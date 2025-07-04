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В Петербурге в Ботаническом саду упал вековой серебристый клен - РИА Новости, 04.07.2025
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22:55 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/peterburg-2027316845.html
В Петербурге в Ботаническом саду упал вековой серебристый клен
В Петербурге в Ботаническом саду упал вековой серебристый клен - РИА Новости, 04.07.2025
В Петербурге в Ботаническом саду упал вековой серебристый клен
Сильный ветер, бушующий в Санкт-Петербурге в пятницу, повалил серебристый клен, посаженный в Ботаническом саду Петра Великого до 1934 года, сообщил Ботанический РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T22:55:00+03:00
2025-07-04T22:55:00+03:00
санкт-петербург
северная америка
угроза наводнения в петербурге (2025)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Сильный ветер, бушующий в Санкт-Петербурге в пятницу, повалил серебристый клен, посаженный в Ботаническом саду Петра Великого до 1934 года, сообщил Ботанический сад. "Прошедший шторм стал причиной падения крупного экземпляра клена серебристого. Это красивое дерево родом с востока Северной Америки. Название дано по серебристо-белому цвету нижней стороны резных листьев", – говорится в сообщении на странице Ботанического сада в соцсети "ВКонтакте". Как отмечается, погибшее дерево было посажено до 1934 года, в 1946 году его высота уже достигла 20 метров. Предельный возраст этого вида деревьев составляет 100-130 лет. "Жизнь всех серебристых кленов в нашем парке прерывалась из-за ураганов", - добавили в Ботаническом саду. Сильный ветер в Петербурге в пятницу не стихает, по прогнозам синоптиков, он будет достигать 15-20 метров в секунду, а в прибрежных районах – 24 метра в секунду. "Желтый" уровень погодной опасности в Петербурге продлен до 5 июля. В четверг вечером затворы Комплекса защитных сооружений Петербурга закрыли для предотвращения морского нагонного наводнения, затворы были открыты вечером в пятницу.
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санкт-петербург, северная америка, угроза наводнения в петербурге (2025), происшествия
Санкт-Петербург, Северная Америка, Угроза наводнения в Петербурге (2025), Происшествия
В Петербурге в Ботаническом саду упал вековой серебристый клен

В Петербурге в Ботаническом саду упал посаженный до 1934 года серебристый клен

© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-ПетербургаПоследствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Сильный ветер, бушующий в Санкт-Петербурге в пятницу, повалил серебристый клен, посаженный в Ботаническом саду Петра Великого до 1934 года, сообщил Ботанический сад.
«
"Прошедший шторм стал причиной падения крупного экземпляра клена серебристого. Это красивое дерево родом с востока Северной Америки. Название дано по серебристо-белому цвету нижней стороны резных листьев", – говорится в сообщении на странице Ботанического сада в соцсети "ВКонтакте".
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В Петербурге сильный ветер повалил 137 деревьев
Вчера, 15:46
Как отмечается, погибшее дерево было посажено до 1934 года, в 1946 году его высота уже достигла 20 метров. Предельный возраст этого вида деревьев составляет 100-130 лет.
«
"Жизнь всех серебристых кленов в нашем парке прерывалась из-за ураганов", - добавили в Ботаническом саду.
Сильный ветер в Петербурге в пятницу не стихает, по прогнозам синоптиков, он будет достигать 15-20 метров в секунду, а в прибрежных районах – 24 метра в секунду. "Желтый" уровень погодной опасности в Петербурге продлен до 5 июля. В четверг вечером затворы Комплекса защитных сооружений Петербурга закрыли для предотвращения морского нагонного наводнения, затворы были открыты вечером в пятницу.
Непогода в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В ночь на пятницу в восточной части Финского залива начался сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду, а высота волн достигала 2,5 метра. По последним данным, уровень воды с внешней стороны дамбы превысил 180 сантиметров.

Горожане наблюдают подъем уровня воды в реке Неве

В ночь на пятницу в восточной части Финского залива начался сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду, а высота волн достигала 2,5 метра. По последним данным, уровень воды с внешней стороны дамбы превысил 180 сантиметров.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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1 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Комплекс защитных сооружений Петербурга закрыл все затворы, а по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекратили движение судов.

Горожане на набережной реки Невы во время ветреной погоды

Комплекс защитных сооружений Петербурга закрыл все затворы, а по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекратили движение судов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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2 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Волны уже местами захлестывают набережные Невы в историческом центре Санкт-Петербурга.

Подъем уровня воды в реке Неве в Санкт-Петербурге

Волны уже местами захлестывают набережные Невы в историческом центре Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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3 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Уровень воды в Неве достиг 95 сантиметров. По прогнозам, он может подняться до 120.

Мальчик на набережной реки Невы, в которой поднялся уровень воды из-за непогоды

Уровень воды в Неве достиг 95 сантиметров. По прогнозам, он может подняться до 120.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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4 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

С самого утра в городе действует штормовое предупреждение.

Горожане во время ветреной погоды в Санкт-Петербурге

С самого утра в городе действует штормовое предупреждение.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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5 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Ветер с порывами до 30 метров в секунду с корнем вырвал 137 деревьев.

Подъем уровня воды в реке Неве в Санкт-Петербурге

Ветер с порывами до 30 метров в секунду с корнем вырвал 137 деревьев.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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6 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Как сообщили в региональном управлении МЧС, пострадали не менее пяти человек.

Непогода в Санкт-Петербурге

Как сообщили в региональном управлении МЧС, пострадали не менее пяти человек.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

За всю историю Петербурга в этот месяц было всего одно наводнение — 12 июля 1865 года. Зачастую уровень воды в городе растет из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и ее движение в направлении устья Невы.

Набережная реки Невы в Санкт-Петербурге, где поднялся уровень воды

За всю историю Петербурга в этот месяц было всего одно наводнение — 12 июля 1865 года. Зачастую уровень воды в городе растет из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и ее движение в направлении устья Невы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 8

В ночь на пятницу в восточной части Финского залива начался сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду, а высота волн достигала 2,5 метра. По последним данным, уровень воды с внешней стороны дамбы превысил 180 сантиметров.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 8

Комплекс защитных сооружений Петербурга закрыл все затворы, а по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекратили движение судов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 8

Волны уже местами захлестывают набережные Невы в историческом центре Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Уровень воды в Неве достиг 95 сантиметров. По прогнозам, он может подняться до 120.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 8

С самого утра в городе действует штормовое предупреждение.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Ветер с порывами до 30 метров в секунду с корнем вырвал 137 деревьев.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
6 из 8

Как сообщили в региональном управлении МЧС, пострадали не менее пяти человек.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 8

За всю историю Петербурга в этот месяц было всего одно наводнение — 12 июля 1865 года. Зачастую уровень воды в городе растет из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и ее движение в направлении устья Невы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
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