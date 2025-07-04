В Петербурге часть спусков на набережных Невы ушла под воду

Часть спусков на набережных Невы в Петербурге ушла под воду, но ветер ослабевает
В ночь на пятницу в восточной части Финского залива начался сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду, а высота волн достигала 2,5 метра. По последним данным, уровень воды с внешней стороны дамбы превысил 180 сантиметров.
В ночь на пятницу в восточной части Финского залива начался сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду, а высота волн достигала 2,5 метра. По последним данным, уровень воды с внешней стороны дамбы превысил 180 сантиметров.
Комплекс защитных сооружений Петербурга закрыл все затворы, а по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекратили движение судов.
Комплекс защитных сооружений Петербурга закрыл все затворы, а по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекратили движение судов.
Волны уже местами захлестывают набережные Невы в историческом центре Санкт-Петербурга.
Волны уже местами захлестывают набережные Невы в историческом центре Санкт-Петербурга.
Уровень воды в Неве достиг 95 сантиметров. По прогнозам, он может подняться до 120.
Уровень воды в Неве достиг 95 сантиметров. По прогнозам, он может подняться до 120.
С самого утра в городе действует штормовое предупреждение.
С самого утра в городе действует штормовое предупреждение.
Ветер с порывами до 30 метров в секунду с корнем вырвал 137 деревьев.
Ветер с порывами до 30 метров в секунду с корнем вырвал 137 деревьев.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, пострадали не менее пяти человек.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, пострадали не менее пяти человек.
За всю историю Петербурга в этот месяц было всего одно наводнение — 12 июля 1865 года. Зачастую уровень воды в городе растет из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и ее движение в направлении устья Невы.
За всю историю Петербурга в этот месяц было всего одно наводнение — 12 июля 1865 года. Зачастую уровень воды в городе растет из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и ее движение в направлении устья Невы.
В ночь на пятницу в восточной части Финского залива начался сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду, а высота волн достигала 2,5 метра. По последним данным, уровень воды с внешней стороны дамбы превысил 180 сантиметров.
Комплекс защитных сооружений Петербурга закрыл все затворы, а по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекратили движение судов.
Волны уже местами захлестывают набережные Невы в историческом центре Санкт-Петербурга.
Уровень воды в Неве достиг 95 сантиметров. По прогнозам, он может подняться до 120.
С самого утра в городе действует штормовое предупреждение.
Ветер с порывами до 30 метров в секунду с корнем вырвал 137 деревьев.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, пострадали не менее пяти человек.
За всю историю Петербурга в этот месяц было всего одно наводнение — 12 июля 1865 года. Зачастую уровень воды в городе растет из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и ее движение в направлении устья Невы.