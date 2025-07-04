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Волны захлестывают набережные в центре Петербурга - РИА Новости, 04.07.2025
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16:38 04.07.2025 (обновлено: 18:28 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/peterburg-2027230783.html
Волны захлестывают набережные в центре Петербурга
Волны захлестывают набережные в центре Петербурга - РИА Новости, 04.07.2025
Волны захлестывают набережные в центре Петербурга
Волны местами захлестывают набережные Невы в историческом центре Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T16:38:00+03:00
2025-07-04T18:28:00+03:00
санкт-петербург
нева (река)
угроза наводнения в петербурге (2025)
происшествия
финский залив
ленинградский зоопарк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Волны местами захлестывают набережные Невы в историческом центре Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. В ночь на пятницу в восточной части Финского залива начался сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду, а высота волн достигала 2,5 метра. По последним данным, уровень воды с внешней стороны дамбы превысил 180 сантиметров. Комплекс защитных сооружений Петербурга закрыл все затворы, а по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекратили движение судов.Сейчас волны в заливе достигают трехметровой высоты. Некоторые прибрежные зоны Петербурга оказались подтоплены. Уровень воды в Неве достиг 95 сантиметров. По прогнозам, он может подняться до 120.С самого утра в городе действует штормовое предупреждение. Ветер с порывами до 30 метров в секунду с корнем вырвал 137 деревьев. Как сообщили в региональном управлении МЧС, пострадали пять человек, восемь машин получили повреждения. Спасатели совершили 211 выездов для устранения последствий непогоды. Больше всего непогода затронула Сестрорецк, где затопило парк "Дубки" и несколько улиц.Парки музея-заповедника "Петергоф", Летний и Михайловский сады, а также Ленинградский зоопарк временно прекратили работу. За всю историю Петербурга в этот месяц было всего одно наводнение — 12 июля 1865 года. Зачастую уровень воды в городе растет из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и ее движение в направлении устья Невы.
https://ria.ru/20250704/peterburg-2027221834.html
санкт-петербург
нева (река)
финский залив
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Вода на набережных в центре Петербурга
Вода захлестывает набережные в центре Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. Местные власти сообщают, что ветер повалил 137 деревьев в садах и скверах, специалисты продолжают устранять последствия разгула стихии.
2025-07-04T16:38
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Устранение последствий стихии в Петербурге
Пять человек пострадали в Петербурге из-за непогоды, повреждено 8 автомобилей, сообщили в ГУМЧС
2025-07-04T16:38
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PT1M16S
Угроза наводнения: в Санкт-Петербурге закрыли дамбу
Дамба в Петербурге, защищающая от наводнения, остается закрытой – вода с внешней ее стороны поднялась более чем на 180 см. Об этом сообщает Дирекция Комплекса защитных сооружений. Главный синоптик города Колесов оценивал, что максимум подъема воды составит 170-190 см. Положение "закрыто" все затворы заняли еще вчера вечером. Доступ воды со стороны Финского залива к городу остановлен, движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено.
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санкт-петербург, нева (река), угроза наводнения в петербурге (2025), происшествия, финский залив, ленинградский зоопарк
Санкт-Петербург, Нева (река), Угроза наводнения в Петербурге (2025), Происшествия, Финский залив, Ленинградский зоопарк
Волны захлестывают набережные в центре Петербурга

Вода местами захлестывает набережные Невы в историческом центре Петербурга

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Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Волны местами захлестывают набережные Невы в историческом центре Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.
В ночь на пятницу в восточной части Финского залива начался сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду, а высота волн достигала 2,5 метра. По последним данным, уровень воды с внешней стороны дамбы превысил 180 сантиметров.
Комплекс защитных сооружений Петербурга закрыл все затворы, а по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекратили движение судов.
Сейчас волны в заливе достигают трехметровой высоты. Некоторые прибрежные зоны Петербурга оказались подтоплены. Уровень воды в Неве достиг 95 сантиметров. По прогнозам, он может подняться до 120.
С самого утра в городе действует штормовое предупреждение. Ветер с порывами до 30 метров в секунду с корнем вырвал 137 деревьев.
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-ПетербургаПоследствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
1 из 4
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-ПетербургаПоследствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
2 из 4
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-ПетербургаПоследствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
3 из 4
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-ПетербургаПоследствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
4 из 4
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
1 из 4
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
2 из 4
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
3 из 4
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
4 из 4
Как сообщили в региональном управлении МЧС, пострадали пять человек, восемь машин получили повреждения. Спасатели совершили 211 выездов для устранения последствий непогоды.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Канал Грибоедова

Подъем уровня воды в реке Неве в Санкт-Петербурге

Канал Грибоедова

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Горожане наблюдают подъем уровня воды в реке Неве

Подъем уровня воды в реке Неве в Санкт-Петербурге

Горожане наблюдают подъем уровня воды в реке Неве

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 2

Канал Грибоедова

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 2

Горожане наблюдают подъем уровня воды в реке Неве

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 2
Больше всего непогода затронула Сестрорецк, где затопило парк "Дубки" и несколько улиц.
© Фото : соцсетиПодтопление в Сестрорецке
Подтопление в Сестрорецке
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
1 из 3
© Фото : соцсетиПодтопление в Сестрорецке
Подтопление в Сестрорецке
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
2 из 3
© Фото : соцсетиПодтопление в Сестрорецке
Подтопление в Сестрорецке
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
3 из 3
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
1 из 3
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
2 из 3
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
3 из 3
Парки музея-заповедника "Петергоф", Летний и Михайловский сады, а также Ленинградский зоопарк временно прекратили работу.
За всю историю Петербурга в этот месяц было всего одно наводнение — 12 июля 1865 года. Зачастую уровень воды в городе растет из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и ее движение в направлении устья Невы.
Уровень воды с внешней стороны дамбы в Санкт-Петербурге достиг 180 сантиметров - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Повторения наводнения 1824 года в Петербурге не будет, заявил Вильфанд
Вчера, 15:54
 
Санкт-ПетербургНева (река)Угроза наводнения в Петербурге (2025)ПроисшествияФинский заливЛенинградский зоопарк
 
 
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