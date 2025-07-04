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В Петербурге открыли дамбу - РИА Новости, 04.07.2025
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19:59 04.07.2025 (обновлено: 22:55 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/peterburg-2027297899.html
В Петербурге открыли дамбу
В Петербурге открыли дамбу - РИА Новости, 04.07.2025
В Петербурге открыли дамбу
Комплекс защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга предотвратил 38-е нагонное наводнение. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T19:59:00+03:00
2025-07-04T22:55:00+03:00
санкт-петербург
нева (река)
угроза наводнения в петербурге (2025)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Комплекс защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга предотвратил 38-е нагонное наводнение."Четвертого июля в 18:48 мск затворы водопропускных и судопропускных сооружений Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений переведены в штатный режим — положение "открыто". &lt;…&gt; Комплекс предотвратил морское нагонное наводнение, расчетным уровнем воды в устье реки Невы +216 сантиметра БС", — сообщила дирекция КЗС.Судоходный канал судопропускного сооружения С-1 свободен для движения судов, добавили там.Затворы Комплекса защитных сооружений закрыли накануне вечером более чем на 20 часов.В дирекции подчеркнули, что предотвратить наводнение помогли точные прогнозы о повышении уровня воды, профессиональная работа специалистов КЗС и надежность инженерных систем и механизмов комплекса.В ночь на 4 июля в восточной части Финского залива начался сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду, а высота волн достигала двух с половиной метров. Некоторые прибрежные зоны Петербурга оказались подтоплены. Уровень воды в Неве поднялся до 95 сантиметров.В городе действовало штормовое предупреждение. Ветер с порывами до 30 метров в секунду повалил около 300 деревьев. Пострадали пять человек, восемь машин получили повреждения.За всю историю Петербурга в июле было всего одно наводнение — в 1865 году. Чаще всего уровень воды в городе поднимается из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают нагонную волну и движение ее в направлении устья Невы. Комплекс защитных сооружений строился с 1979 по 2011 год, с вводом его в эксплуатацию угроза наводнений устраняется закрытием затворов.
https://ria.ru/20250704/peterburg-2027221834.html
санкт-петербург
нева (река)
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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Открытие дамбы в Петербурге
Дамбу в Петербурге открыли, 38-е морское нагонное наводнение предотвращено, сообщила дирекция Комплекса защитных сооружений
2025-07-04T19:59
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PT0M38S
Устранение последствий стихии в Петербурге
Пять человек пострадали в Петербурге из-за непогоды, повреждено 8 автомобилей, сообщили в ГУМЧС
2025-07-04T19:59
true
PT1M16S
Угроза наводнения: в Санкт-Петербурге закрыли дамбу
Дамба в Петербурге, защищающая от наводнения, остается закрытой – вода с внешней ее стороны поднялась более чем на 180 см. Об этом сообщает Дирекция Комплекса защитных сооружений. Главный синоптик города Колесов оценивал, что максимум подъема воды составит 170-190 см. Положение "закрыто" все затворы заняли еще вчера вечером. Доступ воды со стороны Финского залива к городу остановлен, движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено.
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санкт-петербург, нева (река), угроза наводнения в петербурге (2025), происшествия
Санкт-Петербург, Нева (река), Угроза наводнения в Петербурге (2025), Происшествия
В Петербурге открыли дамбу

Дамбу в Петербурге открыли, 38-е морское нагонное наводнение предотвращено

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Комплекс защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга предотвратил 38-е нагонное наводнение.
"Четвертого июля в 18:48 мск затворы водопропускных и судопропускных сооружений Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений переведены в штатный режим — положение "открыто". <…> Комплекс предотвратил морское нагонное наводнение, расчетным уровнем воды в устье реки Невы +216 сантиметра БС", — сообщила дирекция КЗС.
Горожане наблюдают подъем уровня воды в реке Неве. 4 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Повторения наводнения 1824 года в Петербурге не будет, заявил Вильфанд
Вчера, 15:54
Судоходный канал судопропускного сооружения С-1 свободен для движения судов, добавили там.
Затворы Комплекса защитных сооружений закрыли накануне вечером более чем на 20 часов.
В дирекции подчеркнули, что предотвратить наводнение помогли точные прогнозы о повышении уровня воды, профессиональная работа специалистов КЗС и надежность инженерных систем и механизмов комплекса.
В ночь на 4 июля в восточной части Финского залива начался сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду, а высота волн достигала двух с половиной метров. Некоторые прибрежные зоны Петербурга оказались подтоплены. Уровень воды в Неве поднялся до 95 сантиметров.
В городе действовало штормовое предупреждение. Ветер с порывами до 30 метров в секунду повалил около 300 деревьев. Пострадали пять человек, восемь машин получили повреждения.
За всю историю Петербурга в июле было всего одно наводнение — в 1865 году. Чаще всего уровень воды в городе поднимается из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают нагонную волну и движение ее в направлении устья Невы. Комплекс защитных сооружений строился с 1979 по 2011 год, с вводом его в эксплуатацию угроза наводнений устраняется закрытием затворов.
Непогода в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В ночь на пятницу в восточной части Финского залива начался сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду, а высота волн достигала 2,5 метра. По последним данным, уровень воды с внешней стороны дамбы превысил 180 сантиметров.

Горожане наблюдают подъем уровня воды в реке Неве

В ночь на пятницу в восточной части Финского залива начался сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду, а высота волн достигала 2,5 метра. По последним данным, уровень воды с внешней стороны дамбы превысил 180 сантиметров.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Комплекс защитных сооружений Петербурга закрыл все затворы, а по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекратили движение судов.

Горожане на набережной реки Невы во время ветреной погоды

Комплекс защитных сооружений Петербурга закрыл все затворы, а по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекратили движение судов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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2 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Волны уже местами захлестывают набережные Невы в историческом центре Санкт-Петербурга.

Подъем уровня воды в реке Неве в Санкт-Петербурге

Волны уже местами захлестывают набережные Невы в историческом центре Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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3 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Уровень воды в Неве достиг 95 сантиметров. По прогнозам, он может подняться до 120.

Мальчик на набережной реки Невы, в которой поднялся уровень воды из-за непогоды

Уровень воды в Неве достиг 95 сантиметров. По прогнозам, он может подняться до 120.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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4 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

С самого утра в городе действует штормовое предупреждение.

Горожане во время ветреной погоды в Санкт-Петербурге

С самого утра в городе действует штормовое предупреждение.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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5 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Ветер с порывами до 30 метров в секунду с корнем вырвал 137 деревьев.

Подъем уровня воды в реке Неве в Санкт-Петербурге

Ветер с порывами до 30 метров в секунду с корнем вырвал 137 деревьев.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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6 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Как сообщили в региональном управлении МЧС, пострадали не менее пяти человек.

Непогода в Санкт-Петербурге

Как сообщили в региональном управлении МЧС, пострадали не менее пяти человек.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

За всю историю Петербурга в этот месяц было всего одно наводнение — 12 июля 1865 года. Зачастую уровень воды в городе растет из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и ее движение в направлении устья Невы.

Набережная реки Невы в Санкт-Петербурге, где поднялся уровень воды

За всю историю Петербурга в этот месяц было всего одно наводнение — 12 июля 1865 года. Зачастую уровень воды в городе растет из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и ее движение в направлении устья Невы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 8

В ночь на пятницу в восточной части Финского залива начался сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду, а высота волн достигала 2,5 метра. По последним данным, уровень воды с внешней стороны дамбы превысил 180 сантиметров.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 8

Комплекс защитных сооружений Петербурга закрыл все затворы, а по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекратили движение судов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 8

Волны уже местами захлестывают набережные Невы в историческом центре Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Уровень воды в Неве достиг 95 сантиметров. По прогнозам, он может подняться до 120.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 8

С самого утра в городе действует штормовое предупреждение.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Ветер с порывами до 30 метров в секунду с корнем вырвал 137 деревьев.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
6 из 8

Как сообщили в региональном управлении МЧС, пострадали не менее пяти человек.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 8

За всю историю Петербурга в этот месяц было всего одно наводнение — 12 июля 1865 года. Зачастую уровень воды в городе растет из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и ее движение в направлении устья Невы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
Санкт-ПетербургНева (река)Угроза наводнения в Петербурге (2025)Происшествия
 
 
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