Рейтинг@Mail.ru
Подготовка к VK Fest в Петербурге продолжается, несмотря на погоду - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:38 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/peterburg-2027315123.html
Подготовка к VK Fest в Петербурге продолжается, несмотря на погоду
Подготовка к VK Fest в Петербурге продолжается, несмотря на погоду - РИА Новости, 04.07.2025
Подготовка к VK Fest в Петербурге продолжается, несмотря на погоду
Монтаж декораций VK Fest в Парке 300-летия на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге продолжается, несмотря на непогоду, организаторы следят за ситуацией,... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T22:38:00+03:00
2025-07-04T22:38:00+03:00
санкт-петербург
финский залив
борис пиотровский
vk fest
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956618334_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_308bf7f0a0cff79069f5970daee32035.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Монтаж декораций VK Fest в Парке 300-летия на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге продолжается, несмотря на непогоду, организаторы следят за ситуацией, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский. "Друзья, уверен, многие запланировали музыкальные выходные на VK Fest. Несмотря на непогоду, изменений в графике проведения массовых мероприятий нет. Монтаж декораций в Парке 300-летия на берегу Финского залива продолжается в штатном режиме", - написал он в Telegram-канале. Пиотровский отметил, что власти вместе с организаторами следят за ситуацией с погодой. "Вместе с организаторами мы следим за ситуацией. Безусловно, ваша безопасность и удобство - для нас всегда на первом месте", - сообщил он. Сильный ветер и дождь начались в Петербурге в четверг вечером. Ветер в пятницу не стихал. "Желтый" уровень погодной опасности в городе был продлен до 5 июля. В четверг для предотвращения морского нагонного наводнения были закрыты затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга. В пятницу вечером затворы КЗС открыли, комплекс предотвратил 38-е морское нагонное наводнение.
https://ria.ru/20250704/peterburg-2027297899.html
санкт-петербург
финский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956618334_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_d1818f9eea4ad0f186fb217bae6b4498.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, финский залив, борис пиотровский, vk fest
Санкт-Петербург, Финский залив, Борис Пиотровский, VK Fest
Подготовка к VK Fest в Петербурге продолжается, несмотря на погоду

Вице-губернатор Пиотровский: монтаж декораций VK Fest в Петербурге продолжается

© Фото предоставлено пресс-службой VK FestVK Fest в Санкт-Петербурге
VK Fest в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото предоставлено пресс-службой VK Fest
VK Fest в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Монтаж декораций VK Fest в Парке 300-летия на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге продолжается, несмотря на непогоду, организаторы следят за ситуацией, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.
«
"Друзья, уверен, многие запланировали музыкальные выходные на VK Fest. Несмотря на непогоду, изменений в графике проведения массовых мероприятий нет. Монтаж декораций в Парке 300-летия на берегу Финского залива продолжается в штатном режиме", - написал он в Telegram-канале.
Открытие дамбы в Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В Петербурге открыли дамбу
Вчера, 19:59
Пиотровский отметил, что власти вместе с организаторами следят за ситуацией с погодой.
«
"Вместе с организаторами мы следим за ситуацией. Безусловно, ваша безопасность и удобство - для нас всегда на первом месте", - сообщил он.
Сильный ветер и дождь начались в Петербурге в четверг вечером. Ветер в пятницу не стихал. "Желтый" уровень погодной опасности в городе был продлен до 5 июля. В четверг для предотвращения морского нагонного наводнения были закрыты затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга. В пятницу вечером затворы КЗС открыли, комплекс предотвратил 38-е морское нагонное наводнение.
Непогода в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В ночь на пятницу в восточной части Финского залива начался сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду, а высота волн достигала 2,5 метра. По последним данным, уровень воды с внешней стороны дамбы превысил 180 сантиметров.

Горожане наблюдают подъем уровня воды в реке Неве

В ночь на пятницу в восточной части Финского залива начался сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду, а высота волн достигала 2,5 метра. По последним данным, уровень воды с внешней стороны дамбы превысил 180 сантиметров.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Комплекс защитных сооружений Петербурга закрыл все затворы, а по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекратили движение судов.

Горожане на набережной реки Невы во время ветреной погоды

Комплекс защитных сооружений Петербурга закрыл все затворы, а по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекратили движение судов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Волны уже местами захлестывают набережные Невы в историческом центре Санкт-Петербурга.

Подъем уровня воды в реке Неве в Санкт-Петербурге

Волны уже местами захлестывают набережные Невы в историческом центре Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Уровень воды в Неве достиг 95 сантиметров. По прогнозам, он может подняться до 120.

Мальчик на набережной реки Невы, в которой поднялся уровень воды из-за непогоды

Уровень воды в Неве достиг 95 сантиметров. По прогнозам, он может подняться до 120.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

С самого утра в городе действует штормовое предупреждение.

Горожане во время ветреной погоды в Санкт-Петербурге

С самого утра в городе действует штормовое предупреждение.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Ветер с порывами до 30 метров в секунду с корнем вырвал 137 деревьев.

Подъем уровня воды в реке Неве в Санкт-Петербурге

Ветер с порывами до 30 метров в секунду с корнем вырвал 137 деревьев.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Как сообщили в региональном управлении МЧС, пострадали не менее пяти человек.

Непогода в Санкт-Петербурге

Как сообщили в региональном управлении МЧС, пострадали не менее пяти человек.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

За всю историю Петербурга в этот месяц было всего одно наводнение — 12 июля 1865 года. Зачастую уровень воды в городе растет из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и ее движение в направлении устья Невы.

Набережная реки Невы в Санкт-Петербурге, где поднялся уровень воды

За всю историю Петербурга в этот месяц было всего одно наводнение — 12 июля 1865 года. Зачастую уровень воды в городе растет из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и ее движение в направлении устья Невы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 8

В ночь на пятницу в восточной части Финского залива начался сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду, а высота волн достигала 2,5 метра. По последним данным, уровень воды с внешней стороны дамбы превысил 180 сантиметров.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 8

Комплекс защитных сооружений Петербурга закрыл все затворы, а по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекратили движение судов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 8

Волны уже местами захлестывают набережные Невы в историческом центре Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Уровень воды в Неве достиг 95 сантиметров. По прогнозам, он может подняться до 120.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 8

С самого утра в городе действует штормовое предупреждение.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Ветер с порывами до 30 метров в секунду с корнем вырвал 137 деревьев.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
6 из 8

Как сообщили в региональном управлении МЧС, пострадали не менее пяти человек.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 8

За всю историю Петербурга в этот месяц было всего одно наводнение — 12 июля 1865 года. Зачастую уровень воды в городе растет из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и ее движение в направлении устья Невы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
Санкт-ПетербургФинский заливБорис ПиотровскийVK Fest
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала