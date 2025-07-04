https://ria.ru/20250704/peterburg-2027297899.html

В Петербурге открыли дамбу

В Петербурге открыли дамбу - РИА Новости, 04.07.2025

В Петербурге открыли дамбу

Комплекс защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга предотвратил 38-е нагонное наводнение. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T19:59:00+03:00

2025-07-04T19:59:00+03:00

2025-07-04T22:55:00+03:00

санкт-петербург

нева (река)

угроза наводнения в петербурге (2025)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Комплекс защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга предотвратил 38-е нагонное наводнение."Четвертого июля в 18:48 мск затворы водопропускных и судопропускных сооружений Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений переведены в штатный режим — положение "открыто". <…> Комплекс предотвратил морское нагонное наводнение, расчетным уровнем воды в устье реки Невы +216 сантиметра БС", — сообщила дирекция КЗС.Судоходный канал судопропускного сооружения С-1 свободен для движения судов, добавили там.Затворы Комплекса защитных сооружений закрыли накануне вечером более чем на 20 часов.В дирекции подчеркнули, что предотвратить наводнение помогли точные прогнозы о повышении уровня воды, профессиональная работа специалистов КЗС и надежность инженерных систем и механизмов комплекса.В ночь на 4 июля в восточной части Финского залива начался сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду, а высота волн достигала двух с половиной метров. Некоторые прибрежные зоны Петербурга оказались подтоплены. Уровень воды в Неве поднялся до 95 сантиметров.В городе действовало штормовое предупреждение. Ветер с порывами до 30 метров в секунду повалил около 300 деревьев. Пострадали пять человек, восемь машин получили повреждения.За всю историю Петербурга в июле было всего одно наводнение — в 1865 году. Чаще всего уровень воды в городе поднимается из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают нагонную волну и движение ее в направлении устья Невы. Комплекс защитных сооружений строился с 1979 по 2011 год, с вводом его в эксплуатацию угроза наводнений устраняется закрытием затворов.

https://ria.ru/20250704/peterburg-2027221834.html

санкт-петербург

нева (река)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Открытие дамбы в Петербурге Дамбу в Петербурге открыли, 38-е морское нагонное наводнение предотвращено, сообщила дирекция Комплекса защитных сооружений 2025-07-04T19:59 true PT0M38S

Устранение последствий стихии в Петербурге Пять человек пострадали в Петербурге из-за непогоды, повреждено 8 автомобилей, сообщили в ГУМЧС 2025-07-04T19:59 true PT1M16S

Угроза наводнения: в Санкт-Петербурге закрыли дамбу Дамба в Петербурге, защищающая от наводнения, остается закрытой – вода с внешней ее стороны поднялась более чем на 180 см. Об этом сообщает Дирекция Комплекса защитных сооружений. Главный синоптик города Колесов оценивал, что максимум подъема воды составит 170-190 см. Положение "закрыто" все затворы заняли еще вчера вечером. Доступ воды со стороны Финского залива к городу остановлен, движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено. 2025-07-04T19:59 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, нева (река), угроза наводнения в петербурге (2025), происшествия