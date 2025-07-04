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В Петербурге часть спусков на набережных Невы ушла под воду - РИА Новости, 04.07.2025
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19:14 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/peterburg-2027283340.html
В Петербурге часть спусков на набережных Невы ушла под воду
В Петербурге часть спусков на набережных Невы ушла под воду - РИА Новости, 04.07.2025
В Петербурге часть спусков на набережных Невы ушла под воду
Часть спусков на набережных Невы в центре Санкт-Петербурга ушла под воду, но ветер постепенно ослабевает, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T19:14:00+03:00
2025-07-04T19:14:00+03:00
санкт-петербург
нева (река)
адмиралтейские верфи
угроза наводнения в петербурге (2025)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Часть спусков на набережных Невы в центре Санкт-Петербурга ушла под воду, но ветер постепенно ослабевает, передает корреспондент РИА Новости. Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. В Петербурге в пятницу наблюдается сильный ветер, вечером в четверг для предотвращения наводнения были закрыты затворы Комплекса защитных сооружений города от наводнений (КЗС). Во второй половине дня в пятницу, по наблюдениям корреспондента агентства, из-за подъема уровня воды в Неве ею оказались полностью покрыты два спуска Университетской набережной напротив завода "Адмиралтейские верфи". Жители и гости Петербурга активно фотографируют это явление, редкое для июля. При этом сильный ветер, который еще некоторое время назад затруднял движение людей по набережной против его направления, постепенно ослабевает.
https://ria.ru/20250704/peterburg-2027209340.html
санкт-петербург
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санкт-петербург, нева (река), адмиралтейские верфи, угроза наводнения в петербурге (2025)
Санкт-Петербург, Нева (река), Адмиралтейские верфи, Угроза наводнения в Петербурге (2025)
В Петербурге часть спусков на набережных Невы ушла под воду

Часть спусков на набережных Невы в Петербурге ушла под воду, но ветер ослабевает

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПодъем уровня воды в реке Неве в Санкт-Петербурге
Подъем уровня воды в реке Неве в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Подъем уровня воды в реке Неве в Санкт-Петербурге
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Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Часть спусков на набережных Невы в центре Санкт-Петербурга ушла под воду, но ветер постепенно ослабевает, передает корреспондент РИА Новости.
Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. В Петербурге в пятницу наблюдается сильный ветер, вечером в четверг для предотвращения наводнения были закрыты затворы Комплекса защитных сооружений города от наводнений (КЗС).
Подъем уровня воды в реке Неве в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В Петербурге из-за непогоды пострадали пять человек
Вчера, 15:18
Во второй половине дня в пятницу, по наблюдениям корреспондента агентства, из-за подъема уровня воды в Неве ею оказались полностью покрыты два спуска Университетской набережной напротив завода "Адмиралтейские верфи". Жители и гости Петербурга активно фотографируют это явление, редкое для июля.
При этом сильный ветер, который еще некоторое время назад затруднял движение людей по набережной против его направления, постепенно ослабевает.
Непогода в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В ночь на пятницу в восточной части Финского залива начался сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду, а высота волн достигала 2,5 метра. По последним данным, уровень воды с внешней стороны дамбы превысил 180 сантиметров.

Горожане наблюдают подъем уровня воды в реке Неве

В ночь на пятницу в восточной части Финского залива начался сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду, а высота волн достигала 2,5 метра. По последним данным, уровень воды с внешней стороны дамбы превысил 180 сантиметров.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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1 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Комплекс защитных сооружений Петербурга закрыл все затворы, а по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекратили движение судов.

Горожане на набережной реки Невы во время ветреной погоды

Комплекс защитных сооружений Петербурга закрыл все затворы, а по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекратили движение судов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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2 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Волны уже местами захлестывают набережные Невы в историческом центре Санкт-Петербурга.

Подъем уровня воды в реке Неве в Санкт-Петербурге

Волны уже местами захлестывают набережные Невы в историческом центре Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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3 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Уровень воды в Неве достиг 95 сантиметров. По прогнозам, он может подняться до 120.

Мальчик на набережной реки Невы, в которой поднялся уровень воды из-за непогоды

Уровень воды в Неве достиг 95 сантиметров. По прогнозам, он может подняться до 120.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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4 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

С самого утра в городе действует штормовое предупреждение.

Горожане во время ветреной погоды в Санкт-Петербурге

С самого утра в городе действует штормовое предупреждение.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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5 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Ветер с порывами до 30 метров в секунду с корнем вырвал 137 деревьев.

Подъем уровня воды в реке Неве в Санкт-Петербурге

Ветер с порывами до 30 метров в секунду с корнем вырвал 137 деревьев.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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6 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Как сообщили в региональном управлении МЧС, пострадали не менее пяти человек.

Непогода в Санкт-Петербурге

Как сообщили в региональном управлении МЧС, пострадали не менее пяти человек.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

За всю историю Петербурга в этот месяц было всего одно наводнение — 12 июля 1865 года. Зачастую уровень воды в городе растет из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и ее движение в направлении устья Невы.

Набережная реки Невы в Санкт-Петербурге, где поднялся уровень воды

За всю историю Петербурга в этот месяц было всего одно наводнение — 12 июля 1865 года. Зачастую уровень воды в городе растет из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и ее движение в направлении устья Невы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 8

В ночь на пятницу в восточной части Финского залива начался сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду, а высота волн достигала 2,5 метра. По последним данным, уровень воды с внешней стороны дамбы превысил 180 сантиметров.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 8

Комплекс защитных сооружений Петербурга закрыл все затворы, а по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекратили движение судов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 8

Волны уже местами захлестывают набережные Невы в историческом центре Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Уровень воды в Неве достиг 95 сантиметров. По прогнозам, он может подняться до 120.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 8

С самого утра в городе действует штормовое предупреждение.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Ветер с порывами до 30 метров в секунду с корнем вырвал 137 деревьев.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
6 из 8

Как сообщили в региональном управлении МЧС, пострадали не менее пяти человек.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 8

За всю историю Петербурга в этот месяц было всего одно наводнение — 12 июля 1865 года. Зачастую уровень воды в городе растет из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и ее движение в направлении устья Невы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
Санкт-ПетербургНева (река)Адмиралтейские верфиУгроза наводнения в Петербурге (2025)
 
 
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