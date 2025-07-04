https://ria.ru/20250704/peterburg-2027283340.html

В Петербурге часть спусков на набережных Невы ушла под воду

В Петербурге часть спусков на набережных Невы ушла под воду - РИА Новости, 04.07.2025

В Петербурге часть спусков на набережных Невы ушла под воду

Часть спусков на набережных Невы в центре Санкт-Петербурга ушла под воду, но ветер постепенно ослабевает, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T19:14:00+03:00

2025-07-04T19:14:00+03:00

2025-07-04T19:14:00+03:00

санкт-петербург

нева (река)

адмиралтейские верфи

угроза наводнения в петербурге (2025)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Часть спусков на набережных Невы в центре Санкт-Петербурга ушла под воду, но ветер постепенно ослабевает, передает корреспондент РИА Новости. Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. В Петербурге в пятницу наблюдается сильный ветер, вечером в четверг для предотвращения наводнения были закрыты затворы Комплекса защитных сооружений города от наводнений (КЗС). Во второй половине дня в пятницу, по наблюдениям корреспондента агентства, из-за подъема уровня воды в Неве ею оказались полностью покрыты два спуска Университетской набережной напротив завода "Адмиралтейские верфи". Жители и гости Петербурга активно фотографируют это явление, редкое для июля. При этом сильный ветер, который еще некоторое время назад затруднял движение людей по набережной против его направления, постепенно ослабевает.

https://ria.ru/20250704/peterburg-2027209340.html

санкт-петербург

нева (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, нева (река), адмиралтейские верфи, угроза наводнения в петербурге (2025)