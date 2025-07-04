https://ria.ru/20250704/peterburg-2027221834.html

Повторения наводнения 1824 года в Петербурге не будет, заявил Вильфанд

Повторения наводнения 1824 года в Петербурге не будет, заявил Вильфанд - РИА Новости, 04.07.2025

Повторения наводнения 1824 года в Петербурге не будет, заявил Вильфанд

Повторения в Санкт-Петербурге разрушительного наводнения 1824 года, описанного в поэме Александра Пушкина "Медный всадник", не будет благодаря дамбе, заявил РИА РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T15:54:00+03:00

2025-07-04T15:54:00+03:00

2025-07-04T16:28:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

балтийское море

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

угроза наводнения в петербурге (2025)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027227975_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_424bb83af3d3823477d8be7b89846595.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Повторения в Санкт-Петербурге разрушительного наводнения 1824 года, описанного в поэме Александра Пушкина "Медный всадник", не будет благодаря дамбе, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В четверг вечером для предотвращения морского нагонного наводнения были закрыты створы Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. "Тогда (в 1824 году – ред.) не было дамбы. Наводнение происходит из-за того, что воды Балтийского моря входят в устье Невы. Естественный процесс - когда сток из любой реки идет в море, но когда мощный ветер – 24-27 метров в секунду – гонит волны в противоположном направлении, то Балтийское море препятствует, ставит "замок" на сток этой воды, ей некуда стекать, и она начинает подниматься", - сказал Вильфанд. Он отметил, что описанный в "Медном всаднике" катаклизм произошел осенью, а в июле наводнение угрожает Санкт-Петербургу второй раз за всю историю метеонаблюдений. "Если бы не было дамбы, это была бы действительно настоящая проблема, но было своевременное предупреждение, и дамбу перекрыли. Интенсивные осадки и ветер привели к тому, что некоторые улицы оказались подтопленными, но сейчас ситуация нормализуется", - добавил метеоролог. 19 ноября (7 ноября по старому стилю) 1824 года в Санкт-Петербурге произошло крупнейшее в истории города наводнение. Тогда Адмиралтейская сторона, Васильевский остров, Галерная гавань и многие другие районы оказались под водой, достигавшей высоты человеческого роста, а Невский проспект стал бурным потоком. Трагедия унесла жизни нескольких сотен человек. За всю свою историю Санкт-Петербург пострадал от наводнений более 300 раз. Защитить город от наводнений удалось лишь в 2011 году, когда был достроен комплекс защитных сооружений, начатый еще в 1980-е годы.

https://ria.ru/20250704/peterburg-2027112060.html

https://ria.ru/20250704/peterburg-2027194995.html

санкт-петербург

балтийское море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Угроза наводнения: в Санкт-Петербурге закрыли дамбу Дамба в Петербурге, защищающая от наводнения, остается закрытой – вода с внешней ее стороны поднялась более чем на 180 см. Об этом сообщает Дирекция Комплекса защитных сооружений. Главный синоптик города Колесов оценивал, что максимум подъема воды составит 170-190 см. Положение "закрыто" все затворы заняли еще вчера вечером. Доступ воды со стороны Финского залива к городу остановлен, движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено. 2025-07-04T15:54 true PT0M42S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, балтийское море, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, угроза наводнения в петербурге (2025)