https://ria.ru/20250704/peterburg-2027311575.html

В Петербурге ураган повалил около 300 деревьев

В Петербурге ураган повалил около 300 деревьев - РИА Новости, 04.07.2025

В Петербурге ураган повалил около 300 деревьев

Сильный ветер повалил в Санкт-Петербурге порядка 300 деревьев, сообщил аппарат вице-губернатора города Евгения Разумишкина. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T21:50:00+03:00

2025-07-04T21:50:00+03:00

2025-07-04T21:50:00+03:00

происшествия

приморский район

санкт-петербург

калининский район

жорес алферов

угроза наводнения в петербурге (2025)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Сильный ветер повалил в Санкт-Петербурге порядка 300 деревьев, сообщил аппарат вице-губернатора города Евгения Разумишкина. "В парках, скверах, на улицах города от порывов ветра упало порядка 300 деревьев. Если стволы мешают проходу и проезду - бригады техники и работников ручного труда оперативно сдвигают их. Затем идет раскряжевка и вывоз порубочных остатков", - говорится в сообщении.По данным властей, больше всего ураган нанес урон территориям зеленых насаждений в Калининском, Невском, Выборгском и Приморском районах. В Калининском районе упало около 45 деревьев, пострадал Муринский парк, сад Жореса Алферова, Пионерский парк, Кондратьевский сад, сад на Меншиковском проспекте. В Приморском районе - Удельный парк, Мартыновский сквер, парк усадьбы Орловых-Денисовых, Салтыковский сад. Сообщается, что сады и скверы в центре города не откроют для посещения, пока специалисты не убедятся, что ветер пошел на спад и на территориях нет сломанных деревьев и мешающих проходу веток. Садово-парковые и дорожные предприятия в кратчайшие сроки устранят все последствия урагана на территориях улично-дорожной сети и территорий зеленых насаждений, отмечает аппарат вице-губернатора.

https://ria.ru/20250704/peterburg-2027221834.html

приморский район

санкт-петербург

калининский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, приморский район, санкт-петербург, калининский район, жорес алферов, угроза наводнения в петербурге (2025)