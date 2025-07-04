https://ria.ru/20250704/peterburg-2027316845.html

В Петербурге в Ботаническом саду упал вековой серебристый клен

В Петербурге в Ботаническом саду упал вековой серебристый клен - РИА Новости, 04.07.2025

В Петербурге в Ботаническом саду упал вековой серебристый клен

Сильный ветер, бушующий в Санкт-Петербурге в пятницу, повалил серебристый клен, посаженный в Ботаническом саду Петра Великого до 1934 года, сообщил Ботанический РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T22:55:00+03:00

2025-07-04T22:55:00+03:00

2025-07-04T22:55:00+03:00

санкт-петербург

северная америка

угроза наводнения в петербурге (2025)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Сильный ветер, бушующий в Санкт-Петербурге в пятницу, повалил серебристый клен, посаженный в Ботаническом саду Петра Великого до 1934 года, сообщил Ботанический сад. "Прошедший шторм стал причиной падения крупного экземпляра клена серебристого. Это красивое дерево родом с востока Северной Америки. Название дано по серебристо-белому цвету нижней стороны резных листьев", – говорится в сообщении на странице Ботанического сада в соцсети "ВКонтакте". Как отмечается, погибшее дерево было посажено до 1934 года, в 1946 году его высота уже достигла 20 метров. Предельный возраст этого вида деревьев составляет 100-130 лет. "Жизнь всех серебристых кленов в нашем парке прерывалась из-за ураганов", - добавили в Ботаническом саду. Сильный ветер в Петербурге в пятницу не стихает, по прогнозам синоптиков, он будет достигать 15-20 метров в секунду, а в прибрежных районах – 24 метра в секунду. "Желтый" уровень погодной опасности в Петербурге продлен до 5 июля. В четверг вечером затворы Комплекса защитных сооружений Петербурга закрыли для предотвращения морского нагонного наводнения, затворы были открыты вечером в пятницу.

https://ria.ru/20250704/veter-2027220136.html

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северная америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, северная америка, угроза наводнения в петербурге (2025), происшествия