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В Петербурге сильный ветер валит деревья - РИА Новости, 04.07.2025
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12:26 04.07.2025 (обновлено: 15:01 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/piter-2027148616.html
В Петербурге сильный ветер валит деревья
В Петербурге сильный ветер валит деревья - РИА Новости, 04.07.2025
В Петербурге сильный ветер валит деревья
В Санкт-Петербурге сильный ветер валит деревья, сады и скверы в центре города временно закрыли, говорится в сообщении комитета по благоустройству. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:26:00+03:00
2025-07-04T15:01:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
финский залив
александр колесов
угроза наводнения в санкт-петербурге
угроза наводнения в петербурге (2025)
ленинградский зоопарк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге сильный ветер валит деревья, сады и скверы в центре города временно закрыли, говорится в сообщении комитета по благоустройству.По прогнозам синоптиков, в пятницу порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, а в прибрежных районах — 24.Поваленные деревья, мешающие проходу, оперативно сдвигают с пути, распиливают и вывозят. В дежурную службу комитета продолжают поступать звонки от жителей об упавших стволах и конструкциях, оказавшихся на проезжей части. Например, в Почтамтском переулке снесло дорожные знаки, а на Невском проспекте — металлическое ограждение.Сильный ветер и первое июльское наводнение за 160 летЗачастую уровень воды в Петербурге растет из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и ее движение в направлении устья Невы.
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Угроза наводнения: в Санкт-Петербурге закрыли дамбу
Дамба в Петербурге, защищающая от наводнения, остается закрытой – вода с внешней ее стороны поднялась более чем на 180 см. Об этом сообщает Дирекция Комплекса защитных сооружений. Главный синоптик города Колесов оценивал, что максимум подъема воды составит 170-190 см. Положение "закрыто" все затворы заняли еще вчера вечером. Доступ воды со стороны Финского залива к городу остановлен, движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено.
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происшествия, санкт-петербург, финский залив, александр колесов, угроза наводнения в санкт-петербурге, угроза наводнения в петербурге (2025), ленинградский зоопарк
Происшествия, Санкт-Петербург, Финский залив, Александр Колесов, Угроза наводнения в Санкт-Петербурге, Угроза наводнения в Петербурге (2025), Ленинградский зоопарк

В Петербурге сильный ветер валит деревья

© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-ПетербургаПоследствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге сильный ветер валит деревья, сады и скверы в центре города временно закрыли, говорится в сообщении комитета по благоустройству.
По прогнозам синоптиков, в пятницу порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, а в прибрежных районах — 24.
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-ПетербургаПоследствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
1 из 3
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-ПетербургаПоследствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
2 из 3
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-ПетербургаПоследствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
3 из 3
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
1 из 3
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
2 из 3
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
3 из 3
Поваленные деревья, мешающие проходу, оперативно сдвигают с пути, распиливают и вывозят.
В дежурную службу комитета продолжают поступать звонки от жителей об упавших стволах и конструкциях, оказавшихся на проезжей части. Например, в Почтамтском переулке снесло дорожные знаки, а на Невском проспекте — металлическое ограждение.

Сильный ветер и первое июльское наводнение за 160 лет

  • В четверг вечером главный синоптик города Александр Колесов предупредил о сильном наводнении 4 июля из-за усиления западного ветра.
  • В 22:24 мск Комплекс защитных сооружений Петербурга закрыл все затворы.
  • Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено.
  • Ночью в восточной части Финского залива начался сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду, а высота волн достигала 2,5 метра.
© Фото : соцсетиПодтопление в Сестрорецке
Подтопление в Сестрорецке
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
1 из 3
© Фото : соцсетиПодтопление в Сестрорецке
Подтопление в Сестрорецке
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
2 из 3
© Фото : соцсетиПодтопление в Сестрорецке
Подтопление в Сестрорецке
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
3 из 3
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
1 из 3
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
2 из 3
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
3 из 3
  • С 5:00 мск в Петербурге действует штормовое предупреждение.
  • Сейчас волны в Финском заливе достигают трехметровой высоты.
  • Ветер с порывами до 30 метров в секунду валит деревья.
  • Как сообщили РИА Новости в оперативных службах, две женщины попали в больницу, получив травмы от падения деревьев: одна — в Кронштадте, другая — на Петроградской стороне в Александровском парке.
  • В Пушкинском районе шторм повалил остановку.
  • Парки музея-заповедника "Петергоф", Летний и Михайловский сады, а также Ленинградский зоопарк закрыты.
  • Больше всего пострадал Сестрорецк, где затопило парк "Дубки" и несколько улиц.

В последний раз такое мощное наводнение накрыло Петербург 12 июля 1865 года.

  • Уровень воды в Неве достиг 95 сантиметров. По прогнозам, он может подняться до 120 сантиметров.
  • Губернатор Петербурга Александр Беглов попросил горожан по возможности отложить поездки и прогулки.
Зачастую уровень воды в Петербурге растет из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и ее движение в направлении устья Невы.
© Фото : ФКП "Дирекция КЗС"Уровень воды с внешней стороны дамбы в Санкт-Петербурге достиг 180 сантиметров
Уровень воды с внешней стороны дамбы в Санкт-Петербурге достиг 180 сантиметров - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : ФКП "Дирекция КЗС"
Уровень воды с внешней стороны дамбы в Санкт-Петербурге достиг 180 сантиметров
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургФинский заливАлександр КолесовУгроза наводнения в Санкт-ПетербургеУгроза наводнения в Петербурге (2025)Ленинградский зоопарк
 
 
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