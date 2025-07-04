Волны захлестывают набережные в центре Петербурга
Вода местами захлестывает набережные Невы в историческом центре Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Волны местами захлестывают набережные Невы в историческом центре Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.
В ночь на пятницу в восточной части Финского залива начался сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду, а высота волн достигала 2,5 метра. По последним данным, уровень воды с внешней стороны дамбы превысил 180 сантиметров.
Комплекс защитных сооружений Петербурга закрыл все затворы, а по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекратили движение судов.
Сейчас волны в заливе достигают трехметровой высоты. Некоторые прибрежные зоны Петербурга оказались подтоплены. Уровень воды в Неве достиг 95 сантиметров. По прогнозам, он может подняться до 120.
С самого утра в городе действует штормовое предупреждение. Ветер с порывами до 30 метров в секунду с корнем вырвал 137 деревьев.
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Как сообщили в региональном управлении МЧС, пострадали пять человек, восемь машин получили повреждения. Спасатели совершили 211 выездов для устранения последствий непогоды.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк
Горожане наблюдают подъем уровня воды в реке Неве
Горожане наблюдают подъем уровня воды в реке Неве
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Горожане наблюдают подъем уровня воды в реке Неве
2 из 2
Больше всего непогода затронула Сестрорецк, где затопило парк "Дубки" и несколько улиц.
© Фото : соцсетиПодтопление в Сестрорецке
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
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© Фото : соцсетиПодтопление в Сестрорецке
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
2 из 3
© Фото : соцсетиПодтопление в Сестрорецке
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
3 из 3
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
1 из 3
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
2 из 3
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
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Парки музея-заповедника "Петергоф", Летний и Михайловский сады, а также Ленинградский зоопарк временно прекратили работу.
За всю историю Петербурга в этот месяц было всего одно наводнение — 12 июля 1865 года. Зачастую уровень воды в городе растет из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и ее движение в направлении устья Невы.