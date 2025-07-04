https://ria.ru/20250704/peterburg-2027230783.html

Волны захлестывают набережные в центре Петербурга

Волны захлестывают набережные в центре Петербурга - РИА Новости, 04.07.2025

Волны захлестывают набережные в центре Петербурга

Волны местами захлестывают набережные Невы в историческом центре Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T16:38:00+03:00

2025-07-04T16:38:00+03:00

2025-07-04T18:28:00+03:00

санкт-петербург

нева (река)

угроза наводнения в петербурге (2025)

происшествия

финский залив

ленинградский зоопарк

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Волны местами захлестывают набережные Невы в историческом центре Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. В ночь на пятницу в восточной части Финского залива начался сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду, а высота волн достигала 2,5 метра. По последним данным, уровень воды с внешней стороны дамбы превысил 180 сантиметров. Комплекс защитных сооружений Петербурга закрыл все затворы, а по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекратили движение судов.Сейчас волны в заливе достигают трехметровой высоты. Некоторые прибрежные зоны Петербурга оказались подтоплены. Уровень воды в Неве достиг 95 сантиметров. По прогнозам, он может подняться до 120.С самого утра в городе действует штормовое предупреждение. Ветер с порывами до 30 метров в секунду с корнем вырвал 137 деревьев. Как сообщили в региональном управлении МЧС, пострадали пять человек, восемь машин получили повреждения. Спасатели совершили 211 выездов для устранения последствий непогоды. Больше всего непогода затронула Сестрорецк, где затопило парк "Дубки" и несколько улиц.Парки музея-заповедника "Петергоф", Летний и Михайловский сады, а также Ленинградский зоопарк временно прекратили работу. За всю историю Петербурга в этот месяц было всего одно наводнение — 12 июля 1865 года. Зачастую уровень воды в городе растет из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и ее движение в направлении устья Невы.

https://ria.ru/20250704/peterburg-2027221834.html

санкт-петербург

нева (река)

финский залив

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Вода на набережных в центре Петербурга Вода захлестывает набережные в центре Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. Местные власти сообщают, что ветер повалил 137 деревьев в садах и скверах, специалисты продолжают устранять последствия разгула стихии. 2025-07-04T16:38 true PT0M32S

Устранение последствий стихии в Петербурге Пять человек пострадали в Петербурге из-за непогоды, повреждено 8 автомобилей, сообщили в ГУМЧС 2025-07-04T16:38 true PT1M16S

Угроза наводнения: в Санкт-Петербурге закрыли дамбу Дамба в Петербурге, защищающая от наводнения, остается закрытой – вода с внешней ее стороны поднялась более чем на 180 см. Об этом сообщает Дирекция Комплекса защитных сооружений. Главный синоптик города Колесов оценивал, что максимум подъема воды составит 170-190 см. Положение "закрыто" все затворы заняли еще вчера вечером. Доступ воды со стороны Финского залива к городу остановлен, движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено. 2025-07-04T16:38 true PT0M42S

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санкт-петербург, нева (река), угроза наводнения в петербурге (2025), происшествия, финский залив, ленинградский зоопарк