https://ria.ru/20250704/peterburg-2027209340.html

В Петербурге из-за непогоды пострадали пять человек

В Петербурге из-за непогоды пострадали пять человек - РИА Новости, 04.07.2025

В Петербурге из-за непогоды пострадали пять человек

Пять человек пострадали, восемь машин получили повреждения из-за непогоды в Санкт-Петербурге, сообщило Главное управление МЧС по городу. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T15:18:00+03:00

2025-07-04T15:18:00+03:00

2025-07-04T16:45:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

финский залив

нева (река)

александр беглов

ленинградский зоопарк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

угроза наводнения в петербурге (2025)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Пять человек пострадали, восемь машин получили повреждения из-за непогоды в Санкт-Петербурге, сообщило Главное управление МЧС по городу."Пожарно-спасательные подразделения уже совершили 211 выездов для устранения последствий разгула стихии (186 из них — для ликвидации последствий падения деревьев (веток), 25 — на устранение угрозы падения слабо закрепленных конструкций). При этом пострадали пять человек и восемь автомобилей", — говорится в заявлении.Ведомство призвало горожан соблюдать элементарные меры предосторожности и не выходить на улицу без особой необходимости.Сильный ветер и первое июльское наводнение за 160 летЗачастую уровень воды в городе растет из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и ее движение в направлении устья Невы.

санкт-петербург

финский залив

нева (река)

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Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Устранение последствий стихии в Петербурге Пять человек пострадали в Петербурге из-за непогоды, повреждено 8 автомобилей, сообщили в ГУМЧС 2025-07-04T15:18 true PT1M16S

Вода на набережных в центре Петербурга Вода захлестывает набережные в центре Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. Местные власти сообщают, что ветер повалил 137 деревьев в садах и скверах, специалисты продолжают устранять последствия разгула стихии. 2025-07-04T15:18 true PT0M32S

Угроза наводнения: в Санкт-Петербурге закрыли дамбу Дамба в Петербурге, защищающая от наводнения, остается закрытой – вода с внешней ее стороны поднялась более чем на 180 см. Об этом сообщает Дирекция Комплекса защитных сооружений. Главный синоптик города Колесов оценивал, что максимум подъема воды составит 170-190 см. Положение "закрыто" все затворы заняли еще вчера вечером. Доступ воды со стороны Финского залива к городу остановлен, движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено. 2025-07-04T15:18 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

происшествия, санкт-петербург, финский залив, нева (река), александр беглов, ленинградский зоопарк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), угроза наводнения в петербурге (2025)