https://ria.ru/20250704/peterburg-2027315123.html

Подготовка к VK Fest в Петербурге продолжается, несмотря на погоду

Подготовка к VK Fest в Петербурге продолжается, несмотря на погоду - РИА Новости, 04.07.2025

Подготовка к VK Fest в Петербурге продолжается, несмотря на погоду

Монтаж декораций VK Fest в Парке 300-летия на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге продолжается, несмотря на непогоду, организаторы следят за ситуацией,... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T22:38:00+03:00

2025-07-04T22:38:00+03:00

2025-07-04T22:38:00+03:00

санкт-петербург

финский залив

борис пиотровский

vk fest

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Монтаж декораций VK Fest в Парке 300-летия на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге продолжается, несмотря на непогоду, организаторы следят за ситуацией, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский. "Друзья, уверен, многие запланировали музыкальные выходные на VK Fest. Несмотря на непогоду, изменений в графике проведения массовых мероприятий нет. Монтаж декораций в Парке 300-летия на берегу Финского залива продолжается в штатном режиме", - написал он в Telegram-канале. Пиотровский отметил, что власти вместе с организаторами следят за ситуацией с погодой. "Вместе с организаторами мы следим за ситуацией. Безусловно, ваша безопасность и удобство - для нас всегда на первом месте", - сообщил он. Сильный ветер и дождь начались в Петербурге в четверг вечером. Ветер в пятницу не стихал. "Желтый" уровень погодной опасности в городе был продлен до 5 июля. В четверг для предотвращения морского нагонного наводнения были закрыты затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга. В пятницу вечером затворы КЗС открыли, комплекс предотвратил 38-е морское нагонное наводнение.

https://ria.ru/20250704/peterburg-2027297899.html

санкт-петербург

финский залив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, финский залив, борис пиотровский, vk fest