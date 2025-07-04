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В Петербурге сильный ветер валит деревья

В Петербурге сильный ветер валит деревья - РИА Новости, 04.07.2025

В Петербурге сильный ветер валит деревья

В Санкт-Петербурге сильный ветер валит деревья, сады и скверы в центре города временно закрыли, говорится в сообщении комитета по благоустройству. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T12:26:00+03:00

2025-07-04T12:26:00+03:00

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санкт-петербург

финский залив

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге сильный ветер валит деревья, сады и скверы в центре города временно закрыли, говорится в сообщении комитета по благоустройству.По прогнозам синоптиков, в пятницу порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, а в прибрежных районах — 24.Поваленные деревья, мешающие проходу, оперативно сдвигают с пути, распиливают и вывозят. В дежурную службу комитета продолжают поступать звонки от жителей об упавших стволах и конструкциях, оказавшихся на проезжей части. Например, в Почтамтском переулке снесло дорожные знаки, а на Невском проспекте — металлическое ограждение.Сильный ветер и первое июльское наводнение за 160 летЗачастую уровень воды в Петербурге растет из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и ее движение в направлении устья Невы.

санкт-петербург

финский залив

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Угроза наводнения: в Санкт-Петербурге закрыли дамбу Дамба в Петербурге, защищающая от наводнения, остается закрытой – вода с внешней ее стороны поднялась более чем на 180 см. Об этом сообщает Дирекция Комплекса защитных сооружений. Главный синоптик города Колесов оценивал, что максимум подъема воды составит 170-190 см. Положение "закрыто" все затворы заняли еще вчера вечером. Доступ воды со стороны Финского залива к городу остановлен, движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено. 2025-07-04T12:26 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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