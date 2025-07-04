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В Петербурге из-за непогоды пострадали пять человек - РИА Новости, 04.07.2025
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15:18 04.07.2025 (обновлено: 16:45 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/peterburg-2027209340.html
В Петербурге из-за непогоды пострадали пять человек
В Петербурге из-за непогоды пострадали пять человек - РИА Новости, 04.07.2025
В Петербурге из-за непогоды пострадали пять человек
Пять человек пострадали, восемь машин получили повреждения из-за непогоды в Санкт-Петербурге, сообщило Главное управление МЧС по городу. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T15:18:00+03:00
2025-07-04T16:45:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
финский залив
нева (река)
александр беглов
ленинградский зоопарк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
угроза наводнения в петербурге (2025)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027227975_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_424bb83af3d3823477d8be7b89846595.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Пять человек пострадали, восемь машин получили повреждения из-за непогоды в Санкт-Петербурге, сообщило Главное управление МЧС по городу."Пожарно-спасательные подразделения уже совершили 211 выездов для устранения последствий разгула стихии (186 из них — для ликвидации последствий падения деревьев (веток), 25 — на устранение угрозы падения слабо закрепленных конструкций). При этом пострадали пять человек и восемь автомобилей", — говорится в заявлении.Ведомство призвало горожан соблюдать элементарные меры предосторожности и не выходить на улицу без особой необходимости.Сильный ветер и первое июльское наводнение за 160 летЗачастую уровень воды в городе растет из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и ее движение в направлении устья Невы.
санкт-петербург
финский залив
нева (река)
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4.7
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Устранение последствий стихии в Петербурге
Пять человек пострадали в Петербурге из-за непогоды, повреждено 8 автомобилей, сообщили в ГУМЧС
2025-07-04T15:18
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Вода на набережных в центре Петербурга
Вода захлестывает набережные в центре Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. Местные власти сообщают, что ветер повалил 137 деревьев в садах и скверах, специалисты продолжают устранять последствия разгула стихии.
2025-07-04T15:18
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PT0M32S
Угроза наводнения: в Санкт-Петербурге закрыли дамбу
Дамба в Петербурге, защищающая от наводнения, остается закрытой – вода с внешней ее стороны поднялась более чем на 180 см. Об этом сообщает Дирекция Комплекса защитных сооружений. Главный синоптик города Колесов оценивал, что максимум подъема воды составит 170-190 см. Положение "закрыто" все затворы заняли еще вчера вечером. Доступ воды со стороны Финского залива к городу остановлен, движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено.
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происшествия, санкт-петербург, финский залив, нева (река), александр беглов, ленинградский зоопарк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), угроза наводнения в петербурге (2025)
Происшествия, Санкт-Петербург, Финский залив, Нева (река), Александр Беглов, Ленинградский зоопарк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Угроза наводнения в Петербурге (2025)

В Петербурге из-за непогоды пострадали пять человек

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПодъем уровня воды в реке Неве в Санкт-Петербурге
Подъем уровня воды в реке Неве в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Подъем уровня воды в реке Неве в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Пять человек пострадали, восемь машин получили повреждения из-за непогоды в Санкт-Петербурге, сообщило Главное управление МЧС по городу.
"Пожарно-спасательные подразделения уже совершили 211 выездов для устранения последствий разгула стихии (186 из них — для ликвидации последствий падения деревьев (веток), 25 — на устранение угрозы падения слабо закрепленных конструкций). При этом пострадали пять человек и восемь автомобилей", — говорится в заявлении.
Ведомство призвало горожан соблюдать элементарные меры предосторожности и не выходить на улицу без особой необходимости.

Сильный ветер и первое июльское наводнение за 160 лет

  • В четверг вечером главный синоптик города Александр Колесов предупредил о сильном наводнении 4 июля из-за усиления западного ветра.
  • В 22:24 мск Комплекс защитных сооружений Петербурга закрыл все затворы.
  • Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено.
  • Ночью в восточной части Финского залива начался сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду, а высота волн достигала 2,5 метра.
  • С 5:00 мск в Петербурге действует штормовое предупреждение.
  • По последним данным, уровень воды с внешней стороны дамбы превысил 180 сантиметров.
  • Сейчас волны в Финском заливе достигают трехметровой высоты.
  • Некоторые прибрежные зоны города оказались подтоплены.
  • Ветер с порывами до 30 метров в секунду с корнем вырвал 137 деревьев.
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-ПетербургаПоследствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
1 из 4
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-ПетербургаПоследствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
2 из 4
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-ПетербургаПоследствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
3 из 4
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-ПетербургаПоследствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
4 из 4
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
1 из 4
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
2 из 4
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
3 из 4
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
4 из 4
  • В Пушкинском районе шторм повалил остановку.
  • Парки музея-заповедника "Петергоф", Летний и Михайловский сады, а также Ленинградский зоопарк закрыты.
  • Больше всего пострадал Сестрорецк, где затопило парк "Дубки" и несколько улиц.
© Фото : соцсетиПодтопление в Сестрорецке
Подтопление в Сестрорецке
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
1 из 3
© Фото : соцсетиПодтопление в Сестрорецке
Подтопление в Сестрорецке
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
2 из 3
© Фото : соцсетиПодтопление в Сестрорецке
Подтопление в Сестрорецке
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
3 из 3
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
1 из 3
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
2 из 3
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
3 из 3
  • Уровень воды в Неве достиг 95 сантиметров. По прогнозам, он может подняться до 120.

В последний раз такое мощное наводнение накрыло Петербург 12 июля 1865 года.

Зачастую уровень воды в городе растет из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и ее движение в направлении устья Невы.
© Фото : ФКП "Дирекция КЗС"Уровень воды с внешней стороны дамбы в Санкт-Петербурге достиг 180 сантиметров
Уровень воды с внешней стороны дамбы в Санкт-Петербурге достиг 180 сантиметров - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : ФКП "Дирекция КЗС"
Уровень воды с внешней стороны дамбы в Санкт-Петербурге достиг 180 сантиметров
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургФинский заливНева (река)Александр БегловЛенинградский зоопаркМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Угроза наводнения в Петербурге (2025)
 
 
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