В Петербурге из-за непогоды пострадали пять человек
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПодъем уровня воды в реке Неве в Санкт-Петербурге
Подъем уровня воды в реке Неве в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Пять человек пострадали, восемь машин получили повреждения из-за непогоды в Санкт-Петербурге, сообщило Главное управление МЧС по городу.
"Пожарно-спасательные подразделения уже совершили 211 выездов для устранения последствий разгула стихии (186 из них — для ликвидации последствий падения деревьев (веток), 25 — на устранение угрозы падения слабо закрепленных конструкций). При этом пострадали пять человек и восемь автомобилей", — говорится в заявлении.
Ведомство призвало горожан соблюдать элементарные меры предосторожности и не выходить на улицу без особой необходимости.
Сильный ветер и первое июльское наводнение за 160 лет
- В четверг вечером главный синоптик города Александр Колесов предупредил о сильном наводнении 4 июля из-за усиления западного ветра.
- В 22:24 мск Комплекс защитных сооружений Петербурга закрыл все затворы.
- Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено.
- Ночью в восточной части Финского залива начался сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду, а высота волн достигала 2,5 метра.
- С 5:00 мск в Петербурге действует штормовое предупреждение.
- По последним данным, уровень воды с внешней стороны дамбы превысил 180 сантиметров.
- Сейчас волны в Финском заливе достигают трехметровой высоты.
- Некоторые прибрежные зоны города оказались подтоплены.
- Ветер с порывами до 30 метров в секунду с корнем вырвал 137 деревьев.
1 из 4
2 из 4
3 из 4
4 из 4
1 из 4
2 из 4
3 из 4
4 из 4
- В Пушкинском районе шторм повалил остановку.
- Парки музея-заповедника "Петергоф", Летний и Михайловский сады, а также Ленинградский зоопарк закрыты.
- Больше всего пострадал Сестрорецк, где затопило парк "Дубки" и несколько улиц.
© Фото : соцсетиПодтопление в Сестрорецке
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
1 из 3
© Фото : соцсетиПодтопление в Сестрорецке
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
2 из 3
© Фото : соцсетиПодтопление в Сестрорецке
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
3 из 3
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
1 из 3
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
2 из 3
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
3 из 3
- Уровень воды в Неве достиг 95 сантиметров. По прогнозам, он может подняться до 120.
В последний раз такое мощное наводнение накрыло Петербург 12 июля 1865 года.
Зачастую уровень воды в городе растет из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и ее движение в направлении устья Невы.
© Фото : ФКП "Дирекция КЗС"Уровень воды с внешней стороны дамбы в Санкт-Петербурге достиг 180 сантиметров
Уровень воды с внешней стороны дамбы в Санкт-Петербурге достиг 180 сантиметров