонки от жителей об упавших стволах и конструкциях, оказавшихся на проезжей части. Например, в Почтамтском переулке снесло дорожные знаки, а на Невском проспекте — металлическое ограждение.
Сильный ветер и первое июльское наводнение за 160 лет
- В четверг вечером главный синоптик города Александр Колесов предупредил о сильном наводнении 4 июля из-за усиления западного ветра.
- В 22:24 мск Комплекс защитных сооружений Петербурга закрыл все затворы.
- Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено.
- Ночью в восточной части Финского залива начался сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду, а высота волн достигала 2,5 метра.
© Фото : соцсетиПодтопление в Сестрорецке
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
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© Фото : соцсетиПодтопление в Сестрорецке
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
2 из 3
© Фото : соцсетиПодтопление в Сестрорецке
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
3 из 3
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
1 из 3
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
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Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
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- С 5:00 мск в Петербурге действует штормовое предупреждение.
- Сейчас волны в Финском заливе достигают трехметровой высоты.
- Ветер с порывами до 30 метров в секунду валит деревья.
- Как сообщили РИА Новости в оперативных службах, две женщины попали в больницу, получив травмы от падения деревьев: одна — в Кронштадте, другая — на Петроградской стороне в Александровском парке.
- В Пушкинском районе шторм повалил остановку.
- Парки музея-заповедника "Петергоф", Летний и Михайловский сады, а также Ленинградский зоопарк закрыты.
- Больше всего пострадал Сестрорецк, где затопило парк "Дубки" и несколько улиц.
В последний раз такое мощное наводнение накрыло Петербург 12 июля 1865 года.
- Уровень воды в Неве достиг 95 сантиметров. По прогнозам, он может подняться до 120 сантиметров.
- Губернатор Петербурга Александр Беглов попросил горожан по возможности отложить поездки и прогулки.
Зачастую уровень воды в Петербурге растет из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и ее движение в направлении устья Невы.
© Фото : ФКП "Дирекция КЗС"Уровень воды с внешней стороны дамбы в Санкт-Петербурге достиг 180 сантиметров
Уровень воды с внешней стороны дамбы в Санкт-Петербурге достиг 180 сантиметров