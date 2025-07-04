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В Петербурге из-за шторма подтопило несколько пляжей - РИА Новости, 04.07.2025
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15:37 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/peterburg-2027217402.html
В Петербурге из-за шторма подтопило несколько пляжей
В Петербурге из-за шторма подтопило несколько пляжей - РИА Новости, 04.07.2025
В Петербурге из-за шторма подтопило несколько пляжей
В связи со штормом и подъемом уровня воды в Финском заливе наблюдается подтопление прибрежных зон в Санкт-Петербурге, в том числе пляжей, сообщил председатель... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T15:37:00+03:00
2025-07-04T15:37:00+03:00
санкт-петербург
финский залив
сестрорецк
угроза наводнения в петербурге (2025)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. В связи со штормом и подъемом уровня воды в Финском заливе наблюдается подтопление прибрежных зон в Санкт-Петербурге, в том числе пляжей, сообщил председатель комитета по благоустройству Сергей Петриченко. &quot;В связи со штормом и резким подъемом уровня воды в Финском заливе наблюдается подтопление прибрежных зон от Сестрорецка до поселка Ушково. В зону бедствия попали пляжи: &quot;Дубковский&quot;, &quot;Сестрорецкий&quot;, &quot;Дюны&quot;, &quot;Белые ночи&quot;, &quot;Ласковый&quot;, &quot;Чудный&quot;, &quot;Комаровский&quot;, &quot;Золотой&quot;, &quot;Детский&quot;, - написал он в своем Telegram-канале.Глава комитета отметил, что о результатах осмотра и сроках возобновления работы пляжей будет сообщено дополнительно. Ранее сообщалось, что сильный ветер и дождь начались в Петербурге в четверг вечером. Ветер в пятницу не стихает, по прогнозам синоптиков, он будет достигать 15-20 метров в секунду, а в прибрежных районах – 24 метра в секунду. "Желтый" уровень погодной опасности в Петербурге продлен до 5 июля. В четверг вечером затворы Комплекса защитных сооружений Петербурга закрыли для предотвращения морского нагонного наводнения.
https://ria.ru/20250704/peterburg-2027209340.html
санкт-петербург
финский залив
сестрорецк
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Устранение последствий стихии в Петербурге
Пять человек пострадали в Петербурге из-за непогоды, повреждено 8 автомобилей, сообщили в ГУМЧС
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санкт-петербург, финский залив, сестрорецк, угроза наводнения в петербурге (2025)
Санкт-Петербург, Финский залив, Сестрорецк, Угроза наводнения в Петербурге (2025)
В Петербурге из-за шторма подтопило несколько пляжей

Петриченко сообщил о подтоплении прибрежных зон в Петербурге из-за шторма

© Фото : ФКП "Дирекция КЗС"Уровень воды с внешней стороны дамбы в Санкт-Петербурге достиг 180 сантиметров
Уровень воды с внешней стороны дамбы в Санкт-Петербурге достиг 180 сантиметров - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : ФКП "Дирекция КЗС"
Уровень воды с внешней стороны дамбы в Санкт-Петербурге достиг 180 сантиметров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. В связи со штормом и подъемом уровня воды в Финском заливе наблюдается подтопление прибрежных зон в Санкт-Петербурге, в том числе пляжей, сообщил председатель комитета по благоустройству Сергей Петриченко.
«

"В связи со штормом и резким подъемом уровня воды в Финском заливе наблюдается подтопление прибрежных зон от Сестрорецка до поселка Ушково. В зону бедствия попали пляжи: "Дубковский", "Сестрорецкий", "Дюны", "Белые ночи", "Ласковый", "Чудный", "Комаровский", "Золотой", "Детский", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава комитета отметил, что о результатах осмотра и сроках возобновления работы пляжей будет сообщено дополнительно.
Ранее сообщалось, что сильный ветер и дождь начались в Петербурге в четверг вечером. Ветер в пятницу не стихает, по прогнозам синоптиков, он будет достигать 15-20 метров в секунду, а в прибрежных районах – 24 метра в секунду. "Желтый" уровень погодной опасности в Петербурге продлен до 5 июля. В четверг вечером затворы Комплекса защитных сооружений Петербурга закрыли для предотвращения морского нагонного наводнения.
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Санкт-ПетербургФинский заливСестрорецкУгроза наводнения в Петербурге (2025)
 
 
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